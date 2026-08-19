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Condenan a hombre que abusó de su hijastra de 7 años en Huila: cuando su madre intentó defenderla la apuñaló

La investigación logró establecer el patrón de violencia doméstica en el entorno rural donde ocurrió el caso

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto quedó en manos de las autoridades y las afectadas esperan que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un juez condenó a 32 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad y agredir física y psicológicamente a su compañera sentimental en zona rural del municipio de Acevedo, Huila.

La condena se impuso porque la justicia lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas. Los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2020 en una finca de la vereda El Alto Encanto, aunque tras años de proceso se logró avanzar en la judicialización.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron acreditar los hechos ante un juez de conocimiento. Además de la pena de prisión, el juzgado emitió una orden de captura para que el sentenciado cumpla la sanción en un establecimiento penitenciario ante el riesgo que representa para la víctima y otros menores de edad.

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El boletín judicial sobre el caso se conoció el martes 18 de agosto de 2026 y allí se informó que la decisión quedó en firme.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación estableció que la niña, de siete años, sufrió agresiones físicas reiteradas en la finca ubicada en la vereda El Alto Encanto. El reporte indica que el condenado la atacó en repetidas ocasiones con mangueras y lazos antes de abusar sexualmente de ella.

El expediente también recogió un episodio en el que obligó a la menor a permanecer en el baño de la vivienda durante horas, además de dormir allí. Ese hecho quedó incorporado al contexto de maltrato acreditado en el proceso.

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La violencia ejercida contra la madre de la niña

La madre de la víctima también sufrió agresiones cuando intentó proteger a su hija. Según quedó establecido en el caso, el condenado la atacó con un elemento cortocontundente.

La mujer además se encontraba expuesta de forma constante a expresiones humillantes, intimidatorias y degradantes. Esas agresiones le causaron graves afectaciones emocionales y psicológicas.

Con la orden judicial ya expedida, las autoridades podrán hacer efectiva la captura del sentenciado para el cumplimiento de la pena. El fallo quedó ejecutoriado dentro del proceso.

La menor habría sido atacada en repetidas oportunidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La menor habría sido atacada en repetidas oportunidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dónde acudir para denunciar un caso de violencia sexual?

  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
  • Entidades de salud.
  • Fiscalía General De La Nación.
  • Policía Nacional.
  • Instituciones Educativas.
  • Personería.
  • Defensoría Del Pueblo.
  • Procuraduría.

Recuerde que el Icbf cuenta con una línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual: 018000112440, que es gratuita, confidencial, cuenta con el apoyo de profesionales y cobertura a nivel nacional.

De acuerdo con el instituto: “Así los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo, o no haya pruebas o testigos, el niños, niñas o adolescente tiene derecho a la atención de urgencias por parte del sector salud, a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación pertinente, y a que el niño, niña o adolescente reciba protección y atención por parte del Icbf. El silencio o la negligencia van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Es importante denunciar y prestar atención a los menores en todo momento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Es importante denunciar y prestar atención a los menores en todo momento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que la Ley 1146 de 2007 indica que “La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”. Esta se presenta de muchas formas, todas con graves consecuencias, entre las que se encuentran:

  • Abuso sexual: el niño, niña o adolescente es tocado, acariciado o besado indebidamente o involucra aprovechamiento por la edad, condición de discapacidad o incapacidad preexistente.
  • Violación o asalto sexual: acceso carnal violento (el victimario utiliza la violencia física, fuerza o amenaza).
  • Explotación sexual: el niño, niña o adolescente es utilizado con fines sexuales por otra persona, recibiendo la víctima o un tercero pago en dinero o especie.
  • Trata con fines de explotación sexual: el niño, niña o adolescente es desarraigado del lugar donde vive y explotado sexualmente.
  • Violencia sexual en conflicto armado: actos de violencia sexual que se cometen contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado.

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