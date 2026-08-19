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Exministra de Ciencia contradijo a su sucesora por datos que expuso en el Libro de la Verdad: “Consecuencias de no haber asistido al empalme”

La exfuncionaria centró sus críticas en la asignación del presupuesto para inversión para la cartera. Claudia Benavides Salazar, actual ministra, aseguró que fue de $0

Yesenia Olaya Requene señaló a Claudia Benavides Salazar, ministra de Ciencia actual, de exponer información falsa sobre la financiación de la cartera - crédito Cristian Garavito/Presidencia de la República y @MincienciasCo/X
Yesenia Olaya Requene señaló a Claudia Benavides Salazar, ministra de Ciencia actual, de exponer información falsa sobre la financiación de la cartera - crédito Cristian Garavito/Presidencia de la República y @MincienciasCo/X
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El Libro de la Verdad entregado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella a la Fiscalía General de la Nación ya empezó a generar reacciones entre el gabinete ministerial de la administración anterior, liderada por el expresidente Gustavo Petro.

El documento es una “radiografía técnica y jurídica” que expone presuntas irregularidades detectadas en el Gobierno Petro. Entre los hallazgos que allí se plasman está incluido el presupuesto que se le asignó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con el documento, el presupuesto que la administración anterior radicó para 2027 asignó $0 para inversión en el sector. Y, según indicó en el texto la actual ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, desde el ministerio se habían solicitado $555.349 millones.

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La ministra de Ciencia aseguró que del PGN 2027 se asignó $0 para inversión en la cartera, cuando se habían solicitiado $555.349 millones - crédito Luisa González/Reuters
La ministra de Ciencia aseguró que del PGN 2027 se asignó $0 para inversión en la cartera, cuando se habían solicitiado $555.349 millones - crédito Luisa González/Reuters

Eso quiere decir que el Ministerio de Ciencia iba a ser la cartera con menor presupuesto de todo el Gobierno nacional, lo que se traduciría en una insuficiencia de recursos para la realización de convocatorias, el otorgamiento de becas y la ejecución de proyectos de ciencia en 2028.

Recordó que la cartera tiene importantes proyectos en ejecución por un valor de $325.216 millones, a través de los cuales se espera beneficiar a 8,8 millones de habitantes en Colombia. Sin embargo, su avance podría verse perjudicado por la falta de recursos asignados al ministerio para 2027.

“El costo de esta parálisis no es abstracto. Universidades, gobernaciones y comunidades científicas de las regiones, que formularon proyectos con la expectativa de financiación quedan en el limbo mientras corre el reloj legal del cierre del bienio. Investigadores, becarios de doctorado y proyectos de salud pública que hoy dependen de recursos públicos de ciencia verían suspendida su continuidad”, aseveró la funcionaria.

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El proyecto de PGN 2027 del Gobierno Petro contempla $326.648.315.766 para inversión en el Ministerio de Ciencia - crédito @YeseniaOlayaR/X
El proyecto de PGN 2027 del Gobierno Petro contempla $326.648.315.766 para inversión en el Ministerio de Ciencia - crédito @YeseniaOlayaR/X

En ese sentido, aseguró que el reto del actual Gobierno es simplificar procesos, estabilizar la secretaría técnica del Ocad-FCTeI (Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías) y “defender ante el Congreso que la ciencia colombiana no puede empezar el 2027 con cero pesos de inversión”.

Yesenia Olaya Requene, que fungió como ministra de Ciencia en el Gobierno Petro, reaccionó a la información que figura en el Libro de la Verdad sobre la cartera y cuestionó específicamente el dato que reveló su sucesora sobre el presupuesto destinado al ministerio para 2027. De acuerdo con la exfuncionaria, no es verdad que el dinero asignado a la cartera por concepto de inversión fue $0. Indicó que para conocer el monto oficial se debe verificar el proyecto de Presupuesto General de la Nación que presentó la administración Petro al Legislativo. “Eso es FALSO. La invito a leer el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027, radicado ante el Congreso por el Gobierno del presidente @petrogustavo, y a confrontar las cifras oficiales y verificables con las hipótesis o versiones que haya podido recibir por otros medios”, precisó. De acuerdo con el proyecto de presupuesto, se contemplaron $326.648.315.766 para inversión y otros $30.391.191.000 para funcionamiento. Adicionalmente, dentro del presupuesto quedó establecida la financiación para distintos programas estratégicos:

  • Becas para el Cambio, cuya financiación quedó respaldada por las vigencias futuras contempladas en el Conpes 4182.
  • Programa Orquídeas-Mujeres en la Ciencia y convocatorias en Ciencias Básicas.

Estas son las consecuencias de no haber asistido al empalme: presentar cifras que no corresponden a los documentos oficiales y, a partir de ellas, construir una narrativa de desmonte institucional. Ahora, que usted quiera desconocer estos hechos para justificar y avanzar en la eliminación del Ministerio de Ciencia, es otra cosa”, aseveró.

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