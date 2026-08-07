Bayern Múnich vs. Aston Villa: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz en el duelo amistoso

Luis Díaz es una de las figuras a ver en el Bayern Múnich contra el Aston Villa en duelo amistoso en Asia - crédito Tyrone Siu/REUTERS

Guardar

El colombiano Luis Díaz continúa su preparación para la nueva temporada con el Bayern Múnich, equipo con el que desea volver a ser la estrella en Europa, pero ahora con el objetivo de quedarse con nada menos que la Champions League, pues se le escapó en el último año en semifinales ante el PSG.

El Bayern tendrá un duelo interesante frente al Aston Villa, el equipo del argentino Emiliano “Dibu” Martínez y campeón de la Europa League, trofeo que ratificó el proceso del entrenador Unai Emery y el plan de los ingleses es enfrentar a clubes de alto nivel para la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

De otro lado, “Lucho” quiere ponerse en forma para llegar a los amistosos con la selección Colombia en septiembre, cuando el equipo se medirá con México y Perú en Estados Unidos, donde es llamado a ser el nuevo líder de la plantilla para el proceso de los próximos cuatro años.

Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Aston Villa

Luis Díaz integra la convocatoria del Bayern Múnich para el amistoso ante Aston Villa, un partido que se jugará a las 7:00 de la mañana del viernes 7 de agosto en Colombia y marcará una nueva escala en su puesta a punto, con la previsión de que sume minutos desde el banco mientras recupera ritmo competitivo tras reincorporarse a los entrenamientos.

PUBLICIDAD

El "Guajiro" fue protagonista en la presentación de la nueva camiseta de los "Gigantes de Baviera" para la temporada 2026-2027-crédito Bayern Múnich

El encuentro se disputará en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong y podrá verse en el país por Claro Sports y por el canal de YouTube de Claro Sports. Para el delantero colombiano, la cita llega después de su regreso reciente a la actividad tras las vacaciones.

La planificación del club alemán apunta a dos objetivos en esta etapa: reconstruir la condición física de toda la plantilla y preparar al equipo para el inicio de la temporada oficial. En ese marco, la participación de Díaz sería dosificada y podría producirse en el segundo tiempo.

Kompany prevé una incorporación gradual de Luis Díaz

Vincent Kompany ya había adelantado que el atacante todavía no está en condiciones de sostener una carga alta de minutos. La decisión de administrarlo responde al plan de pretemporada que el cuerpo técnico aplica con el colombiano en este tramo inicial de preparación.

PUBLICIDAD

Más que buscar un papel determinante de inmediato, Díaz afronta su primer examen fuerte de pretemporada con el Bayern como una oportunidad para volver a tomar sensaciones con el balón. El objetivo inmediato pasa por acumular rodaje después del descanso y reinsertarse en la dinámica competitiva del plantel.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, confía en volver a sacar la mejor versión de Luis Díaz - crédito Tyrone Siu/REUTERS

El Bayern llega a este compromiso después de vencer 2-1 a Jeju SK en el primer partido de su gira asiática. El amistoso ante el conjunto inglés aparece como una prueba de mayor exigencia para medir el estado del equipo.

Kompany remarcó el nivel del rival y el valor competitivo del ensayo. “Aston Villa es un equipo de primer nivel con un entrenador muy bueno. Tienen una plantilla amplia y alinearán mucho talento”.

PUBLICIDAD

El amistoso sirve para medir al Bayern ante un rival de la Premier League

El cruce con Aston Villa también servirá para evaluar la respuesta física del Bayern frente a un adversario de la Premier League. Al mismo tiempo, le permitirá seguir integrando a sus nuevos futbolistas a la idea de juego que impulsa Kompany.

Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich

El entrenador considera que la pretemporada debe funcionar como el punto de partida de un equipo que aspira a pelear por todos los títulos. Entre esos objetivos aparece la Champions League, aunque el técnico insistió en que ese recorrido comienza con una plantilla en plenitud física y con una construcción partido a partido.

En ese proceso, Díaz asoma como una pieza relevante dentro de la temporada que prepara el club alemán. Su evolución será progresiva mientras el Bayern completa los últimos ajustes antes del arranque oficial de la campaña.

PUBLICIDAD