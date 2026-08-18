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El alcalde de Cali Alejandro Eder detalló balance de daños y anunció cómo será la recuperación de la ciudad: “Se extenderá aproximadamente durante los próximos tres meses”

El alcalde encabeza el esfuerzo conjunto de autoridades y organismos de socorro para rescatar a las víctimas, atender a los afectados y coordinar la reconstrucción estructural y social de la ciudad tras el sismo del 10 de agosto

Alejandro Eder refuerza la cooperación con la Cruz Roja y el Gobierno nacional - crédito @alejoeder/X
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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, lidera el noveno día del Puesto de Mando Unificado, donde se articulan acciones con todas las dependencias de la Alcaldía de Cali y los organismos de socorro.

El objetivo principal es atender las consecuencias que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que provocó un colapso estructural sin precedentes en la capital del Valle del Cauca. Según el propio mandatario, “seguimos en la recuperación de los últimos cuerpos que permanecen bajo los escombros”. La emergencia ha expuesto la magnitud de los daños y la necesidad de un proceso de recuperación a largo plazo.

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El balance actualizado indica que la ciudad enfrenta 24 edificaciones completamente destruidas y otras 126 con colapso parcial. Los equipos técnicos municipales evalúan cerca de un centenar de inmuebles que presentan afectaciones en sus estructuras y que, por representar un riesgo, pueden requerir demolición.

Este diagnóstico inicial, según explicó el alcalde, marca solo el inicio de una crisis que se prevé extensa: “Esta fase de emergencia humanitaria se extenderá aproximadamente durante tres meses”.

Alejandro Eder impulsa la reconstrucción de Cali tras el devastador terremoto - crédito @alejoeder/X
Alejandro Eder impulsa la reconstrucción de Cali tras el devastador terremoto - crédito @alejoeder/X

Durante los operativos de rescate, las autoridades han logrado extraer a 88 personas con vida de los escombros. Sin embargo, más de 120 personas perdieron la vida a causa del sismo, cifra que podría aumentar mientras continúan las labores de recuperación de cuerpos.

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“Tenemos aún diez víctimas por recuperar en tres puntos”, aseguró Eder, quien recalcó que el trabajo se mantiene “sin cansancio”.

La ciudad se encuentra en un momento de transición. El alcalde señaló que “ya estamos en una fase de recuperación”, aunque advirtió sobre la dimensión de los desafíos venideros. “Esta crisis apenas comienza. Llevamos los primeros ocho días de una maratón que va a durar tres años”, afirmó el mandatario, al tiempo que convocó a la ciudadanía a mantener la unidad y la solidaridad.

Según Eder, “los caleños hemos mostrado que estamos preparados para atender la emergencia y nos estamos preparando ya para la reconstrucción”.

La magnitud de la tragedia obligó a poner en marcha un proceso de caracterización de los inmuebles afectados. Según los censos preliminares, la cifra de edificaciones que deberán demolerse podría incrementarse drásticamente. “Probablemente tendremos que demoler decenas de edificios adicionales”, precisó el alcalde en su balance diario.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP
Alejandro Eder dirige el operativo de rescate y recuperación en Cali tras terremoto del 10 de agosto - crédito AFP

La respuesta humanitaria ha sido fundamental en esta etapa. “Muchas personas me preguntan si aún necesitamos ayuda humanitaria. Sí, aún necesitamos”, indicó Eder.

La administración local estima que la crisis humanitaria persistirá por lo menos tres meses, aunque la Cruz Roja Colombiana ha sugerido que el periodo de atención podría extenderse hasta seis meses.

“Seguimos recibiendo donaciones, no solo internacionales o del Gobierno nacional, muchos ciudadanos siguen donando mercados, donando agua”, reconoció el mandatario.

Actualmente, la ciudad dispone de diez albergues habilitados para las familias damnificadas. El desafío logístico de la asistencia se suma a la urgencia de garantizar condiciones dignas para quienes han perdido sus hogares.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, defendió sus diálogos con diversos grupos - crédito @alejoeder/Instagram
Alejandro Eder destaca la necesidad de unidad ante la crisis tras el sismo en Cali - crédito @alejoeder/Instagram

En el ámbito institucional, el Gobierno nacional ha anunciado la declaratoria de emergencia económica, una herramienta que permitirá acelerar la recuperación y facilitar la entrega de subsidios, como los de arrendamiento a quienes han quedado sin vivienda. Además, el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella comunicó la creación del Fondo Milagro, una iniciativa que busca canalizar recursos para la reconstrucción de Cali y otras regiones afectadas por el sismo.

“La recomendación nuestra es que ese fondo dure por lo menos tres años”, expresó el alcalde, quien sugirió que el modelo se inspire en el antiguo Forec y cuente con mecanismos de transparencia y contratación privada.

El enfoque que propone la administración es que la reconstrucción no aspire a devolver la ciudad a su estado previo al desastre, sino que la proyecte como una urbe resiliente, incluyente y orientada hacia el futuro.

“No es reconstruir a Cali de hace una semana, es que Cali se vuelva a reconstruir más fuerte, más resiliente, con mayor proyección”, declaró Eder ante el Puesto de Mando Unificado.

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