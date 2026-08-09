Tras la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, Congreso reanuda sesiones con la elección del nuevo contralor general: así van las cuentas

Las bancadas del Congreso iniciaron reuniones para definir respaldos al contralor con base en hojas de vida y contactos políticos - crédito Prensa Cámara de Representantes/Reuters

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Luego de que se posesionara Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República de Colombia, el Congreso de la República se prepara para decidir el futuro de la Contraloría General de la República para el periodo 2026–2030.

La elección del nuevo titular del organismo de control se desarrollará el miércoles 12 de agosto de 2026 en una sesión formal del Congreso en pleno convocada por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, donde se conocerá a la persona que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez Becerra en el cargo.

Tras la inscripción, exámenes y entrevistas en el legislativo, la disputa por el puesto se centra en 10 aspirantes, los cuales son:

Luis Enrique Abadía García Andrés Castro Franco Jorge Eliécer Laverde Vargas Ana Elena Monsalvo Herrera Carlos Mario Zuluaga Pardo Julián Mauricio Ruiz Rodríguez Diana Carolina Torres García Amanda Madrid Panesso Karol González Mora Rosalba Jazmín Cabrales Romero

Previo a la definición, en el radar de los partidos políticos hay seis candidatos con mayores opciones de quedarse con el puesto, entre los que se destacan Jorge Eliécer Laverde Vargas, Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Carlos Mario Zuluaga, Ana Elena Monsalvo Herrera y Diana Carolina Torres García, según información recopilada por Semana; sin embargo, el proceso no está cerrado y dentro del Capitolio se admite que aún podría haber una sorpresa.

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Incluso, la elección se había puesto en duda luego de que circulara la posibilidad de frenar el proceso por vía judicial, pero esa vía perdió fuerza después de que no prosperara una demanda ante el Consejo de Estado.

Con ese intento descartado, la disputa volvió de lleno al terreno político y al conteo de respaldos entre bancadas.

Carlos Mario Zuluaga figura entre los aspirantes al contralor general con apoyos en sectores del Partido Conservador y del Pacto Histórico, aunque también enfrenta resistencias - crédito Colprensa

Los favoritos

El primer candidato que aparece como uno de los grandes favoritos para ganar la contienda es Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor general de la República.

El aspirante, según reveló Cambio, no solo cuenta con el aval de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, sino que tendría cercanía en sectores del Pacto Histórico, a raíz de su papel durante la administración de Carlos Hernán Rodríguez, lo que ha generado resistencia en el ambiente legislativo.

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Andrés Castro, actual personero de Bogotá, excontralor de Bogotá, excontralor delegado para el sector Justicia y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, llega con trayectoria en organismos de control.

Su cercanía con Gregorio Eljach, exsecretario del Senado y actual procurador general, le abrió puertas en casi todas las bancadas y lo convirtió en uno de los aspirantes con menos rechazo entre los partidos tradicionales, según informó la revista citada.

Jorge Eliécer Laverde busca reunir apoyos del liberalismo, del Pacto Histórico y de congresistas del Centro Democrático para alcanzar los 165 votos que exige la elección - crédito Redes sociales de Jorge Eliecer Laverde

Entre tanto, Jorge Eliécer Laverde, exsecretario de la Comisión Sexta del Senado, ganó espacio por su conocimiento del Congreso y por respaldos que le atribuyen a las toldas del Partido Liberal, en especial, al expresidente del Senado Lidio García y al expresidente esa colectividad Simón Gaviria.

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Por su parte, Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, y Diana Carolina Torres, Contralora Delegada Intersectorial de Regalías, aparecen como las únicas mujeres del grupo de favoritos.

Sin embargo, ambas tendrían dificultades para obtener dichos respaldos. Fuentes cercanas al Congreso indicaron a Caracol Radio que la primera generó polémica por su cercanía al nuevo gobierno, al recordar que perteneció al equipo de empalme; mientras que la segunda contaría con el respaldo de sectores afines al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo que ha provocado diferencias en el legislativo.

Luis Enrique Abadía, candidato a la Contraloría General de la República - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Por último, se destaca la candidatura de Luis Enrique Abadía García, contralor encargado y contralor delegado para la gestión pública, que obtuvo la mejor calificación en las pruebas de conocimientos y que podría tener el aval de los congresistas para ser el sucesor de Carlos Hernán Rodríguez, de acuerdo con Portafolio.

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Qué piensan los partidos políticos

El Centro Democrático, que cuenta con 47 congresistas, se concentrará el martes 11 de agosto y se espera que dé a conocer el nombre del aspirante que respaldará. Ese mismo día, el Partido Liberal hará su reunión interna, con la intención de llegar unido a la votación.

Por su parte, el bloque oficialista de los partidos de La U, el Partido Conservador, Salvación Nacional y otros sectores también adelantarán ese mismo ejercicio político antes de la jornada decisiva. Si los partidos mencionados coinciden en un solo nombre, podría formarse una mayoría clara alrededor de uno de los candidatos.

El bloque de partidos tradicionales puede inclinar la votación si Centro Democrático, Partido Liberal, La U, Partido Conservador y Salvación Nacional coinciden en un candidato - crédito Colprensa

En Cambio Radical se da por posible un escenario distinto: que la colectividad deje en libertad a sus congresistas para apoyar a cualquiera de los aspirantes, según revelaron fuentes cercanas a Semana. Esa decisión fragmentaría su peso parlamentario y trasladaría la definición a los acuerdos que se cierren en otras bancadas.

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Desde el Pacto Histórico y Alianza Verde también se concretarán reuniones privadas para definir a su candidato de preferencia, aunque no se descarta una posible alianza con otros sectores, tal como ocurrió en la elección del presidente del Senado.

Vale mencionar que desde el gobierno de De la Espriella han señalado que no apoyarán a ninguno de los nombres en carrera y que respetará la decisión del Congreso, aunque si advirtió a las colectividades oficialistas de no hacer alianzas con el Pacto Histórico para llegar a acuerdos en esta elección.