Video | Así quedó la gramilla del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla: Teo Gutiérrez reaccionó

Así quedó instalada la nueva gramilla del estadio Metropolitano de Barranquilla, donde oficia como local el Junior - crédito Aldairsm

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez sigue avanzando en su proceso de transformación y ya dejó ver uno de los aspectos que más expectativa generaba entre los aficionados: la nueva gramilla. Durante un recorrido por las obras, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presentó el césped que tendrá el renovado escenario, mientras estuvo acompañado por su hijo Alejandro Char Nule y por el delantero del Junior, Teófilo Gutiérrez, quien observó de cerca los trabajos y quedó sorprendido con el estado de la cancha y el avance general del proyecto.

La visita coincidió con un momento clave de la remodelación, ya que este miércoles fue instalada la última grada del proyecto de ampliación del estadio. “Ya terminamos la ampliación del ‘supermetro’. Hace cinco meses esto era un sueño y hoy es una realidad gracias a casi 1.000 trabajadores”, afirmó el alcalde, quien destacó el esfuerzo del personal que ha participado en la modernización del escenario.

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Así avanza la gramilla del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Junior A Un Click

La cancha entra en una fase decisiva

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el nuevo césped instalado sobre el terreno de juego. Char mostró el estado actual de la gramilla y explicó que el siguiente paso será reforzarla con una técnica utilizada en estadios de alto nivel.

“Miren el césped, este es el césped nuevo. Ya la otra semana empezamos a coserlo”, aseguró el mandatario, en referencia al proceso de costura que permitirá convertir la superficie en un campo híbrido de mayor resistencia y durabilidad.

La intervención busca que el Metropolitano cuente con una cancha preparada para soportar una mayor cantidad de eventos deportivos y musicales sin afectar las condiciones del terreno de juego. Precisamente, esa imagen del nuevo césped fue una de las que más llamó la atención de Teófilo Gutiérrez durante el recorrido.

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La Federación Colombiana de Fútbol ha visitado las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, casa de la Selección nacional - crédito FCF

Un estadio completamente renovado

La remodelación del Metropolitano es considerada la intervención más importante desde su inauguración en 1986. Uno de los principales cambios será la eliminación de la tradicional pista atlética, lo que permitirá acercar las tribunas al terreno de juego y ofrecer una experiencia mucho más cercana para los aficionados.

“La cancha baja 4 metros y el ‘Metro’ se extiende hasta el borde de la cancha. Será un estadio que va a darnos mucha alegría a todos los barranquilleros y por supuesto a toda Colombia. Un nuevo ‘Metro’ para Barranquilla”, manifestó Char.

Además, el escenario incorporará cerca de 10.800 sillas retráctiles de mayor comodidad. “Son unas sillas retráctiles de mucho mayor confort. Tendremos cerca de 10.800 sillas de esas”, explicó el alcalde.

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La redistribución de las graderías contempla 2.698 nuevos puestos en la tribuna norte, 3.724 en sur, 4.508 en occidental, 4.850 en oriental y 1.734 graderías móviles, incrementando significativamente la capacidad del estadio.

Será el estadio más grande del país

Uno de los principales objetivos de la remodelación es ampliar el aforo del escenario. El Metropolitano pasará de recibir poco más de 43.000 espectadores a una capacidad cercana a los 65.000 asistentes para partidos de fútbol, consolidándose como el estadio más grande de Colombia.

Incluso, Char aseguró que para conciertos y espectáculos internacionales la cifra podría aumentar. “Será un ‘Metro’ de 60.000 espectadores para ver fútbol, pero cuando vengan shows musicales, de carácter y de orden mundial, 75.000 espectadores podrán entrar al Metro, porque la cancha será una cancha híbrida”, señaló.

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El proyecto contempla una inversión superior a los 45 millones de dólares e incluye nuevas graderías, pantallas gigantes, sistemas de iluminación, espacios internos renovados, museos, zonas comerciales, una sala de prensa con capacidad para 130 personas, 10 enfermerías de aproximadamente 100 metros cuadrados y una ampliación de los servicios sanitarios.

Teófilo Gutiérrez junto al alcalde Alejandro Char en la presentación de la nueva gramilla del estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Teófilo Gutiérrez

Una fachada que aún permanece en secreto

Aunque buena parte de la estructura ya es visible, Char confirmó que todavía hay un elemento que permanece reservado: la nueva fachada del estadio.

“El estadio tendrá una fachada única. Eso es una sorpresa que nos hemos estado guardando en estos días. Va a ser una fachada que va a poner a vibrar al fútbol colombiano, al Junior, de día y de noche”, aseguró.

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