Venezuela

El gobierno de Venezuela ascendió a 5.208 muertos el balance de víctimas por el doble terremoto

La cifra, actualizada este domingo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, suma 89 nuevos fallecidos al recuento anterior e ilustra el ritmo sostenido con que el desastre continúa ampliando su alcance mortal

Guardar
Google icon
Personal forense traslada un cadáver a una morgue improvisada mientras la gente busca a sus seres queridos entre los escombros tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Personal forense traslada un cadáver a una morgue improvisada mientras la gente busca a sus seres queridos entre los escombros tras los terremotos del 24 de junio en La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El número de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio ascendió este domingo a 5.208, según el balance difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. La actualización incorpora 89 nuevos fallecidos respecto al recuento anterior y confirma que, a casi un mes del desastre, la cifra de víctimas mortales sigue en movimiento. Los heridos registrados se mantienen en 16.740, cifra estabilizada en los últimos días según los informes oficiales. Las autoridades venezolanas informaron además que hasta el momento han sido atendidas 86.794 familias por los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Los dos sismos ocurrieron el 24 de junio de 2026 con apenas 39 segundos de diferencia: el primero, de magnitud 7,2, tuvo epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy; el segundo, de magnitud 7,5, se originó 28 kilómetros al sureste de Yumare, a solo 10 kilómetros de profundidad. La escasa profundidad del segundo evento amplificó su capacidad destructiva sobre la superficie, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que emitió alerta roja para ambos movimientos y activó una alerta de tsunami que fue cancelada horas después.

PUBLICIDAD

Las zonas más afectadas fueron La Guaira, Caracas y el Distrito Capital, con daños extendidos a los estados Miranda, Carabobo, Yaracuy y Aragua. La Guaira concentró las pérdidas más graves: decenas de edificios colapsaron en Macuto, Caraballeda y Naiguatá, localidades con alta densidad de construcción de mampostería sin refuerzo estructural. Las autoridades contabilizaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo, según datos oficiales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó daños físicos directos por 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del PIB venezolano, mediante análisis satelital realizado en las primeras 72 horas. El organismo advirtió que esa cifra cubre únicamente pérdidas directas en viviendas y activos económicos, y que el impacto total suele multiplicarse entre 1,5 y 3 veces al incorporar costos de reconstrucción y disrupción económica acumulada.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de uno de los voluntarios que participa en las labores de búsqueda de personas entre los escombros tras los terremotos sufridos en La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Imagen de archivo de uno de los voluntarios que participa en las labores de búsqueda de personas entre los escombros tras los terremotos sufridos en La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Sobre el terreno operaban, según datos oficiales de mediados de julio, más de 30.000 efectivos militares y cerca de 30.000 voluntarios. Las autoridades reportaron la distribución de 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua entre la población damnificada. Más de 21.200 personas permanecen en 107 refugios temporales. El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que el sistema multilateral requiere 296 millones de dólares adicionales para sostener la asistencia durante seis meses, luego de que la respuesta inicial recibiera 300 millones. Más de 30 países participaron en el operativo con equipos de rescate, suministros y brigadas caninas especializadas.

La catástrofe encontró a Venezuela con una infraestructura debilitada por más de una década de contracción económica. Hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua arrastraban déficits de mantenimiento que los sismos pusieron en evidencia. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6,8 millones de personas podrían necesitar asistencia humanitaria, mientras UNICEF calculó que unos 680.000 niños se encuentran entre los afectados. Un doblete de magnitudes 6,2 y 6,3 registrado en septiembre de 2025 había dejado una víctima y más de 110 heridos en la misma región; los sismos del 24 de junio superaron en intensidad cualquier evento registrado en el país en más de un siglo, según el USGS.

A casi cuatro semanas del desastre, las familias que aún buscan cuerpos entre los escombros de La Guaira ilustran la distancia que separa el cierre de la emergencia de su inicio. La reconstrucción de viviendas, hospitales y redes de servicios básicos exigirá recursos y plazos que desafían la capacidad de un Estado que antes del 24 de junio ya operaba al límite de sus posibilidades estructurales.

Temas Relacionados

VenezuelaTerremotoSismoTerremotos en Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una experta analiza la estrategia de EEUU hacia Venezuela tras la captura de Maduro

La internacionalista María Alejandra Aristeguieta considera que la crisis obliga a revisar fórmulas de cooperación más profundas con Washington, desde la inversión energética hasta esquemas de seguridad y asistencia internacional

Una experta analiza la estrategia de EEUU hacia Venezuela tras la captura de Maduro

Aumentaron a 5.119 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela

De acuerdo al balance presentado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, la tragedia dejó 16.740 personas heridas

Aumentaron a 5.119 los muertos tras el doble terremoto en Venezuela

Uruguay envió a Venezuela el segundo vuelo con ayuda humanitaria tras los terremotos

La carga está integrada, en especial, por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene y fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano para la etapa de respuesta a la emergencia

Uruguay envió a Venezuela el segundo vuelo con ayuda humanitaria tras los terremotos

El FMI liberó USD 346 millones a Venezuela para el proceso de reconstrucción tras los terremotos

El dinero, perteneciente al propio país caribeño dentro del organismo, será destinado a vivienda, infraestructura y servicios esenciales tras los sismos del 24 de junio, que dejaron más de 5.000 muertos, según la presidenta encargada

El FMI liberó USD 346 millones a Venezuela para el proceso de reconstrucción tras los terremotos

Una ONG venezolana solicitó una nueva investigación independiente por las denuncias de torturas contra presos políticos

CLIPPVE exigió que la pesquisa cuente con la participación de mecanismos internacionales y pidió la destitución de todos los funcionarios responsables por revictimizar a los familiares. La organización denunció golpes, asfixias por gas lacrimógeno y disparos contras los detenidos

Una ONG venezolana solicitó una nueva investigación independiente por las denuncias de torturas contra presos políticos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro aceptó ser el líder del Pacto Histórico cuando deje la presidencia y dio pistas de cuál quiere que sea el presidente del Congreso

Gustavo Petro aceptó ser el líder del Pacto Histórico cuando deje la presidencia y dio pistas de cuál quiere que sea el presidente del Congreso

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

Pistaches en salsa verde: el platillo que el ‘Piojo’ Alvarado hizo viral y que usa un ingrediente de 7 mil años de historia

Bloqueos, accidentes y manifestaciones EN VIVO hoy domingo 19 de julio: cierres en la Fuente de Cibeles y Ángel de la Independencia

Desbarataron un búnker de cocaína en el barrio El Mercadito de La Plata: una de las detenidas tenía tobillera electrónica

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Estados Unidos desvió dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

El Ejército de Estados Unidos desvió dos buques más en su bloqueo naval contra Irán

El Instituto Cervantes felicita a España por el Mundial y define a Argentina como “grande en la derrota”

El régimen de Irán dijo que atacó un centro de mando “del enemigo” en Siria

Se registran 249 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 y Guatemala sigue en alerta

Estados Unidos atacó objetivos del régimen iraní por novena noche consecutiva para reducir sus capacidades militares

ENTRETENIMIENTO

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Christopher Atkins asegura que sus excesos le costaron el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon

Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett

La hija de Charlie Sheen desmiente que el actor financie su vida de lujo: “No me ha dado ni un centavo”