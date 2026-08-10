Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cartera de Defensa afirmó que el perfil publica otros registros con sujetos armados y prendas asociadas a grupos ilegales, y sostuvo que el material compartido en redes corresponde a una pieza falsa - crédito TikTok

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El Ejército Nacional de Colombia desmintió la autenticidad de un video difundido por el expresidente Gustavo Petro, en el que un hombre vestido de militar agradece la gestión del exmandatario, asegurando que la persona no es soldado activo ni pertenece a la institución.

La polémica estalló luego de que Gustavo Petro, expresidente de Colombia, publicara en su cuenta oficial de X un video en el que un hombre con uniforme camuflado y boina dirige un mensaje de agradecimiento al exjefe de Estado.

En la grabación, el supuesto militar, ubicado en un entorno selvático, expresó: “Que Dios lo bendiga y muchas gracias por todo lo que dio por nuestro país. (…) Fue el mejor de los presidentes que hubo en Colombia”. Petro acompañó la publicación con la frase: “Gracias, soldado de Bolívar y del pueblo”, lo que generó una rápida viralización y amplias reacciones en redes sociales.

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Gustavo Petro publicó en X un video en el que un supuesto militar le agradece su gestión y lo define como “el mejor de los presidentes que hubo en Colombia” - crédito @petrogustavo / X

El Ejército responde y desmiente

Horas después de la publicación, el Ejército Nacional de Colombia emitió un comunicado oficial señalando que el hombre que aparece en el video no es soldado activo ni forma parte de la institución castrense.

De acuerdo con la entidad, se trata de una persona ajena que utiliza el nombre y la imagen institucional para “generar desinformación y realizar actividades ajenas a la profesión militar”. El pronunciamiento enfatizó que “esta persona no representa los principios, valores ni procedimientos que caracterizan a nuestros soldados”, una postura confirmada también por el Ministerio de Defensa Nacional.

En declaraciones recogidas por Semana, el Ministerio detalló que el uniforme del hombre presenta varias inconsistencias respecto a los reglamentarios: la boina no corresponde con el escudo o insignia originales y los distintivos de Lancero y Paracaidista están ubicados de manera incorrecta. Además, los soldados reales no llevan la insignia de Lancero con laureles, como se observa en el video.

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El Ejército Nacional de Colombia desmintió el video difundido por Gustavo Petro y afirmó que el hombre uniformado no es soldado activo ni pertenece a la institución - crédito COL_EJERCITO / X

El origen y el contexto digital de la grabación

La situación tomó mayor relevancia cuando se reveló que la cuenta de la que proviene el registro audiovisual compartido por Petro se dedica a realizar apología de la guerrilla en TikTok.

En ese perfil se han publicado otros videos en los que aparecen sujetos armados y uniformados con prendas asociadas a grupos armados ilegales. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Defensa, que reiteró que el material difundido es completamente falso.

Pese a la denuncia institucional, hasta el momento el exmandatario no ha rectificado públicamente la información, aunque sí eliminó la publicación de su cuenta personal tras la oleada de críticas recibidas.

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La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por Gustavo Petro publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa - crédito TikTok

Reacción de figuras políticas y propagación del video

El episodio no solo involucró a Petro. Gustavo Bolívar, exsenador y cercano colaborador del exmandatario, compartió el mismo video desde su cuenta de X y escribió: “Relato: con Petro la tropa estaba con moral baja. Realidad: extrañan a su comandante”.

Al igual que en el caso anterior, el Ministerio de Defensa reiteró públicamente que el audiovisual es falso y que el hombre que aparece no pertenece al Ejército.

La rápida expansión del audiovisual en redes sociales provocó un debate sobre el uso de imágenes institucionales y la facilidad con la que se puede difundir desinformación en contextos políticos polarizados.

Gustavo Bolívar también compartió el video en X y el Ministerio de Defensa reiteró que el hombre que aparece no pertenece al Ejército Nacional de Colombia - crédito @GustavoBolivar / X

Otras polémicas recientes en torno a las Fuerzas Militares

Este incidente se suma a otras controversias relacionadas con la institución castrense en Colombia. Tras su toma de juramento, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella visitó el Cantón Militar Nápoles y realizó su primer acto de honores militares.

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El mandatario imitó la marcha protocolaria durante la ceremonia, un gesto que generó incomodidad entre altos mandos militares por alejarse del rigor tradicional exigido en este tipo de actos.

Las redes sociales recogieron tanto críticas como mensajes de apoyo, e incluso el propio Petro se sumó a la discusión con un mensaje en el que retó al nuevo presidente a enseñarle el protocolo adecuado para las autoridades civiles: “Pues yo le enseño a marchar”, escribió el exjefe de Estado en X.