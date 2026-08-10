El Icetex lanzó un nuevo portal para buscar becas y créditos educativos: así puede consultar oportunidades en educación superior

La plataforma del Icetex reúne información de universidades, fundaciones, entidades estatales, organismos de cooperación internacional y agencias en un sistema unificado - crédito VisualesIA/Icetex

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El Icetex presentó el Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos (Snibce), el primer portal oficial que centraliza y organiza la oferta de becas, créditos y apoyos para educación superior y complementaria en Colombia, facilitando a jóvenes y adultos el acceso a oportunidades académicas dentro y fuera del país.

Desde el jueves 7 de agosto de 2026, la plataforma está disponible para consulta gratuita en snibce.icetex.gov.co, convirtiéndose en el punto de partida para la búsqueda informada de opciones educativas.

¿Qué es el Snibce y cómo funciona?

El Snibce surge como respuesta a la necesidad de contar con un sistema unificado que recopile la información dispersa sobre becas, créditos condonables y apoyos educativos ofrecidos por el Icetex, universidades públicas y privadas, fundaciones, entidades estatales, organismos de cooperación internacional y agencias.

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El Snibce está disponible gratis en snibce.icetex.gov.co desde el 7 de agosto de 2026 para consultar oportunidades académicas dentro y fuera del país - crédito Icetex

El objetivo, según la entidad, es que los interesados puedan encontrar, comparar y seleccionar las mejores alternativas de financiamiento y apoyo para sus estudios superiores, sin tener que navegar entre múltiples portales y fuentes.

El sistema permite a los colombianos consultar oportunidades de estudio, postularse a convocatorias vigentes y comparar alternativas de financiamiento y apoyo para educación superior y complementaria en pregrado y posgrado.

De acuerdo con el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, durante el lanzamiento virtual, el Snibce es una herramienta pública y gratuita, concebida para que la ciudadanía encuentre en un solo lugar las oportunidades de estudio que necesita. El sistema facilita el acceso a una oferta robusta, ordenada y permanentemente actualizada, gracias al trabajo conjunto con instituciones y organizaciones de todo el país.

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La creación y operación del Snibce cumple la Ley 1832 de 2017 y la Resolución 014038 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional, que establecen la obligación de centralizar y divulgar la información sobre becas nacionales, internacionales y créditos condonables para estudios de pregrado y posgrado en los niveles técnico profesional, tecnólogo y universitario.

El Snibce permite buscar, comparar y seleccionar becas, créditos condonables y apoyos educativos para pregrado y posgrado sin recurrir a múltiples portales - crédito Icetex

La plataforma Snibce está abierta a la participación de universidades, fundaciones, organismos de cooperación y entidades públicas o privadas, quienes pueden registrar de manera gratuita sus ofertas de becas y apoyos. La colaboración interinstitucional permite que la información sea confiable, detallada y verificable, fortaleciendo la transparencia y el acceso equitativo a la educación superior en el país.

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Cómo acceder y navegar el portal Snibce

La plataforma está disponible en snibce.icetex.gov.co y permite a los usuarios navegar por diferentes categorías de oportunidades: becas completas y parciales, subsidios de investigación, intercambios, pasantías y créditos condonables, tanto para estudios en Colombia como en el exterior.

El buscador inteligente ayuda a filtrar las convocatorias por nivel académico, área de estudios, tipo de apoyo, región y fecha de cierre, facilitando la consulta personalizada según el perfil e intereses de cada usuario.

Además, universidades, fundaciones, organismos de cooperación y entidades públicas o privadas pueden cargar su oferta de becas y apoyos sin costo, lo que garantiza que el sistema se mantenga actualizado y que la información provenga directamente de los oferentes oficiales. El portal también publica las condiciones, requisitos, fechas y documentación necesaria para cada convocatoria, asegurando transparencia y oportunidad en el acceso a la información.

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El portal ofrece un buscador inteligente que filtra convocatorias por nivel académico, área de estudios, tipo de apoyo, región y fecha de cierre - crédito Icetex

Convocatorias destacadas y ejemplos de oportunidades actuales

Entre las becas y créditos que actualmente pueden consultarse en el Snibce destacan varias convocatorias de interés nacional e internacional.

Una de las principales es la convocatoria 2026-2 del Fondo de Comunidades Negras, abierta hasta el 21 de agosto, que beneficiará a 3.000 nuevos estudiantes con créditos 100% condonables para pregrado en Colombia o posgrado en el país o en el exterior. El apoyo incluye matrícula y sostenimiento, buscando favorecer el acceso a la educación superior de comunidades históricamente excluidas.

Igualmente, el Icetex abrió una convocatoria internacional dirigida a mujeres profesionales colombianas para fortalecer sus conocimientos en economía circular, sostenibilidad y crecimiento inclusivo en un curso presencial de alto nivel en Hyderabad, India, entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026.

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Esta oportunidad, impulsada por el Programa Circular Economy and Inclusive Growth (Ceig) del Gobierno de la India, está dirigida a mujeres de 25 a 45 años con experiencia en medio ambiente, gestión de residuos, desarrollo económico o inclusión social. Las interesadas podrán postularse hasta el 13 de agosto de 2026.

Universidades, fundaciones y entidades públicas o privadas pueden cargar sin costo su oferta en el Snibce para mantener actualizada la información oficial - crédito Icetex

Otra convocatoria vigente es la beca del 100% en Singapur, destinada a servidores públicos colombianos que deseen fortalecer sus conocimientos en seguridad alimentaria y resiliencia. El curso “Food Security and Resilience” se desarrollará del 11 al 15 de enero de 2027, cubriendo matrícula y todos los gastos relacionados.

El programa incluye estudios de caso, innovación tecnológica y cooperación internacional, permitiendo a los seleccionados conocer las estrategias más avanzadas en el sector.