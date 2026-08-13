Edificio quedó intacto en medio de la destrucción por el terremoto en Cali y así reaccionó el arquitecto: “Es una cosa muy emocionante”

El video documenta la reacción de un arquitecto al observar su propio edificio en el Barrio Limonar de Cali, el cual permanece intacto después de un terremoto de 7.4 de magnitud. El arquitecto atribuyó la resistencia del edificio durante el terremoto en Colombia a un diseño adaptado al terreno y a estudios previos - crédito @Rincon001A/X

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La resistencia de un edificio en Cali tras el terremoto de magnitud de 7,4 en la mañana del lunes 10 de agosto, sorprendió a vecinos y familiares del arquitecto responsable de la obra.

En un video difundido por las redes sociales, se observa cómo una mujer revisa la estructura y relata: “Fredito, aquí estamos al frente del edificio. Yo no le veo absolutamente nada. Ni virgen ni nada. Y le voy a preguntar al guarda . Pero no se le ve nada ”, mientras recorre el inmueble.

Minutos después, la mujer consulta al vigilante sobre posibles daños: “ Buenas. ¿Algo le pasó al edificio?“. La respuesta fue categórica: ”¿No? Ah, vea, no le pasó nada, Alfredo. Es que mi hermano fue el que lo construyó. Que no le pasó nadita, nadita, Alfredo”, comenta a su familiar, el arquitecto del edificio.

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El registro visual muestra que, a pesar del corte de energía que afecta a varias zonas, la construcción permanecía sin daños aparentes. En medio de la devastación en sectores cercanos, la mujer destaca la integridad del inmueble: “Vea, está su edificio enterito. No pasó nada, nada. Prueba de calidad, calidad comprobada, calidad certificada”, afirma con evidente alivio.

El inmueble de Cali estaba sin energía eléctrica, una situación que, según el testimonio, afectaba a varios sectores - crédito Reuters/Captura video

El video llegó hasta el arquitecto, quien no ocultó su emoción al comprobar el buen estado del edificio tras el sismo. El profesional explicó que Cali se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, y precisó que el barrio Limonar, donde se ubica la edificación, presenta condiciones de vulnerabilidad superiores al promedio.

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“Para mí es un gran orgullo y una gran alegría ver el edificio así, porque yo le contaba aquí a mi familia que si uno mira el mapa de Colombia, Cali está categorizado como riesgo sísmico alto. Y si luego, dentro de esa ciudad, que ya es riesgo sísmico alto, mira uno el mapa local, la zona más riesgo sísmico dentro de Cali es por ahí, Cañaveralejo, Limonar, todo eso, que eran las zonas donde pasaba el río Cañaveralejo. O sea que el edificio estaba en la zona más riesgosa de colapso en prácticamente en una de las zonas más riesgosas en Colombia. Porque si Cali es alto y ese barrio es el más alto en riesgo en Colombia, pues era un riesgo tremendo”, detalló el profesional.

El fenómeno sísmico afectó gravemente a diversas áreas de Cali, dejando daños estructurales en numerosos edificios y generando cortes de energía en varios barrios. Sin embargo, la estructura en cuestión se mantuvo intacta, lo que generó reacciones de asombro entre los habitantes y familiares del proyectista.

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“Ver toda esa cantidad de edificios derrumbados y otros tan averiados que no se pueden usar, y luego ver este edificio ahí enterito, es una cosa muy emocionante para mí”, reconoció el arquitecto tras revisar las imágenes del inmueble.

El arquitecto explicó que la clave estuvo en el diseño: “Aguantó el semejante remezón porque está pensado para aguantarlo”, destacó. Según su relato, los cálculos y la planeación del inmueble consideraron los riesgos propios del terreno y las exigencias de una zona sísmica.

El caso de este edificio ofrece un ejemplo concreto de cómo la ingeniería adaptada a las condiciones locales puede marcar la diferencia ante eventos naturales extremos. En palabras del profesional, “el diseño y la planeación tuvieron en cuenta precisamente ese tipo de escenarios”.

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