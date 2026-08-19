Los bancos en Colombia obtuvieron millonarias ganancias al cierre de junio: los CDT y los fondos de pensión registraron históricas cifras

La Superintedencia Financiera dijo que las entidades del sistema financiera pasan por "un buen momento" - crédito Leonardo Muñoz/EFE

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Los bancos que operan en Colombia acumularon utilidades récord al cierre de junio de 2026. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, ganaron $9,07 billones y los establecimientos de crédito en conjunto llegaron a $10,19 billones, frente a $6,8 billones de 2025. Dentro de ese grupo también se contaron las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las cooperativas de carácter financiero.

Las corporaciones financieras acumularon $1,06 billones y las cooperativas de carácter financiero sumaron $69.767 millones. Las compañías de financiamiento, en cambio, cerraron con un resultado negativo de $1.467 millones.

En ese mismo documento aparecen cifras redondeadas para el desglose por entidad: $9,1 billones en bancos, $1,1 billones en corporaciones financieras, $69.800 millones en cooperativas y -$1.500 millones en compañías de financiamiento.

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La Superintendencia Financiera de Colombia vigila y controla el sistema financiero, bursátil y asegurador del país. Su meta es cuidar la estabilidad de los bancos y proteger los derechos de los usuarios - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

Cómo se repartieron las utilidades del sistema financiero

Las utilidades anuales del sistema financiero llegaron a $90 billones al cierre de junio de 2026. Un año antes, el registro era de $56,7 billones. La Superintendencia señaló que ese comportamiento se produjo, “confirmando el buen momento que registran las entidades en su rentabilidad”. Dentro de las categorías reportadas, los establecimientos de crédito aportaron $10,2 billones.

Después aparecieron:

Aseguradoras: $2,6 billones.

Instituciones oficiales especiales (IOE): $1,2 billones.

Administradoras de fondos de pensiones (AFP): $877.400 millones.

Sociedades fiduciarias: $520.200 millones.

Proveedores de infraestructura: $301.700 millones.

Intermediarios de valores: con $179.900 millones.

Activos, cartera y rentabilidad del negocio bancario

Los activos de los establecimientos de crédito alcanzaron $1.197,3 billones a junio de 2026, con una variación nominal anual de 10,9%. De ese monto, $739 billones correspondieron a cartera de créditos y operaciones de leasing financiero.

Las ganacias de los bancos tuvieron un crecimiento de 4,3% en junio de 2026 - crédito Superintedencia Financiera

En el caso de los bancos, los activos llegaron a $1.119,6 billones. Se registró lo siguiente:

Cartera neta de créditos y operaciones de leasing financiero: $717,8 billones.

Inversiones y operaciones con derivados: $251,9 billones.

Patrimonio: $102,1 billones.

Por su parte, la rentabilidad sobre los activos (ROA) de los establecimientos de crédito se ubicó en 1,71%. El margen financiero bruto se compuso en 49,6% por margen neto de intereses, 30,9% por valoración e ingresos de inversiones y derivados, y 16,5% por comisiones y servicios financieros.

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Más ahorro y mayor peso de los CDT

Los depósitos y exigibilidades de los establecimientos de crédito cerraron junio en $842,8 billones. Ese saldo implicó un crecimiento nominal anual de 10,4% y una variación real de 4%.

Por tipo de depósito, se registró lo siguiente:

Cuentas de ahorro: $385,6 billones.

Certificados de depósito a término (CDT): $359,8 billones.

Cuentas corrientes: $79,2 billones.

El reporte también registró una caída intermensual de $678.400 millones en cuentas corrientes y un aumento de $10,5 billones en cuentas de ahorro. En términos reales anuales, las cuentas corrientes variaron -1,5% y las de ahorro 8,9%. Sobre los CDT, la Superintendencia indicó que “en junio se observó un aumento interanual de $24,8 billones en su saldo nominal”, equivalente a un crecimiento real anual de 1,2%.

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Los bancos son clave para el crecimiento del PIB de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dentro de esos títulos, el saldo con vencimiento superior a un año alcanzó $187,3 billones. De ese total, $104,5 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, equivalentes a 29,0% del total de los CDT.

Inversiones y recuperación de la cartera

Las inversiones de las entidades vigiladas con recursos propios y de terceros en el mercado de capitales ascendieron a $1.704,5 billones. Esa suma representó 90,7% del Producto Interno Bruto (PIB). La mayor proporción correspondió a recursos administrados de terceros, con $1.028,1 billones, equivalentes a 60,3% del total. El incremento anual de las inversiones fue de $176,4 billones, impulsado por mayores saldos en títulos de tesorería y en instrumentos de patrimonio de emisores nacionales, que aumentaron $129,0 billones y $34,2 billones, respectivamente.

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Además, el saldo bruto de la cartera llegó a $795,5 billones y el indicador de profundización se ubicó en 42,3% del PIB. La cartera completó 14 meses consecutivos de variaciones reales anuales positivas en junio, con un registro de 2,8% en el saldo bruto y una variación nominal de 9,1%.

El informe también señaló que en mayo los castigos sumaron $1,3 billones, con peso principal de las modalidades de consumo y comercial, que participaron con 78,6% y 11,4%, respectivamente. El comportamiento coincidió con avances reales anuales positivos en todas las modalidades, en especial en microcrédito.