Colombia

Gustavo Petro se tomó una “pola” en Zipaquirá a pocos días de terminar su mandato y recordó el barrio que fundó: Bolívar 83

El presidente aprovechó la visita al municipio de Cundinamarca para entregar las obras de mejora en la infraestructura de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle, colegio en el que él estudió

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El episodio hizo recordar cuando Gustavo Petro hizo una curiosa petición en una alocución en la Plaza de Bolívar en junio de 2023 - crédito red social X

A pocos días de entregar el poder a Abelardo De La Espriella, el presidente Gustavo Petro protagonizó una emotiva visita a Zipaquirá, municipio de Cundinamarca que marcó sus inicios como líder social y político.

La jornada que se llevó a cabo el miércoles 23 de julio, incluyó actividades oficiales y un recorrido por el barrio Bolívar 83, lugar que, según el propio mandatario, ayudó a crear junto a otros jóvenes hace más de cuatro décadas.

La visita se desarrolló en medio del proceso de cierre de su mandato y de la entrega simbólica de varios emblemas de su administración, como la reciente devolución de la espada de Bolívar el viernes 24 de julio de 2026.

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Durante su estadía en el municipio, Petro encabezó una actividad en la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle, donde entregó nuevas aulas modulares para el modelo de Colegio-Universidad y reiteró su apuesta por convertir a Zipaquirá en un centro de conocimiento y oportunidades para la juventud.

“Queremos que Zipaquirá sea un referente en programas de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, ampliando el acceso educativo para los jóvenes”, aseguró el presidente en su intervención.

El mandatario generó opiniones divididas en redes sociales al compartir como un ciudadano más con los residentes del barrio que él ayudó a fundar en su juventud - crédito @gustavopetrourrego/IG

Sin embargo, el momento más destacado de la jornada ocurrió durante su visita al barrio Bolívar 83.

Petro compartió en su cuenta de X un video en el que se le observa caminando entre la comunidad, recibiendo abrazos, mensajes de cariño y muestras de afecto de residentes que salieron a su encuentro.

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“Me tomé una pola en el barrio que fundé, tenía 22 años cuando, con otros líderes juveniles, organizamos la gente más pobre de Zipaquirá y tomamos un lote público que hoy es el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá”, escribió el mandatario, evocando sus años de juventud y militancia social.

En el video, varias personas se acercan para saludarlo y expresarle gratitud. Una mujer, entre lágrimas, le pidió que no abandonara la Presidencia, a lo que Petro respondió con un abrazo.

El mandatario compartió el video en sus redes sociales, que causó decenas de reacciones entre sus seguidores y detractores - crédito @petrogustavo/X
El mandatario compartió el video en sus redes sociales, que causó decenas de reacciones entre sus seguidores y detractores - crédito @petrogustavo/X

“Bienvenido, Petrico, bienvenido a su barrio. Lo queremos mucho”, exclamó otra vecina, mientras otros le decían: “Te amamos. Fuiste el mejor presidente de Colombia”. El presidente correspondió a esas muestras de cariño con gestos afectuosos y palabras de agradecimiento.

Dentro de uno de los negocios del sector, el mandatario compartió una cerveza con la comunidad, un gesto que pronto se viralizó en redes sociales y generó opiniones divididas.

Mientras algunos usuarios celebraron la cercanía y espontaneidad del presidente, otros criticaron el mensaje y lo consideraron inapropiado para un jefe de Estado a pocos días de dejar el cargo.

Petro acompañó sus publicaciones con una reflexión sobre la importancia de la organización comunitaria y el trabajo colectivo. “Visité el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá. Aquí, a mis 21 años, ayudé con la comunidad a hacer este barrio sin un peso y sin ayuda de ningún Estado. Sola la comunidad construyó su vida y sus derechos”, afirmó en X, al destacar el valor de la autogestión y el empoderamiento ciudadano.

El recorrido por Zipaquirá fue uno de los últimos actos públicos del mandatario en Cundinamarca antes del relevo de gobierno, previsto para el 7 de agosto.

La Presidencia de la República informó que estas actividades hacen parte del cierre de gestión y del balance sobre los proyectos educativos y sociales impulsados durante su administración.

En medio de la cuenta regresiva para la entrega del poder, Gustavo Petro eligió despedirse de uno de los lugares donde inició su carrera social y política, dejando un mensaje de memoria comunitaria y compromiso con las bases populares que lo acompañaron desde sus inicios.

Petro volvió al colegio donde se formó como bachiller: la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle - crédito Ministerio de Educación / sitio web
Petro volvió al colegio donde se formó como bachiller: la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle - crédito Ministerio de Educación / sitio web

Presidente Petro también regresó a su colegio

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, destinó más de $12.140 millones para la intervención de 904 metros cuadrados en una obra educativa que beneficiará a 1.095 estudiantes.

Esta inversión se enmarca en la transformación del colegio Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle, donde el presidente Petro se graduó como bachiller, impulsando su transición hacia un modelo de Colegio-Universidad con énfasis en programas de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Durante la jornada, el mandatario también entregó las libretas que acreditan el cumplimiento del Servicio Social para la Paz al primer grupo de jóvenes participantes en esta alternativa al servicio militar obligatorio. El programa, ofrecido a jóvenes de territorios históricamente excluidos y regiones afectadas por el conflicto, ya cuenta con más de 400 participantes.

Los jóvenes prestaron su servicio mediante labores de alfabetización digital, promoción de políticas de paz, protección ambiental, vigilancia del patrimonio cultural, apoyo a procesos educativos y acciones frente a la gestión del riesgo y el cambio climático.

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