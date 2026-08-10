El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

El Icetex presentó el Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos (Snibce), el primer portal oficial que centraliza y organiza la oferta de becas, créditos y apoyos para educación superior y complementaria en Colombia, facilitando a jóvenes y adultos el acceso a oportunidades académicas dentro y fuera del país.
Desde el jueves 7 de agosto de 2026, la plataforma está disponible para consulta gratuita en snibce.icetex.gov.co, convirtiéndose en el punto de partida para la búsqueda informada de opciones educativas.
¿Qué es el Snibce y cómo funciona?
El Snibce surge como respuesta a la necesidad de contar con un sistema unificado que recopile la información dispersa sobre becas, créditos condonables y apoyos educativos ofrecidos por el Icetex, universidades públicas y privadas, fundaciones, entidades estatales, organismos de cooperación internacional y agencias.
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El objetivo, según la entidad, es que los interesados puedan encontrar, comparar y seleccionar las mejores alternativas de financiamiento y apoyo para sus estudios superiores, sin tener que navegar entre múltiples portales y fuentes.
El sistema permite a los colombianos consultar oportunidades de estudio, postularse a convocatorias vigentes y comparar alternativas de financiamiento y apoyo para educación superior y complementaria en pregrado y posgrado.
De acuerdo con el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, durante el lanzamiento virtual, el Snibce es una herramienta pública y gratuita, concebida para que la ciudadanía encuentre en un solo lugar las oportunidades de estudio que necesita. El sistema facilita el acceso a una oferta robusta, ordenada y permanentemente actualizada, gracias al trabajo conjunto con instituciones y organizaciones de todo el país.
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La creación y operación del Snibce cumple la Ley 1832 de 2017 y la Resolución 014038 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional, que establecen la obligación de centralizar y divulgar la información sobre becas nacionales, internacionales y créditos condonables para estudios de pregrado y posgrado en los niveles técnico profesional, tecnólogo y universitario.
La plataforma Snibce está abierta a la participación de universidades, fundaciones, organismos de cooperación y entidades públicas o privadas, quienes pueden registrar de manera gratuita sus ofertas de becas y apoyos. La colaboración interinstitucional permite que la información sea confiable, detallada y verificable, fortaleciendo la transparencia y el acceso equitativo a la educación superior en el país.
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Cómo acceder y navegar el portal Snibce
La plataforma está disponible en snibce.icetex.gov.co y permite a los usuarios navegar por diferentes categorías de oportunidades: becas completas y parciales, subsidios de investigación, intercambios, pasantías y créditos condonables, tanto para estudios en Colombia como en el exterior.
El buscador inteligente ayuda a filtrar las convocatorias por nivel académico, área de estudios, tipo de apoyo, región y fecha de cierre, facilitando la consulta personalizada según el perfil e intereses de cada usuario.
Además, universidades, fundaciones, organismos de cooperación y entidades públicas o privadas pueden cargar su oferta de becas y apoyos sin costo, lo que garantiza que el sistema se mantenga actualizado y que la información provenga directamente de los oferentes oficiales. El portal también publica las condiciones, requisitos, fechas y documentación necesaria para cada convocatoria, asegurando transparencia y oportunidad en el acceso a la información.
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Convocatorias destacadas y ejemplos de oportunidades actuales
Entre las becas y créditos que actualmente pueden consultarse en el Snibce destacan varias convocatorias de interés nacional e internacional.
Una de las principales es la convocatoria 2026-2 del Fondo de Comunidades Negras, abierta hasta el 21 de agosto, que beneficiará a 3.000 nuevos estudiantes con créditos 100% condonables para pregrado en Colombia o posgrado en el país o en el exterior. El apoyo incluye matrícula y sostenimiento, buscando favorecer el acceso a la educación superior de comunidades históricamente excluidas.
Igualmente, el Icetex abrió una convocatoria internacional dirigida a mujeres profesionales colombianas para fortalecer sus conocimientos en economía circular, sostenibilidad y crecimiento inclusivo en un curso presencial de alto nivel en Hyderabad, India, entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026.
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Esta oportunidad, impulsada por el Programa Circular Economy and Inclusive Growth (Ceig) del Gobierno de la India, está dirigida a mujeres de 25 a 45 años con experiencia en medio ambiente, gestión de residuos, desarrollo económico o inclusión social. Las interesadas podrán postularse hasta el 13 de agosto de 2026.
Otra convocatoria vigente es la beca del 100% en Singapur, destinada a servidores públicos colombianos que deseen fortalecer sus conocimientos en seguridad alimentaria y resiliencia. El curso “Food Security and Resilience” se desarrollará del 11 al 15 de enero de 2027, cubriendo matrícula y todos los gastos relacionados.
El programa incluye estudios de caso, innovación tecnológica y cooperación internacional, permitiendo a los seleccionados conocer las estrategias más avanzadas en el sector.
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