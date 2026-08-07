Vanessa de la Torre anunció su salida de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

La comunicadora vallecaucana explicó en sus redes sociales que una nueva oferta laboral la llevó a dejar su lugar en la emisora - crédito @vanessadelatorre/Instagram

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La periodista Vanessa de la Torre anunció este jueves 6 de agosto de 2026 el final de su etapa con la emisora Caracol Radio.

La periodista, con trayectoria en medios como CNN en Español, CM&, La W Radio y Noticias Caracol, llegó a esta emisora en noviembre de 2020, proveniente de Noticias Caracol, y en ese tiempo condujo espacios como 6 AM Hoy por Hoy, Dos Puntos y el Noticiero del Mediodía, que compartió con Juan Diego Alvira. En enero de 2026 asumió la dirección de Dos Puntos. Durante ese mismo período promovió su primera novela, El olor del fin del mundo, publicada en enero del presente año.

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Fue precisamente ese libro el que apareció en el video del anuncio. De la Torre lo tomó entre sus manos para recordar a sus seguidores que 2026 le trajo dos cambios de vida: la publicación de la novela —su paso del periodismo político a la ficción— y ahora esta nueva etapa profesional.

En Caracol Radio, Vanessa de la Torre condujo 6 AM Hoy por Hoy, Dos Puntos y el Noticiero del Mediodía junto a Juan Diego Alvira - crédito Fans_VanessadelaTorre/Instagram

“La vida le da a uno muy pocas oportunidades para cambiar la manera como vive, para revisar si está o no cumpliendo sus sueños, para inventarse una nueva forma de vivir. La vida es muy corta, pero es muy bella y lo suficientemente larga como para permitirle a uno hacer todo lo que uno se imagina, todo lo que uno sueña, todo lo que uno quiere”, manifestó.

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Según relató la comunicadora caleña en un video publicado en sus redes sociales, el motivo detrás de su salida se debió a que recibió una oferta que, aseguró, no anticipaba en lo más mínimo.

Vanessa de la Torre asumió en enero de 2026 la dirección de Dos Puntos en Caracol Radio - crédito @vanessadelatorre/Instagram

“Recibí una llamada inesperada, la verdad es esa, que me cambió la manera de entender, por lo menos, mi presente como periodista, y acepté una oferta que me tiene muy, muy feliz”, dijo. Agregó que en el nuevo proyecto podrá seguir ejerciendo lo que considera el núcleo de su oficio: “El periodismo es por la gente y para la gente”. Aunque no dio detalles sobre su próximo destino, aseguró que muy pronto daría más detalles al respecto.

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Al repasar su paso por Caracol Radio, la periodista enumeró coberturas en distintas regiones de Colombia y en el exterior, entre ellas una entrevista con la líder opositora venezolana María Corina Machado, recorridos por el Darién y presencia en ferias y pueblos a lo largo del país.

“En Caracol Radio he podido hacer todo lo que he querido”, afirmó, y agradeció al equipo de la emisora —parte del grupo Prisa— por respaldar incluso aquellas ideas que parecían difíciles de ejecutar. “Siempre he tenido un sí como respuesta en todos y cada uno de mis sueños”, subrayó.

Vanessa de la Torre afirmó que en su nuevo proyecto seguirá ejerciendo el periodismo con foco en la gente - crédito @vanessadelatorre/Instagram

“Todo en la vida comienza y todo en la vida también termina. Lo importante es que termine con el corazón pleno”, señaló De la Torre, que describió su salida como una “mochila de la vida” cargada de herramientas, recuerdos, transmisiones, lugares y personas. Invitó a sus seguidores a acompañarla y prometió revelar los detalles del proyecto en los próximos días. “Esta es la segunda vez en el 2026 que la vida me da la posibilidad de cambiar de vida y eso me parece increíble”, afirmó.

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No es la primera salida que se conoce en la emisora esta semana. El pasado miércoles 5 de agosto se conoció que el periodista deportivo Diego Rueda no seguiría en Caracol Radio.

Según fuentes consultadas por Infobae Colombia, la decisión de prescindir de sus servicios, se habría tomado en junio de 2025, como parte de los cambios estructurales de Prisa Media, y se ejecutó tras su cobertura del Mundial. Tras su llegada en 1994 de la mano de Alberto Piedrahíta, pasó por los roles de operador, productor y director, y fue el creador de El Alargue y El VBar.

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