Prosperidad Social iniciará el primer pago de Renta Ciudadana por emergencias en el país, pero suspenderá la línea de Valoración del Cuidado

Desde el 23 de julio, más de 30.000 familias damnificadas podrán reclamar 500.000 pesos por giro en 19 municipios de seis departamentos, dentro del primer mecanismo permanente creado para contingencias naturales - crédito Fernando Vergara/AP

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inicio del primer ciclo de transferencias de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana, que se entregará entre el 23 de julio y el 1 de agosto.

Este nuevo esquema está dirigido a proteger el mínimo vital de más de 30.000 hogares damnificados por desastres naturales oficialmente declarados, en una iniciativa que, según Prosperidad Social, marca un antes en la política social del país al establecer el primer mecanismo permanente de atención a emergencias dentro del programa Renta Ciudadana.

La Línea de Atención a Emergencias fue diseñada para responder de forma oportuna y focalizada a familias que han perdido sus medios de vida o bienes a causa de eventos naturales o contingencias validadas por las autoridades. En este primer ciclo, se invertirá un total de 15.122 millones de pesos para atender a hogares de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre en 19 municipios, seleccionados con base en información oficial certificada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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¿Cómo funciona esta nueva línea y quiénes son los beneficiarios?

La selección de familias beneficiarias se realiza a partir de los listados oficiales emitidos por la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Prosperidad Social no identificará ni certificará a la población afectada de manera directa, sino que se encargará de validar y coordinar el proceso de entrega. Cada hogar seleccionado recibirá una transferencia de 500.000 pesos, que se podrá reclamar en puntos autorizados de la unión temporal SuRed y SuperGiros bajo la modalidad de giro.

El primer ciclo de la Línea de Atención a Emergencias invertirá 15.122 millones de pesos para atender hogares de seis departamentos y 19 municipios - crédito Prosperidad Social

Los beneficiarios podrán recibir hasta cinco pagos, siempre y cuando sigan figurando en el registro de la emergencia y exista disponibilidad presupuestal para cada ciclo. Con este esquema, el gobierno pretende garantizar un apoyo financiero inmediato y recurrente mientras persista la condición de emergencia, permitiendo a las familias atender necesidades urgentes de manutención y recuperación.

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¿Qué ocurre con la Línea de Valoración del Cuidado durante la emergencia?

Mientras un hogar esté activo en la Línea de Atención a Emergencias, la entrega de la transferencia habitual por la Línea de Valoración del Cuidado quedará suspendida temporalmente para evitar la duplicidad de apoyos. Una vez superada la emergencia y cerrada la contingencia, la familia regresará automáticamente a su línea regular conforme a la normativa del programa Renta Ciudadana.

Prosperidad Social enfatizó que, aunque el pago de la línea de emergencias no está sujeto a condicionalidades específicas, es fundamental que los hogares mantengan los compromisos en salud y educación que exige el programa. Esto facilitará el retorno inmediato a la Línea de Valoración del Cuidado, garantizando la protección integral de la niñez y el fortalecimiento del capital humano.

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Prosperidad Social explicó que, mientras reciban la transferencia por contingencia, quedará pausada la Línea de Valoración del Cuidado para evitar duplicidades - crédito Prosperidad Social

Una vez finalice la emergencia, las familias retornarán automáticamente a la Línea de Valoración del Cuidado, siempre que se mantenga el cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación.

¿Qué es la Línea de Valoración del Cuidado y a quiénes beneficia?

La Línea de Valoración del Cuidado es la principal línea de Renta Ciudadana, orientada a hogares en pobreza extrema con grandes barreras socioeconómicas. Prioriza a madres cabeza de hogar, niños menores de 6 años y personas con discapacidad que requieran cuidado permanente. Los requisitos para acceder y mantener el subsidio incluyen:

Estar clasificado en el Grupo A del Sisbén IV.

Tener niños menores de 6 años o integrantes con discapacidad permanente.

Cumplir con el esquema de vacunación de los niños pequeños.

Asistir a controles de crecimiento y desarrollo.

Presentar certificación de afiliación a una EPS.

Firmar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad (presencial o virtual).

El cumplimiento de estos compromisos es obligatorio para que los pagos no sean suspendidos y se garantice la continuidad del apoyo.

Los pagos de la Línea de Atención a Emergencias se reclamarán por giro en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros - crédito Prosperidad Social

¿Cómo se realizan los pagos y cuál ha sido el impacto?

Tanto la Línea de Atención a Emergencias como la Línea de Valoración del Cuidado emplean la modalidad de giro para entregar las transferencias, lo que permite llegar a todos los municipios y áreas no municipalizadas del país. El último ciclo de pagos regular de Renta Ciudadana, realizado entre el 13 y el 6 de julio, benefició a 771.554 hogares con una inversión de 328.738 millones de pesos.

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La cobertura y la entrega están aseguradas en todo el territorio nacional gracias a la alianza entre SuRed y SuperGiros, lo que facilita el acceso de las familias a los recursos sin importar su ubicación.