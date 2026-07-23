Jennifer Pedraza advirtió que, mientras Colombia se desmorona, De la Espriella propone una capital alterna: “Gobierno de los clanes”

Jennifer Pedraza cuestionó que el debate sobre una nueva capital por parte de De la Espriella ocurra en medio de crisis climáticas y sociales - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Luisa González/Reuters

La senadora Jennifer Pedraza mostró su rechazo a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de tramitar una reforma constitucional para declarar a Barranquilla como capital alterna del país. La congresista sostuvo que la iniciativa distrae la atención de problemáticas urgentes que afectan a diversas regiones de Colombia.

El pronunciamiento de Pedraza ocurrió tras las declaraciones de De la Espriella, que confirmó la presentación de un proyecto de acto legislativo para descentralizar la gestión del Ejecutivo. El plan contempla establecer sedes de gobierno en Barranquilla, Medellín y Cali como parte de su promesa de administración regional.

“Casanare y Arauca inundándose, la salud en crisis y la seguridad peor, pero al Pdte. (E) @ABDELAESPRIELLA le parece que lo más importante es inventarse una nueva capital alterna (sic)”, afirmó la legisladora del partido Dignidad y Compromiso a través de su cuenta en la red social X.

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Jennifer Pedraza rechazó que los intereses de Abelardo de la Espriella estén en una capital alterna y no en la crisis del país - crédito @JenniferPedraz/X

Para la senadora, la respuesta del Gobierno entrante frente a las necesidades del país debe enfocarse en la atención de las contingencias climáticas y las dificultades en la prestación de servicios básicos, en lugar de modificaciones en la estructura administrativa del Estado.

“Una presidencia de las regiones atendería los problemas de la gente. Este es el Gobno de los Clanes (sic)”, agregó Pedraza en su publicación.

La crítica apunta al impacto de las emergencias invernales en los departamentos de la Orinoquía, así como a las fallas reportadas en el sistema de salud y el deterioro del orden público en varios territorios.

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Jennifer Pedraza mencionó las inundaciones, la crisis de salud y la seguridad como prioridades nacionales - crédito Colprensa

La congresista aseguró que el problema va más allá de la propuesta, pues considera que el país debería concentrarse en atender asuntos prioritarios como la emergencia por las lluvias y otros desafíos nacionales, sobre todo cuando es un presidente electo.

Esta fue la polémica propuesta de Abelardo de la Espriella de la capital alterna

Por su parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella justificó la iniciativa como una medida para combatir el centralismo institucional y acercar la presencia del Gobierno nacional a las provincias.

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que su mandato marcará un cambio en la relación entre el poder central y los departamentos del Caribe y el resto del país: “Se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en unos días en el solio de Bolívar”.

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Abelardo de la Espriella aseguró que busca terminar con el centralismo y acercar el Gobierno a las regiones, por eso propuso a Barranquilla como capital alterna - crédito Juan David Duque/Reuters

“Pero yo no voy a cometer el error de Núñez. Yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez. Voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones con ustedes y, además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia”, expresó el presidente electo.

Según el planteamiento del nuevo gobierno, la creación de sedes gubernamentales en las principales ciudades del país permitirá gestionar de manera directa las solicitudes de las comunidades sin depender exclusivamente de las oficinas en Bogotá.

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El presidente electo de los colombianos anunció su intención de combatir el centralismo y gobernar desde las regiones, proponiendo a Barranquilla como la capital alterna de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El trámite legislativo para el cambio de capital, aunque es alterno

La propuesta de convertir a Barranquilla en capital alterna requiere la modificación del artículo 322 de la Constitución Política, el cual establece a Bogotá como la capital de la República y sede de los poderes públicos.

Para avanzar con una iniciativa de este tipo sería necesario impulsar una reforma constitucional mediante un Acto Legislativo, un proceso que requiere ocho debates en el Congreso, divididos en dos vueltas entre Senado y Cámara de Representantes.

Durante ese trámite, el proyecto tendría que superar varias etapas de discusión y votación, con la posibilidad de recibir modificaciones o incluso ser archivado antes de convertirse en una reforma vigente.

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Uno de los puntos clave para el Gobierno de De la Espriella estaría en el paso por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, encargadas de estudiar los proyectos relacionados con reformas constitucionales.