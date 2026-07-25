Concejal de Bogotá denunció que lleva más de un mes esperando que EPS Sanitas entregue un dispositivo craneal para su bebé: “Nos dan evasivas”

La concejal de Bogotá aseguró que, pese a múltiples gestiones, no ha recibido respuesta y afirmó que ha enfrentado evasivas, llamadas interrumpidas y demoras en el proceso de autorización - crédito @MariaClaraName/X

La concejal de Bogotá María Clara Name denunció, a través de su cuenta en X, que desde hace más de un mes espera que la EPS Sanitas autorice y entregue una órtesis craneal formulada para su hijo de nueve meses.

Según afirmó, durante ese tiempo ha encontrado dificultades para obtener una respuesta por parte de la entidad y aseguró que la situación la llevó a reflexionar sobre las demoras que, según indicó, enfrentan otros menores de edad en el acceso a tratamientos, procedimientos y medicamentos.

En un video publicado en sus redes sociales, la cabildante explicó que decidió referirse al tema desde su condición de madre y no desde su cargo público. En ese contexto, señaló que la situación de su hijo refleja problemas que, a su juicio, afectan a numerosos niños en el sistema de salud y realizó un llamado para que las autoridades presten atención a estos casos.

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La denuncia sobre la autorización de la órtesis craneal

La concejal de Bogotá María Clara Name denunció que lleva más de un mes esperando que la EPS Sanitas autorice y entregue una órtesis craneal formulada para su bebé de nueve meses - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Al comenzar su mensaje, Name explicó que su intervención respondía a una situación personal relacionada con la atención médica de su hijo. “Hoy no quiero hablarles como concejal de Bogotá, sino contarles una situación que estoy viviendo en lo personal. Esta experiencia me ha llevado a reflexionar sobre todo lo que están padeciendo nuestros niños y niñas con la salud en nuestro país”, expresó.

La concejal manifestó que su bebé, de nueve meses, requiere una órtesis craneal formulada por una neurocirujana pediátrica y afirmó que, después de más de un mes de espera, la autorización aún no ha sido emitida.

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“Mi bebé de nueve meses lleva más de un mes esperando que la EPS Sanitas responda sobre una órtesis craneal que le formuló la neurocirujana pediátrica. Hasta este momento no hemos recibido respuesta. Nos dan evasivas, nos cuelgan el teléfono, no contestan, la autorización no aparece y nos remiten de una persona a otra en la atención al cliente. Incluso, cuando intentamos presentar peticiones, quejas o reclamos, también nos cuelgan”, afirmó.

Según relató, esa experiencia la llevó a cuestionar la situación que atraviesan otras familias que esperan la autorización de procedimientos médicos. “Esto nos lleva a revisar qué está pasando. Hay tantos niños esperando cirugías, medicamentos, procedimientos y citas médicas que deben acudir a diferentes instancias, lo que genera más demoras y un desgaste del aparato institucional. Lo más grave es que se ve afectado el derecho a la salud de nuestros niños y niñas”, sostuvo.

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Llamado sobre la atención de los casos de menores

Name señaló que su caso refleja las dificultades que, según indicó, enfrentan numerosas familias cuyos hijos esperan cirugías, medicamentos, procedimientos y citas médicas - crédito @MariaClaraName/X

Durante su pronunciamiento, Name hizo un llamado para que el próximo Gobierno nacional preste especial atención a los casos relacionados con la atención en salud de niños y niñas.“Hace poco la Corte ordenó a la nueva IPS responder las tutelas que se han presentado. Sin embargo, como ustedes saben, el trámite de una tutela toma varios días y, mientras ese tiempo transcurre, la salud de nuestros niños y niñas se ve afectada porque no reciben oportunamente lo que necesitan para mejorar su estado de salud”, manifestó.

La concejal insistió en que, según su percepción, las demoras en las autorizaciones terminan afectando el acceso efectivo a los servicios médicos. “Aquí se está vulnerando el derecho a la salud de nuestros niños y niñas. Ojalá se ponga la lupa sobre esas IPS, porque nuestros niños están sufriendo en diferentes rincones del país sin obtener una respuesta oportuna”, agregó.

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Asimismo, señaló que la situación cobra una dimensión especial cuando se trata de menores de edad, debido a que el paso del tiempo puede incidir en la evolución de sus tratamientos. “Hoy me sucede a mí. Mi hijo de nueve meses pierde un día más en el que podría avanzar en la corrección que requiere porque la EPS no ha autorizado el procedimiento y no recibimos ninguna respuesta. Pero hay muchos otros niños que están pasando por situaciones similares, mientras las EPS actúan como si autorizar un tratamiento fuera un favor, cuando lo que está en juego es el derecho a la salud de quienes lo necesitan”, afirmó.

La iniciativa para recibir denuncias de otros casos

María Clara Name anunció la creación de un formulario para que familias con situaciones similares reporten sus casos y puedan recibir apoyo en la gestión de sus quejas y denuncias - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Junto con el video, la concejal publicó un mensaje escrito en el que aseguró que la experiencia le permitió conocer las dificultades que enfrentan otras familias cuando buscan acceder a servicios de salud para sus hijos. En la publicación incluyó menciones dirigidas a la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud y la Defensoría del Pueblo.

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Además, la concejal anunció que habilitó un formulario para que ciudadanos que atraviesen situaciones similares puedan reportar sus casos. Según explicó, el propósito es conocer las denuncias relacionadas con autorizaciones pendientes y brindar apoyo en la gestión de esas solicitudes.

“Si usted también está pasando por una situación similar, puede diligenciar este formulario. Quiero conocer su caso y ayudar a gestionar sus quejas y denuncias. ¡La salud de nuestros niños no puede seguir esperando!”, concluyó en la publicación difundida en su cuenta de X.