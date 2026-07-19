Petro escala choque con Galán por el Hospital San Juan de Dios y llama a presentar tutelas y acciones de desacato

El presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán mantienen diferencias sobre las condiciones para la reapertura del Hospital San Juan de Dios. - Crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente saliente Gustavo Petro publicó un nuevo mensaje sobre el Hospital San Juan de Dios, en el que afirmó que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está “a punto de romper su palabra” respecto a la reapertura del complejo hospitalario. En el mismo mensaje, el mandatario hizo un llamado a los trabajadores del hospital y a las víctimas de violencia sexual para que presenten tutelas y acciones de desacato, con el propósito de que se inicie la prestación de los servicios de salud.

El pronunciamiento se conoció un día después del intercambio de mensajes entre ambos mandatarios sobre el estado del proyecto. Mientras el Gobierno sostiene que el complejo puede comenzar a prestar servicios de manera progresiva, la Alcaldía de Bogotá afirma que todavía no se han cumplido los requisitos técnicos y administrativos necesarios para otorgar la habilitación.

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Petro defendió las inversiones realizadas por el Gobierno en el San Juan de Dios

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado señaló que existen compromisos adquiridos entre la Nación y el Distrito para avanzar en la recuperación del hospital y aseguró que esos acuerdos podrían verse afectados.

“A punto de que el alcalde Galán rompa su palabra sobre el San Juan de Dios, debo advertir los siguientes puntos que quedan en peligro”, escribió.

En su publicación, Petro hizo referencia al Hospital de la Paz, que se construye en Cumaral (Meta) como parte del proyecto del San Juan de Dios y que, según explicó, estará destinado a la atención de víctimas de violencia sexual en el conflicto armado.

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El Hospital de la Paz, en Cumaral (Meta), hace parte del proyecto del San Juan de Dios y estará destinado a la atención de víctimas de violencia sexual. - crédito @petrogustavo/X

El mandatario indicó que esta sede fue diseñada por el arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker, y afirmó que el proyecto fue desarrollado con la participación de víctimas del conflicto.

Además, defendió los recursos destinados por el Gobierno nacional para la recuperación del complejo hospitalario.

“Al hospital San Juan de Dios le dejamos en vigencias futuras un billón y medio de pesos y ya se ha invertido 700.000 millones de pesos”, manifestó.

También aseguró que 194.000 millones de pesos ya fueron trasladados para la construcción del Hospital de la Paz en Cumaral, como parte del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz para las víctimas de violencia sexual.

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Petro recordó igualmente que durante su administración como alcalde de Bogotá impulsó la compra del Hospital San Juan de Dios a la Beneficencia de Cundinamarca y adelantó las primeras intervenciones para su recuperación.

El presidente llamó a presentar tutelas y acciones de desacato

En el mismo pronunciamiento, el mandatario invitó a los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y a las víctimas de violencia sexual a acudir a mecanismos judiciales para solicitar la apertura del complejo hospitalario.

“Quiero llamar a trabajadores del San Juan y víctimas mujeres de la violencia sexual a poner tutelas y acciones de desacato judicial para lograr la apertura de servicios médicos del San Juan de Dios”, afirmó.

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El presidente agregó que la infraestructura construida debe entrar en funcionamiento y sostuvo que las inversiones realizadas por el Gobierno nacional buscan garantizar la atención en salud tanto en Bogotá como en la región de los Llanos Orientales.

Petro afirmó que Galán está "a punto de romper su palabra" y llamó a presentar tutelas y acciones de desacato por la apertura del hospital. - crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones se producen un día después del intercambio de mensajes con Galán

El nuevo pronunciamiento ocurre un día después de que Petro publicara otro extenso mensaje en el que aseguró que el Hospital San Juan de Dios está en condiciones de iniciar progresivamente la prestación de servicios de salud.

En esa publicación, el presidente hizo un recuento de las actuaciones que, según indicó, ha impulsado desde 1998 para recuperar el complejo hospitalario. Recordó la adquisición del hospital durante su administración en la Alcaldía de Bogotá, las inversiones realizadas por el Gobierno nacional y los acuerdos alcanzados con el Distrito para avanzar en la restauración del conjunto arquitectónico.

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Además, sostuvo que se aprobó la legislación para proteger el hospital por fuera de la Ley 100, que se gestionó la dotación tecnológica del complejo y que distintas decisiones judiciales han ordenado avanzar en su apertura.

En ese mensaje, Petro afirmó que el Distrito no expediría la habilitación para la prestación de servicios de salud, situación que, según dijo, podría generar un detrimento patrimonial sobre los recursos invertidos por la Nación.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el hospital San Juan de Dios está listo para abrir progresivamente servicios hospitalarios - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Carlos Fernando Galán

Tras la primera declaración del presidente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió también a través de su cuenta de X y negó que el Distrito esté impidiendo la reapertura del Hospital San Juan de Dios.

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“Presidente, lo veo confundido”, escribió el mandatario distrital, quien aseguró que no existe ninguna restricción para que Petro visite las obras del complejo hospitalario, siempre que se adelante el procedimiento previsto en el convenio firmado entre ambas administraciones.

Sobre la habilitación del hospital, explicó que el Gobierno no ha presentado la solicitud correspondiente y señaló que todavía existen requisitos pendientes para autorizar el inicio de la prestación de servicios.

Según indicó, aún no se cuenta con un plan de movilidad que garantice la seguridad de pacientes y trabajadores, además de que las obras de los consultorios no han finalizado.

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El alcalde reiteró que la administración distrital también busca que el hospital vuelva a operar, pero sostuvo que la apertura debe realizarse una vez se cumplan las condiciones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente.

Carlos Fernando Galán respondió que el Hospital San Juan de Dios aún no cumple los requisitos técnicos y administrativos para obtener la habilitación. - crédito @CarlosFGalan/X

El acuerdo firmado entre la Nación y el Distrito

La discusión se produce seis meses después de que el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá suscribieran un convenio para avanzar en la recuperación del Hospital San Juan de Dios, cerrado desde el año 2000.

El acuerdo, firmado en enero de este año por Petro y Galán, estableció una hoja de ruta para restaurar el complejo hospitalario. Como parte del convenio, el Gobierno comprometió alrededor de 1,6 billones de pesos para las obras de recuperación y ambas administraciones acordaron realizar estudios técnicos sobre el futuro de la Torre Central, uno de los principales puntos de discusión en torno al proyecto.

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El convenio también contempló un mecanismo para atender el conflicto jurídico derivado de la liquidación del contrato con la firma española Copasa, encargada de construir dos hospitales dentro del complejo y cuya terminación dio lugar a una demanda contra el Estado.

Además de la recuperación de la infraestructura patrimonial, el proyecto busca que el Hospital San Juan de Dios vuelva a funcionar como un centro de referencia para la prestación de servicios de salud, la investigación y la innovación en envejecimiento y vejez, dentro de la estrategia de consolidación de la denominada Ciudad Salud en el centro de Bogotá.