Colombia

Exesposa de Petro ‘le cantó la tabla’ por defender a Juliana Guerrero tras presunta red de corrupción: “No perdí mi libertad para ver lo que pasa ahora”

Mary Luz Herrán aseguró que la joven consejera se habría aprovechado de su cercanía con el jefe de Estado para adelantar posibles negocios ilícitos, por lo que pidió a la justicia ‘hacerla pagar’ en caso de comprobarse dicha trama ilícita

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La exesposa de Gustavo Petro regañó al presidente por su defensa a una mujer que, según indicó, se aprovechó de él - crédito @MaryLuzHerran/X/Julianaguerrero/Instagram/Presidencia
La exesposa de Gustavo Petro regañó al presidente por su defensa a una mujer que, según indicó, se aprovechó de él - crédito @MaryLuzHerran/X/Julianaguerrero/Instagram/Presidencia

En medio de las críticas hacia el presidente Gustavo Petro por su continua defensa a la joven Juliana Guerrero, otrora poderosa consejera universitaria que, por poco, consigue un viceministerio con un presunto título universitario falso por el que ahora es investigada.

Luego de que se conocieran nuevos audios y chats sobre una presunta red de corrupción en la que Guerrero se habría convertido en una ‘bisagra’ para favorecer licitaciones en los ministerios de Vivienda y del Interior, y de que el mandatario volviera a salir en su defensa, en la noche del domingo 26 de julio de 2026 surgieron cuestionamientos desde el propio círculo familiar del jefe de Estado saliente.

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A través de su cuenta de X, la exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, arremetió contra el primer mandatario, según ella, ante la gravedad de las acusaciones y la postura “errónea” que habría tomado el presidente.

Según indicó, toda la gestión de su gobierno se estaría viendo manchada por la joven Guerrero y su hermana, que se han convertido en centro de varias polémicas y movimientos irregulares a lo largo de su mandato.

“Te he apoyado en el 99% de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tu mismo me decías que es la razón, la que está por encima del corazón. Que debíamos separar lo personal de lo político”, señaló Herrán.

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En su mensaje, la excandidata al Congreso aseguró que Petro habría ‘traicionado’ la lucha revolucionaria en la que tanto ha insistido, además de arriesgar la seguridad de su propia familia para sacar adelante su proyecto político, por lanzarle un salvavidas a la joven consejera en medio de la más reciente polémica por presunta corrupción.

“Pero fallaste en esto último, no hemos dado toda nuestra vida, no perdí mi libertad siendo adolescente en una cárcel para tener que ver lo que pasa ahora. Mis hijos no pueden vivir en su país por apoyarte y apoyarnos en nuestras luchas. Si las Guerrero deben pagar por sus actos que lo hagan. No defiendas lo indefendible”, señaló Herrán.

Finalmente, la exesposa de Petro aseguró que, tanto Juliana Guerrero como su hermana, se habrían “aprovechado” de la buena voluntad del presidente, además de presuntamente lucrarse apoyándose en el proyecto político del mandatario y del Pacto Histórico.

“Las luchas de todos no pueden quedar lapidadas por acciones inmaduras e irresponsables de jóvenes que se aprovecharon de ti y de varios cercanos. Las acciones y los errores se deben reconocer. Dejo hasta acá…no digo más, porque cada palabra duele", concluyó en su cuenta de X.

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