Importaciones de leche en polvo disparan alerta de Fedegán: el gremio pide proteger a los productores colombianos

Fedegán alertó por el crecimiento de las importaciones de leche y derivados durante los primeros cinco meses de 2026- crédito Fedegán

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El mercado lácteo colombiano enfrenta una presión creciente por el ingreso de productos extranjeros. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) pidió al Gobierno nacional revisar las condiciones comerciales y activar mecanismos de defensa para proteger a los productores.

La preocupación del gremio está relacionada con el comportamiento registrado durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo entraron al país 28.160 toneladas de leche en polvo procedentes de Estados Unidos, Chile y Bolivia. De acuerdo con Fedegán, ese volumen equivale aproximadamente a 234 millones de litros de leche líquida.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, señaló que las importaciones representan el 16,3% del acopio formal nacional. La proporción contrasta con el 9,2% contabilizado durante todo 2025 y refleja, según el gremio, un cambio en la participación de productos importados del mercado nacional.

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Estados Unidos se mantiene como el principal proveedor externo de productos lácteos para Colombia, según la información presentada por el gremio ganadero-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dirigente expresó la preocupación del sector en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. En el documento afirmó que “uno de los asuntos que demanda atención inmediata es la situación que atraviesa el sector lácteo colombiano como consecuencia del acelerado crecimiento de las importaciones de leche y derivados lácteos”.

Para Fedegán, una de las razones que explica el nuevo escenario está en las condiciones establecidas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Desde el 1.º de enero de 2026 comenzó la desgravación total prevista en el acuerdo, con la eliminación de contingentes y aranceles para la mayoría de los productos lácteos originarios de ese país.

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“Durante los primeros cinco meses de 2026 se observó un crecimiento acelerado de las importaciones de leche en polvo, lactosueros, quesos y otros derivados, impulsado principalmente por Estados Unidos, que continúa siendo el principal proveedor externo de Colombia. La leche en polvo entera y descremada concentra la mayor parte del volumen importado, seguida por los lactosueros y diversos tipos de queso utilizados tanto para consumo directo como por otras industrias”, expresó Lafaurie Rivera en su misiva.

Fedegán pidió verificar el cumplimiento de las reglas de origen para los productos lácteos provenientes de Chile y Bolivia - crédito @jflafaurie/X

El aumento también quedó reflejado en la comparación anual. Según las cifras expuestas por el gremio, entre enero y mayo de 2026 las importaciones de leche y derivados lácteos crecieron 56,4% frente al mismo periodo del año anterior. La dimensión del fenómeno preocupa especialmente por su posible impacto sobre las familias que dependen de la actividad. Fedegán estima que más de 300.000 familias producen leche en Colombia, con una presencia importante de pequeños y medianos ganaderos.

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“Este crecimiento ocurre en un contexto en el que Colombia mantiene una importante producción nacional de leche, sustentada por más de 300.000 familias productoras, una parte significativa de ellas pequeños y medianos ganaderos. Particularmente en la Costa Caribe, miles de familias desarrollan su actividad bajo sistemas de doble propósito, combinando la producción de leche con la cría de terneros y operando con márgenes extremadamente reducidos, en muchos casos al límite de la subsistencia”, dijo.

La alerta del gremio no se concentra exclusivamente en el comercio con Estados Unidos. Chile ganó participación en el mercado colombiano mediante el Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Colombia, mientras Bolivia aumentó sus exportaciones de leche en polvo y derivados, favorecida por los acuerdos comerciales vigentes dentro de la Comunidad Andina.

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Más de 300.000 familias dependen de la producción de leche en Colombia, una actividad que Fedegán busca proteger ante el aumento de las compras externas - crédito Universidad del Externado

Ante ese comportamiento, Fedegán pidió revisar con especial cuidado el origen de los productos que llegan desde ambos países. El objetivo, según la organización, es establecer que las preferencias arancelarias se estén aplicando únicamente a mercancías que cumplan las condiciones establecidas en cada acuerdo.

“El crecimiento de las importaciones de leche en polvo provenientes de Chile y Bolivia merece especial atención. Aunque ello no supone por sí mismo la existencia de irregularidades, resulta necesario examinar las razones de este comportamiento y, particularmente, verificar rigurosamente el cumplimiento de las reglas de origen establecidas en los respectivos acuerdos comerciales, de manera que las preferencias arancelarias sean aplicadas exclusivamente a productos que efectivamente tengan derecho a ellas”, señala en el documento.

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