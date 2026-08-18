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Colombiana fue hallada sin vida en el baúl de su carro en Texas, Estados Unidos: su esposo fue capturado

La víctima fue identificada como Eliana Alexandra Bigoni de 34 años, el detenido es Jake O’Brien Bigoni con quien estaba en proceso de separación

La víctima fue identificada como Eliana Alexandra Bigoni de 34 años, el detenido es Jake O’Brien Bigoni con quien estaba en proceso de separación - crédito @901Lulu/X
La víctima fue identificada como Eliana Alexandra Bigoni de 34 años, el detenido es Jake O’Brien Bigoni con quien estaba en proceso de separación - crédito @901Lulu/X
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Un hombre fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa cuando ella fue a buscar a sus dos hijos pequeños para llevarlos al colegio, según informó Law&Crime. El detenido es Jake O’Brien Bigoni, de 37 años, y la víctima fue identificada como Eliana Alexandra Bigoni, una mujer de origen colombiano de 34 años, de acuerdo con el Departamento de Policía de Plano.

Los agentes encontraron el cuerpo de Eliana Bigoni dentro del maletero de un Hyundai Genesis blanco en el garaje, según el documento de acusación citado por el medio. La policía, que tras el hallazgo acordonó el apartamento y evacuó a los niños, indicó que la mujer estaba “sin respirar, inconsciente y en una posición antinatural”.

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La investigación comenzó el 12 de agosto de 2026, cuando una testigo expresó su preocupación por el bienestar de la mujer ya que ni familiares ni amigos lograban contactarla, de acuerdo con una declaración jurada de causa probable obtenida por la publicación. Según la policía, Eliana Bigoni se dirigió al apartamento de su esposo, con quien estaba en proceso de separación, para recoger a sus hijos y llevarlos al colegio.

Colombiana fue hallada sin vida en el baúl de su carro en Estados Unidos: su esposo fue capturado - crédito @arroba_machi/X
Colombiana fue hallada sin vida en el baúl de su carro en Estados Unidos: su esposo fue capturado - crédito @arroba_machi/X

La testigo dijo que Eliana Bigoni no llegó a un desayuno pactado para las 8:30 a. m. y que, al revisar la ubicación compartida desde su teléfono, constató que seguía dentro del complejo residencial. Cerca de las 10:30 a. m., la policía acudió a los apartamentos The Parker, en Charles Place, y Jake Bigoni afirmó que ella había estado allí temprano, pero que desconocía dónde estaba.

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Los agentes regresaron luego al apartamento y preguntaron por el auto de la mujer y si había llegado conduciendo esa mañana. Tras inspeccionar el garaje y ubicar el Hyundai, también interrogaron al acusado por una “gran mancha de humedad” en su camisa, según el documento.

En paralelo, la policía contactó a una segunda testigo, identificada como la madre de Jake Bigoni, quien declaró que habló con su hijo alrededor de las 10:15 a. m. y que él le dijo: “Tengo algo que contarte. Está muerta” y “tuvimos una pelea y está muerta”, conforme a lo expuesto en el reporte atribuido a las autoridades. Jake O’Brien Bigoni también enfrenta un cargo de profanación de cadáver, informó el medio digital estadounidense.

Señalado de asesinar a una colombiana en Estados Unidos fue detenido en Asia: la víctima fue encontrada en un congelador

Lina María Guerra - Colombiana - Estados Unidos
Varela viajó a Hong Kong luego de que conoció que la familia de la colombiana reportó la desaparición - crédito X

La captura de David Varela en Hong Kong reactivó el caso por el asesinato de la colombiana Lina María Guerra en Virginia, Estados Unidos, donde la mujer de 39 años fue hallada en febrero de 2026 dentro de un congelador industrial, un hecho que ahora abrió un proceso de extradición para que el ciudadano estadounidense enfrente cargos de homicidio y otros delitos relacionados.

Las autoridades confirmaron que el arresto se produjo el 16 de abril de 2026 tras una investigación internacional coordinada entre fuerzas policiales de Estados Unidos y autoridades de la región administrativa especial china. La localización del sospechoso fue posible después de que registros migratorios establecieran que había salido de Estados Unidos poco después de que se denunciara la desaparición de Guerra.

La policía siguió sus movimientos en Hong Kong mediante cámaras de seguridad, registros hoteleros y análisis de comunicaciones electrónicas. La captura se realizó sin incidentes, luego de que esa jurisdicción cumpliera con una solicitud de localización y arresto emitida por Estados Unidos.

Lina María Guerra - Colombiana - Estados Unidos
Los familiares de la colombiana pensaban que ella estaba en prisión - crédito X

La búsqueda de Varela se activó cuando familiares y allegados de la víctima señalaron que él había dado versiones contradictorias sobre su paradero. A partir de esa información, la policía de Virginia acudió al domicilio de la pareja tras recibir una solicitud de verificación de bienestar.

En la vivienda, los agentes encontraron un congelador industrial con el cuerpo de Guerra en avanzado estado de descomposición. La inspección forense inicial indicó que los restos llevaban varios días en ese lugar y presentaban signos de violencia.

El entorno de la pareja describió una relación atravesada por conflictos recientes. Testimonios recogidos por los investigadores sostienen que el ambiente dentro de la casa se había vuelto tenso y que la mujer dejó de ser vista en el vecindario durante los días previos al hallazgo.

Un vecino que pidió reserva de su identidad declaró: “Observamos movimientos poco habituales en la casa antes de la llegada de la policía”. La vivienda quedó asegurada por las fuerzas policiales para la recolección de pruebas.

Una fuente vinculada al caso dijo al medio local WTKR: “El hallazgo fue posible gracias a la alerta de la comunidad y la rápida intervención policial”.

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