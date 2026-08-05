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Jugador de Atlético Nacional estaría cerca de llegar al Deportivo Cali, a pedido de Rafael Dudamel, mientras se define su situación contractual

El futbolista en cuestión suma 75 goles como profesional, tras su paso por el fútbol venezolano, el de Chile y la selección absoluta de su país

Eduard Bello anotó un total de 7 goles durante su paso por la Universidad Católica de Chile - crédito @cruzados_oficial/Instagram

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El mercado de fichajes del fútbol colombiano continúa moviéndose y uno de los nombres que podría cambiar de equipo en los próximos días es el del venezolano Eduard Bello.

El extremo de Atlético Nacional aparece como una de las prioridades del Deportivo Cali para reforzar su plantilla de cara al segundo semestre y las conversaciones entre las partes han tomado fuerza, aunque todavía resta resolver su situación contractual con el conjunto antioqueño.

La información fue revelada por el periodista Felipe Sierra, especializado en el mercado de pases del fútbol profesional colombiano, quien aseguró a través de sus redes sociales: “Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello, de 30 años. Esperan que el venezolano pueda resolver su situación con Atlético Nacional para cerrarlo. El extremo es solicitud expresa de Rafael Dudamel”.

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El de la izquierda de la imagen, Milton Casco acumula 21 partidos jugados, 2 goles y 2 asistencias con la camiseta de Atlético Nacional , el de la derecha es Eduard Bello, que disputó un total de 18 partidos en lo que va del año con Atlético Nacional, siendo titular en 12 de ellos y sumando 956 minutos en cancha - crédito Atlético Nacional
El de la izquierda de la imagen, Milton Casco acumula 21 partidos jugados, 2 goles y 2 asistencias con la camiseta de Atlético Nacional , el de la derecha es Eduard Bello, que disputó un total de 18 partidos en lo que va del año con Atlético Nacional, siendo titular en 12 de ellos y sumando 956 minutos en cancha - crédito Atlético Nacional

Eduard Bello es pedido por Rafael Dudamel

Rafael Dudamel considera que Bello puede convertirse en una pieza importante dentro de su proyecto deportivo gracias a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque. Además, ambos se conocen bien y esa relación ha facilitado el acercamiento entre el futbolista y el club vallecaucano.

Sin embargo, antes de que la operación pueda concretarse, Atlético Nacional deberá definir si el venezolano continuará en el equipo. Bello llegó al cuadro verdolaga en enero de este año bajo la modalidad de préstamo y todavía le restan cerca de cinco meses de contrato. No obstante, su rendimiento durante el primer semestre no terminó de convencer y la posibilidad de una salida anticipada ha tomado fuerza.

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El anuncio del periodista Felipe Sierra, especialista en mercado de pases del fútbol colombiano, sobre la posible llegada de Eduard Bello al Deportivo Cali - crédito @psierrar/X
El anuncio del periodista Felipe Sierra, especialista en mercado de pases del fútbol colombiano, sobre la posible llegada de Eduard Bello al Deportivo Cali - crédito @psierrar/X

Lucas González, el director técnico de Atlético Nacional, tendría la última palabra

La decisión definitiva recaerá sobre el nuevo entrenador, Lucas González Vélez. El técnico apenas suma alrededor de diez días de trabajo con el plantel profesional y solicitó un margen adicional para evaluar a cada uno de los futbolistas antes de definir quiénes harán parte de su proyecto para el resto de la temporada.

Desde la dirigencia de Nacional también existe disposición para facilitar una salida si el cuerpo técnico considera que Bello no tendrá un papel relevante. Una eventual transferencia permitiría liberar un cupo de extranjero, reducir la masa salarial y desprenderse de uno de los jugadores con mayores ingresos dentro de la plantilla, factores que juegan a favor de una negociación.

Mientras tanto, el propio futbolista también habría manifestado internamente su deseo de encontrar un nuevo destino en el que pueda tener mayor continuidad. Durante su paso por Nacional no logró consolidarse como titular y considera que necesita un escenario en el que pueda recuperar protagonismo.

En ese contexto aparece Deportivo Cali como una alternativa atractiva. Dudamel no solo conoce las condiciones futbolísticas de su compatriota, sino que también le habría transmitido la confianza de convertirlo en un jugador importante dentro del esquema del equipo. Incluso, durante las conversaciones entre ambos, el entrenador le dejó un mensaje que habría influido positivamente en el atacante: “No te puedes ir de Colombia sin mostrar lo mejor de tu fútbol”.

Tras ese acercamiento, los directivos del Deportivo Cali iniciaron contactos con el entorno del jugador para explorar diferentes fórmulas que permitan concretar el fichaje. En la negociación también interviene Barcelona SC de Ecuador, club propietario de los derechos deportivos de Bello y que posteriormente lo cedió a préstamo a Atlético Nacional. No obstante, desde el conjunto ecuatoriano no existiría interés en reincorporarlo una vez finalice su cesión, un aspecto que facilita las conversaciones.

Eduard Bello suma 26 partidos jugados y 4 goles anotados con la selección de Venezuela - crédito Federación Venezolana de Fútbol
Eduard Bello suma 26 partidos jugados y 4 goles anotados con la selección de Venezuela - crédito Federación Venezolana de Fútbol

Trayectoria de Eduard Bello

Bello, de 30 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional. Debutó con Yaracuyanos FC, se consolidó en Carabobo, brilló en Deportes Antofagasta de Chile, pasó por Mazatlán de México, Barcelona SC de Ecuador y Universidad Católica, antes de llegar al fútbol colombiano. A lo largo de su carrera suma 75 goles entre clubes y la selección absoluta de Venezuela, con la que también ha disputado Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

El principal obstáculo continúa siendo el aspecto económico. De acuerdo a Sierra en su canal de Kick, el salario que actualmente recibe el venezolano en Atlético Nacional supera la capacidad financiera del Deportivo Cali, por lo que ambas partes deberán encontrar una fórmula que permita acercar las cifras y hacer viable la operación.

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