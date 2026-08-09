Le llueven críticas a Mafe Carrascal tras cuestionar al futbolista Lamine Yamal, campeón del mundo con España, por tomarse una foto con Fico Gutiérrez: “Todo mal”

La polémica surgió durante la visita de Lamine Yamal a Colombia en sus vacaciones - crédito Colprensa/@FicoGutierrez - X

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Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección de España, disfrutó de sus vacaciones en Colombia. Inicialmente fue visto en Cartagena y posteriormente se desplazó a Medellín donde fue recibido por múltiples figuras públicas de la capital antioqueña.

Uno de ellos fue el alcalde local Federico Gutiérrez que no se perdió las ganas de compartir con el futbolista español y decidió publicar una fotografía junto a él en sus redes sociales.

“Bienvenido Lamín Yamal a Medellín y a Colombia .Que orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país , de nuestra Medellín y de nuestra gente”, escribió el mandatario paisa en las plataformas digitales, destacando la presencia del jugador ibérico en medio de la celebración anual de la Feria de las Flores.

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Federico Gutiérrez compartió una fotografía con Lamine Yamal y le dio la bienvenida a Medellín -crédito ficogutierrez/Instagram

Sin embargo, la imagen generó diferentes reacciones en el país. Mientras que algunos resaltaron la presencia del extremo derecho del club catalán en el país sudamericano, otros lo criticaron debido a su postura política.

Ese fue el caso de la representante a la Cámara del Pacto Histórico Maria Fernanda Carrascal que, en su cuenta de X, criticó que el futbolista de 19 años apareciera junto con Gutiérrez, recordando que el mandatario antioqueño ha sido defensor del Estado de Israel en la Guerra de Oriente Medio, mientras que Yamal ha sido visto portando la bandera de Palestina.

“Lamine Yamal abrazando en Medellín a Federico, un adorador del sionismo genocida. Todo mal”, comentó la congresista de oposición.

Mafe Carrascal cuestionó en X que Lamine Yamal abrazara en Medellín al alcalde Federico Gutiérrez - crédito @MafeCarrascal/X

El comentario de Carrascal desató una ola de críticas en redes sociales. Algunos internautas le recordaron fotografías suyas con Sandra Ramírez, exsenadora y exintegrante de la extinta guerrilla de las Farc, siendo vinculada con casos de reclutamiento forzado y abuso de menores en las Farc.

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Otros recopilaron imágenes donde el expresidente Gustavo Petro sale estrechando su mano con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, durante un evento de la política de “Paz Total”.

Usuarios respondieron a Mafe Carrascal con fotos suyas junto a Sandra Ramírez tras la polémica por Lamine Yamal - crédito X

En ese caso, la parlamentaria indicó que la comparación no debe ser llevada a cabo, ya que, según ella, son diferentes escenas. “¿Si sabes la diferencia de contextos o eso no te lo enseñaron?”, comentó.

Entre las reacciones, algunos defendieron a Carrascal con el argumento de que Lamine Yamal no tiene conocimiento sobre el escenario político de la capital colombiana. A lo que Carrascal respaldó: “Claro que lo engañaron”.

Usuarios respondieron a Mafe Carrascal con fotos suyas junto a Sandra Ramírez tras la polémica por Lamine Yamal - crédito X

Lamine Yamal en Colombia

Tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que logró quedar campeón, el futbolista español Lamine Yamal decidió pasar sus días de descanso en Colombia.

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A inicios de agosto, el jugador del FC Barcelona llegó a Cartagena, acompañado de sus familiares. Allí fue visto caminando por las calles del Centro Histórico y saliendo de una casa colonial ubicada frente a la Catedral, sobre la Calle de La Iglesia. Distintos reportes también señalaron que estuvo hospedado en las Islas del Rosario, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Caribe colombiano.

En ese recorrido estuvo acompañado por un equipo de seguridad, mientras numerosos seguidores intentaban acercarse para conseguir una fotografía o saludar al joven atacante. La visita también fue destacada por el alcalde Dumek Turbay Paz, que celebró la presencia del campeón mundial en la ciudad.

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Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, en la ciudad de Cartagena, donde también estuvieron Rodri y Memo Ochoa, jugadores internacionales, de vacaciones - crédito @actualidadviral/x

“Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Posteriormente, viajó a Medellín donde visitó la comuna 13 para participar en la grabación de un DJ Set del cantante Ryan Castro. En la actividad también estuvieron el streamer Westcol y otras personalidades.

La comuna 13 fue una parada central de Lamine Yamal en Medellín durante la grabación de un DJ Set de Ryan Castro - crédito @lamineyamal/Instagram

Durante el encuentro, el artista paisa interpretó varias de sus canciones frente al público que asistió a la grabación. También se vio al futbolista español cantando El ritmo que nos une, la canción que Ryan Castro dedicó a la selección Colombia.

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La aparición del jugador atrajo a los asistentes, que grabaron imágenes y videos que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. El recorrido del atacante por ese sector de Medellín profundizó la expectativa que ya había despertado su presencia en la ciudad.