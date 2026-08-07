Kevin Castaño por fin resolvería su futuro tras escándalo con River: llegaría a reconocido club en Brasil

Kevin Castaño sigue con su mal momento en River Plate, siendo castigado en la Liga Profesional y ahoa con la puerta de salida al frente - crédito @RiverPlate / X

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Kevin Castaño continúa en “el ojo del huracán” por un comentario en redes sociales que fue calificado como una ofensa para River Plate y sus aficionados. Por ese motivo, el club se vio en la obligación de abrirle la puerta de salida para no agravar el conflicto del jugador con los hinchas.

El colombiano habría encontrado su destino en Brasil, donde una escuadra lo esperaría con los brazos abiertos para recuperar su nivel, que bajó en los últimos meses. Esa caída también habría incidido en su rendimiento con la selección Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una convocatoria que además fue polémica.

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Así, se espera que Castaño mejore de cara a los amistosos de septiembre y octubre, cuando el combinado nacional enfrentará a México y Perú en Estados Unidos. Serán los primeros encuentros del nuevo proceso de Néstor Lorenzo, con la mira puesta en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El posible destino de Kevin Castaño

Kevin Castaño dejaría River Plate y continuaría su carrera en Atlético Mineiro, según informó el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo en su cuenta de X. El mediocampista de la selección Colombia, de 25 años, llegaría al club de Belo Horizonte mediante un préstamo.

De acuerdo con esa versión, el acuerdo contempla una cesión por un año, además de la oportunidad de que el club se quede con sus derechos.

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“Kevin Castaño es nuevo refuerzo de Atlético Mineiro. River lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra si se cumplen determinados objetivos”, señaló Merlo.

Kevin Castaño se iría de River Plate para firmar con el Atlético Mineiro de Brasil - crédito @CLMerlo/X

El traspaso se daría después de un ciclo en el que no logró afirmarse en el equipo argentino, donde no convenció y perdió continuidad. En Brasil buscaría recuperar protagonismo en el Brasileirao, otra liga complicada y llena de figuras costosas, así como varios cafeteros.

De hecho, en Atlético Mineiro, Castaño compartiría plantel con otro colombiano: el delantero Mateo Cassierra, incorporado recientemente tras su paso por el fútbol ruso y busca una oportunidad de volver a la selección Colombia, pues quedó afuera del Mundial 2026.

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Mateo Cassierra juega su primera temporada en el fútbol de Brasil con Atlético Mineiro - crédito Atlético Mineiro

“Los jugadores colombianos no tienen cerebro”

La ausencia de Kevin Castaño de los entrenamientos de River Plate tras el Mundial de Norteamérica 2026 abrió una nueva polémica en Buenos Aires, porque el volante colombiano de 25 años quedó en la lista de apartados del técnico Eduardo Coudet, se entrena por su cuenta en Colombia pese a tener contrato vigente y quedó bajo fuego por su nivel y por una interacción en redes sociales que multiplicó el enojo de los hinchas.

El malestar se intensificó cuando el mediocampista, mientras publicaba rutinas de ejercicio para mantenerse en forma, comentó un posteo de su compañero de selección Jaminton Campaz, figura de Rosario Central en la victoria ante River en el estadio Monumental. La reacción fue leída por parte de la hinchada como una provocación directa.

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La reacción de Castaño en un posteo de Campaz

Uno de los pronunciamientos más duros fue el del exárbitro argentino Pablo Lunati, reconocido simpatizante de River, que cargó públicamente contra el jugador. En la noche del 4 de agosto, durante una emisión del programa El Que Ríe Último en el canal de YouTube Picado TV, apuntó tanto a la conducta del futbolista como al dinero desembolsado por el club.

Lunati dijo: “Al maleducado de Castaño, que le puso un like y le dijo ‘bien, animal’ a un jugador que nos hizo un par de jugadas, hay que traerlo; ténganlo un mes cortando el pasto. Fue un don nadie, cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso. 15 millones de dólares pagamos por este muñequito, que le dio un like a un jugador que jugó en contra nuestra el otro día”.

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La polémica escaló cuando Lunati extendió sus críticas más allá de Castaño y habló de los jugadores colombianos en general. Esas declaraciones, también pronunciadas en el mismo programa, generaron rechazo en redes sociales, donde varios usuarios lo acusaron de racismo.

El exárbitro afirmó: “La mayoría, no todos, la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro. Creí que había diferencia entre los blancos y los otros, de los colombianos, porque decían que unos no eran iguales a los otros; la mayoría no tienen cerebro”.