Los aliados Irán y China se muestran poco solidarios con las desgracias de la revolución chavista

El presidente de China, Xi Jinping, recibió a Nicolás Maduro en Beijing en una visita oficial en 2023. Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS.

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En un foro realizado por Ecoanalítica este martes 28 de julio sobre el proceso de reconstrucción que debe seguir a los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes, el director de la firma consultora, Alejandro Grisanti, analizó la importancia de la cooperación extranjera.

“Si bien el apoyo internacional ha sido espectacular en términos asistencialistas y de rescatistas, en términos de ayuda financiera ha sido muy pobre”, señaló el economista, que dijo tener “mapeados” unos 720 millones de dólares hasta la fecha y se refirió luego en particular a los aportes de un viejo socio de la revolución chavista.

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“China está ofreciendo algo menos de 15 millones de dólares para ayudar en la tragedia, de los cuales 10 millones son asistencialistas”, comentó Grisanti, quien recordó que en su momento el llamado Fondo Chino-Venezolano “llegó a manejar más de 40 mil millones de dólares” y agregó: “Venezuela aún le debe a China alrededor de 18 mil millones de dólares”.

El Fondo Chino es un mecanismo de cooperación bilateral que firmaron en 2007 los presidentes Hugo Chávez y Hu Jintao, donde Caracas se comprometía a pagar con petróleo el financiamiento otorgado por Beijing para desarrollar distintos proyectos. Desde un principio fue cuestionado por su opacidad, así como por hipotecar la producción de crudo venezolano y por asignar montos exorbitantes a obras que en algunos casos jamás se ejecutaron.

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Banderas de Venezuela y China ondean sobre la plaza de Tiananmen durante la visita de Nicolás Maduro, en Pekín, China. 12 de septiembre de 2023. REUTERS/Florence Lo

Hace dos décadas, la revolución chavista estrechaba los lazos con su “hermana mayor” china y se convertía en la punta de lanza del gigante asiático en Sudamérica.

Hoy las cosas han cambiado drásticamente y eso también se ve reflejado en la lista de donantes para atender la emergencia de los terremotos, que es encabezada por Estados Unidos con más de 300 millones de dólares.

En todo caso, Grisanti insiste en que “la ayuda internacional recibida ha sido ínfima respecto a las necesidades para la recuperación, condicionada a la confianza en la gestión de los fondos de ayuda”.

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Frío

Este martes 28 de julio la Cancillería de Venezuela informó algo que hubiera sido impensable hasta la madrugada del 3 de enero de este año, cuando tropas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó “una nota de protesta” al embajador de Irán “por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela”.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez le exige a Teherán “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela”.

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Hugo Chávez y Mahmpud Ahmadinejad forjaron una alianza económica y política entre Venezuela e Irán. (Reuters)

La reacción de Caracas obedece a una declaración del canciller Abbas Araghchi, quien en medio de su conflicto con Estados Unidos espetó: “Esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todos los demás se asustan y retroceden”.

La embajada iraní afirmó posteriormente que las expresiones de Araghchi habían sido tergiversadas por los medios. “Las palabras del Canciller en ningún modo conllevan una falta de respeto o un juicio negativo hacia el digno e ilustre pueblo de Venezuela, sus autoridades, sus instituciones legítimas o su soberanía nacional”, aclararon.

Aunque no figura en la lista de contribuyentes financieros presentada por Econalítica, Irán sí envió 160 toneladas de ayuda humanitaria, incluidas 40 toneladas de alimentos para los afectados por el doblete sísmico.

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Si la relación con China e Irán no atraviesa por su mejor momento, los vínculos con Washington se siguen estrechando. La presidenta encargada Rodríguez anunció este miércoles 29 de julio que sostuvo una “reunión de trabajo con una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, donde conversamos sobre el balance de respuesta ante el doble terremoto, la cooperación energética binacional, inversiones y seguridad”.