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De participar en el ‘Desafío XX’ a perder su casa: Rosa Muñoz pide ayuda tras el terremoto en el Chocó

La casa de madera y guadua donde vivía con sus hijos no resistió el sismo de magnitud 7,4 que sacudió el Chocó el 10 de agosto. La exparticipante del Desafío XX sobrevivió porque ese día estaba en Armenia, y ahora pide ayuda para reconstruir desde cero

La exparticipante del Desafío que perdió su casa en el terremoto y pide ayuda para reconstruirla - crédito @canalcaracol/IG

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Rosa Muñoz, quien ganó el Box Amarillo del Desafío XX frente a otras competidoras en 2024 para poder formar parte del reality por unos días, volvió a las redes sociales con una noticia que nada tiene que ver con la televisión: el terremoto del 10 de agosto destruyó la casa donde vivía con sus hijos en el departamento del Chocó.

El sismo con epicentro cerca de San José del Palmar, golpeó a Colombia a las 7:34 a. m. del lunes. La construcción donde residía la exparticipante, levantada principalmente con madera y guadua, no resistió y colapsó por completo.

Sin embargo, se conoció, gracias a un video replicado por Caracol Televisión, que Muñoz estaba en Armenia, Quindío, al momento del movimiento telúrico, por lo que salió ilesa.

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La campaña para reconstruir su vivienda

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Rossita estuvo en la edición Desafío XX como invitada por unos días - crédito @rossitaconstruccion/IG

Ante la pérdida, familiares y personas cercanas a Rosa lanzaron una campaña de ayuda difundida también por las plataformas digitales de Caracol Televisión.

La convocatoria pide cemento y materiales de construcción para levantar nuevamente la estructura, además de agua, alimentos no perecederos, artículos de aseo, cobijas y colchones para atender las necesidades inmediatas de la familia.

El llamado busca, en paralelo, resolver la emergencia del presente y sentar las bases para que Muñoz y sus hijos recuperen un lugar donde vivir.

Su paso por el Desafío

La manizaleña fue seleccionada en 2024 para una dinámica especial del Desafío XX que permitió a personas del público vivir temporalmente la experiencia del programa.

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Marlon Duque perdió millonaria suma tras haber sido expulsado del Desafío XX - crédito @marlonduque08/IG
Rossita Muñoz estuvo por unos días en el reality del Desafío XX - crédito @marlonduque08/IG

Pasó 24 horas en ‘La ciudad de las cajas’ y luego compitió en el Box Amarillo contra otras mujeres. Salió ganadora de esa prueba y fue reconocida como una de las ‘Desafiantes de la Semana’.

La exreina del Chocó que también perdió su casa

El caso de Rosa Muñoz no fue el único rostro conocido que el terremoto dejó sin hogar. Yuri Copete, la Miss Universe Chocó 2020, confirmó a través de su cuenta de Instagram que la vivienda familiar en Quibdó quedó destruida por completo tras el sismo.

La modelo y actriz se encontraba fuera de Colombia cuando ocurrió el movimiento telúrico. Desde el exterior, pasó horas sin poder comunicarse con sus allegados por el colapso de los servicios básicos en la región:

“En estos momentos el Chocó está incomunicado, no hay internet, no hay energía. No sabemos entonces de mucha gente y muchas personas desaparecidas, sepultadas”, relató en un video que publicó visiblemente conmovida.

La exreina compartió su reacción tras la destrucción de la vivienda de su familia en Quibdó y mostró que la vivienda quedó con daños estructurales - crédito yuri_copete / Instagram

Copete explicó que al principio no quería pronunciarse públicamente, pero que la insistencia de personas cercanas —que le recordaron que su familia y su hijo necesitaban visibilidad en medio de la emergencia— la llevó a grabar el mensaje. Confirmó que sus padres, hermanas, novio y amigos estaban con vida, aunque la vivienda familiar no corrió la misma suerte.

“Infortunadamente, perdimos nuestra casa”, afirmó. Y amplió el dolor más allá de lo propio: “Mi corazón está destrozado por familias que lo perdieron todo hoy, cosas materiales, algunos sus familiares o amistades. Que Dios me les dé mucha fortaleza”.

La exreina también agradeció los mensajes de solidaridad recibidos y los vinculó con la necesidad de apoyo para todos los damnificados que deberán comenzar de cero.

El terremoto del 10 de agosto dejó, según los últimos reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al menos 289 fallecidos, cerca de 4.000 heridos y más de 43.000 personas damnificadas en todo el país, con el Chocó como el departamento más golpeado.

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