Colombia

Fiscalía lleva a juicio al dueño de carro implicado en choque que mató a dos motociclistas en Bogotá: lo acusan por omisión

La investigación sostiene que el propietario del automotor cedió el control a Rubén Guillermo Romero Castillo tras consumir licor, y que esa decisión terminó en un choque que mató a Viviana Suárez y Carlos Mario Cavadía Sierra, el 31 de octubre de 2025, en la avenida José Celestino Mutis

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El choque en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98 dejó muertos a los motociclistas Viviana Suárez y Carlos Mario Cavadía Sierra - crédito X

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Edwin Leonardo Delgado Comba, propietario de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en el occidente de Bogotá.

El choque dejó como saldo la muerte de dos motociclistas. El ente investigador sostiene que Delgado Comba habría permitido que un hombre en estado de embriaguez condujera su automóvil, acción que derivó en el siniestro vial sobre la avenida José Celestino Mutis con carrera 98.

Según la investigación, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y arrolló a las víctimas, identificadas como Viviana Suárez y Carlos Mario Cavadía Sierra.

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Detalles de la investigación

De acuerdo con la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Delgado Comba y el conductor, Rubén Guillermo Romero Castillo, permanecieron juntos en un establecimiento donde consumieron bebidas alcohólicas durante varias horas antes del accidente.

La investigación sostiene que Edwin Leonardo Delgado Comba permitió que Rubén Guillermo Romero Castillo condujera el vehículo en estado de embriaguez - crédito X

La Fiscalía documentó que ambos salieron del lugar con evidentes signos de embriaguez. En el recorrido posterior, Romero Castillo tomó el volante mientras Delgado Comba ocupaba la parte trasera del automóvil.

El material probatorio indica que Delgado Comba omitió impedir que una persona bajo los efectos del alcohol condujera el vehículo, conducta que, según el ente acusador, resultó determinante en la ocurrencia del accidente. El impacto ocurrió cuando el automóvil invadió el carril contrario e impactó a los motociclistas, que murieron en el lugar.

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Perfiles de las víctimas y repercusiones

Las víctimas, Viviana Suárez, de aproximadamente 30 años y madre de un niño pequeño, y Carlos Mario Cavadía Sierra, se dirigían a sus trabajos al momento del accidente. El choque también dejó un herido grave y provocó la movilización de las autoridades de tránsito en la zona de Engativá.

La Fiscalía General de la Nación acusó a Edwin Leonardo Delgado Comba por el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en el occidente de Bogotá - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación acusó a Edwin Leonardo Delgado Comba por el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en el occidente de Bogotá - crédito Fiscalía

El siniestro involucró no solo al vehículo particular, también a un bus del Sitp y una furgoneta, según reportes iniciales. Testigos presenciales afirmaron que “los ocupantes del carro huyeron tras el accidente”, declaración que forma parte del expediente que la Fiscalía ha presentado ante un juez.

Proceso judicial en curso

El caso avanzó con la presentación formal de la acusación contra Delgado Comba por el delito de homicidio por omisión impropia a título de dolo eventual. El ente acusador fundamenta la imputación en la decisión del procesado de entregar el control del vehículo a Romero Castillo, pese a su estado de embriaguez, y en la omisión de impedir que condujera.

Por su parte, la Fiscalía también busca avanzar en el proceso penal contra Rubén Guillermo Romero Castillo, al que pretende imputar por homicidio culposo. Las audiencias preparatorias del juicio contra Delgado Comba están programadas para iniciar el 18 de septiembre.

Tras un accidente que cobró la vida de dos personas y dejó a otra gravemente herida, la policía busca a los ocupantes de un vehículo volcado que abandonaron la escena, según testigos y reportes preliminares - crédito Redes Sociales
El choque en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98 dejó muertos a los motociclistas Viviana Suárez y Carlos Mario Cavadía Sierra - crédito X

Durante la audiencia de acusación, la fiscal a cargo explicó: “Durante aproximadamente tres horas y 40 y un minutos, Edwin Leonardo Delgado permaneció en el establecimiento dedicado al expendio de bebidas alcohólicas, compartiendo el tiempo con Rubén Guillermo Romero Castillo mientras consumían licor”, según la audiencia.

Reacciones y contexto legal

Tras la audiencia, el abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, manifestó a El Tiempo que comparte los criterios de la Fiscalía: “Los hechos son objetivos y no hay nada que discutir”. La defensa del acusado no ha emitido declaraciones públicas.

El proceso judicial contra Delgado Comba marca un precedente sobre la responsabilidad de los propietarios de vehículos en situaciones donde terceros conducen bajo los efectos del alcohol. La acusación por omisión impropia a título de dolo eventual subraya la posición de la Fiscalía frente a este tipo de conductas.

El expediente también señala que, tras el accidente, Rubén Guillermo Romero Castillo habría abandonado el país, aunque las autoridades mantienen activa la investigación.

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