Iván Cepeda condenó atentado contra la Policía Nacional en Cúcuta que dejó 11 heridos: “La violencia nunca es justificable”

Las imágenes grabadas por un ciudadano muestran la fuerza de la detonación y el impacto de la onda expansiva, que alcanzó a la persona que filmaba a varios kilómetros del lugar - crédito Colombia Oscura / X

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Un carro bomba explotó en la madrugada de este sábado 1 de agosto de 2026 cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, en un ataque que dejó a 11 personas heridas, entre ellas siete uniformados.

La detonación ocurrió a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta. La emergencia llevó a las autoridades a restringir la movilidad mientras avanzan las labores de inspección.

Los heridos reciben atención médica y los organismos de emergencia verifican su estado de salud, a la espera de un balance oficial. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado responsables ni han entregado un reporte definitivo de los daños materiales.

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Tras la explosión, se desplegaron unidades policiales y equipos antiexplosivos con el objetivo de asegurar el área y descartar nuevos riesgos, incluido si quedaron otros artefactos. El sector fue acordonado y se ordenó el cierre de la vía de acceso a Cenabastos para evitar el ingreso de ciudadanos a un perímetro considerado de riesgo.

Para el director de la Policía Nacional, William Rincón Zambrano, “atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos. Ya están desplegadas todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables, quienes deberán responder ante la justicia”, expuso en su cuenta de X.

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La reacción de Iván Cepeda

Iván Cepeda condenó atentado contra la Policía Nacional en Cúcuta que dejó 11 heridos - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial, Iván Cepeda, publicó en sus redes un comunicado condenando las acciones contra la fuerza pública. A la par, rechazó cualquier acto que vulnere la integridad de la oposición o de la posesión de Abelardo de la Espriella como primer mandatario de Colombia.

“Por encima de cualquier diferencia política, de cualquier controversia o confrontación pública, siempre debe prevalecer el respeto por la vida y la seguridad de las personas. Condeno de manera enfática atentados o planes terroristas dirigidos contra la población, la Fuerza Pública, actos políticos de la oposición o el acto de posesión de Abelardo de la Espriella”, señaló Cepeda.

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El excandidato presidencial instó a las autoridades a investigar los ataques terroristas en la capital de Norte de Santander - crédito @IvanCepedaCast/X

A criterio del congresista, el uso de la violencia no tiene ningún tipo de validez en la democracia, por lo que instó a las autoridades a investigar los hechos y capturar a los implicados en el atentado.

“La violencia nunca es un instrumento justificable de la acción política ni un camino para dirimir las diferencias en una democracia. Confío en que la investigación adelantada por las autoridades permita esclarecer plenamente estos hechos, identificar a todos los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia, en estricto cumplimiento de la ley”, destacó.

Por su parte, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, advirtió a los responsables del ataque a la estación de policía de Cúcuta que se les impartirá todo el peso de la ley. Además, envió un mensaje de apoyo a los familiares de los uniformados afectados.

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Una serie de explosiones sacudió Cúcuta en la madrugada del sábado 1 de agosto, en inmediaciones del Comando de Policía de Norte de Santander, y el presidente electo Abelardo de la Espriella no dudó en pronunciarse ante este nuevo hecho de violencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”, expuso en X.

En su mensaje, sostuvo que durante su administración no permitirá que los grupos al margen de la ley perturben la tranquilidad de la población. Incluso, instó a las autoridades a capturar y judicializar a los responsables del ataque.

“El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. A nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos. Colombia y el tigre los respalda. ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 (sic)”, aseguró De la Espriella.

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