Gobernador de Santander aseguró que el “desorden” en la mesa para la delimitación de Santurbán “pudo evitarse” y pidió corregir el rumbo

Juvenal Díaz Mateus afirmó que el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán debe garantizar reglas claras, participación y transparencia. - crédito Colprensa

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró que el “desorden” registrado durante la segunda mesa de concertación para la delimitación participativa del Páramo de Santurbán “pudo evitarse”, al considerar que había advertido previamente sobre la necesidad de aplazar la convocatoria hasta garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental manifestó que, como gobernador y veedor del proceso, había solicitado mediante una comunicación oficial que la jornada no se realizara hasta contar con reglas claras y garantías para todos los actores involucrados.

“Lo ocurrido hoy en Bucaramanga con la jornada de concertación para la delimitación del páramo de Santurbán era previsible y pudo evitarse”, expresó Díaz Mateus.

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El gobernador señaló que la convocatoria debía aplazarse “hasta garantizar reglas claras, participación en igualdad de condiciones y las garantías necesarias para todas las comunidades y sectores involucrados” y agregó que su petición no fue atendida.

Según indicó, el resultado fue “una jornada marcada por el desorden, la falta de garantías y una profunda desconfianza, exactamente lo que buscábamos evitar”.

Gobernador pidió al nuevo ministro de Ambiente “corregir el rumbo”

Tras lo ocurrido durante la mesa de concertación, Juvenal Díaz Mateus hizo un llamado directo al nuevo ministro de Ambiente, Fabián Arjona, para que asuma el proceso de delimitación como una prioridad nacional.

“La delimitación de Santurbán merece un proceso serio, transparente, técnico y verdaderamente participativo”, expresó el gobernador.

Asimismo, solicitó que el Ministerio impulse una nueva etapa de concertación que permita recuperar la confianza entre las comunidades, autoridades y demás actores involucrados.

“Solicito al nuevo ministro de Ambiente asumir este tema como una prioridad, corregir el rumbo y liderar una concertación que genere confianza y legitimidad para todos los santandereanos”, concluyó.

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El gobernador de Santander expuso las razones por las que consideró necesario aplazar la segunda mesa de concertación. - crédito @GralJuvenalDiaz/X

La Gobernación había solicitado aplazar la jornada

Las declaraciones del gobernador tienen como antecedente la solicitud que realizó según Caracol Radio, el pasado 15 de julio, cuando la Gobernación de Santander envió una carta al Ministerio de Ambiente para pedir el aplazamiento de la segunda mesa de concertación prevista para el 18 de julio en Bucaramanga.

En la comunicación, el mandatario argumentó que la petición buscaba garantizar plenamente los principios constitucionales de participación ciudadana, buena fe, coordinación, concurrencia y colaboración armónica entre las autoridades públicas, así como el respeto por la autonomía territorial.

Asimismo, sostuvo que el tiempo con el que fue convocado el encuentro era insuficiente para preparar una discusión técnica, jurídica, ambiental, económica y social sobre los temas que serían objeto de concertación.

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La Gobernación también indicó que los líderes comunitarios y demás actores representativos necesitaban comprender con claridad los efectos que una nueva delimitación podría generar sobre el territorio y sobre los planes y esquemas de ordenamiento territorial de Bucaramanga y de los demás municipios comprendidos en el área de interés para la conservación del páramo.

Por esa razón, propuso aplazar la jornada y realizar previamente una reunión con las autoridades para establecer las condiciones que permitieran continuar el proceso de concertación.

La segunda mesa terminó sin consensos

Pese a la solicitud de aplazamiento, el Ministerio de Ambiente realizó el pasado 18 de julio la segunda mesa de concertación en el auditorio de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga.

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Durante la jornada participaron ciudadanos de la capital santandereana y representantes de la provincia de Soto Norte, integrada por los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta y Tona, donde ya se han adelantado procesos de concertación, con excepción de este último municipio.

El encuentro estuvo marcado por discusiones y enfrentamientos verbales entre asistentes de los distintos sectores, situación que dificultó el desarrollo de la deliberación.

La segunda jornada de concertación en Bucaramanga estuvo marcada por discusiones entre asistentes de distintos sectores, lo que dificultó el desarrollo del encuentro. - crédito @GralJuvenalDiaz/X

No obstante, el Ministerio de Ambiente explicó que la fase de concertación contempla tanto los consensos como los disensos, por lo que las posiciones de los diferentes actores quedarán registradas en las actas para dar continuidad al proceso.

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“Esperamos que, con respeto, armonía y empatía, saquemos a buen término la protección del páramo y el bienestar de las comunidades”, afirmó Natalia Ramírez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, según con el medio ya mencionado.

La funcionaria reiteró que el proceso continuará hasta dar cumplimiento a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, aun cuando persistan diferencias entre los sectores participantes.

Las posiciones de los sectores participantes

Durante la mesa de concertación también intervinieron representantes de organizaciones ambientalistas, comunidades de Soto Norte y del sector salud según el medio.

Desde el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Mayerly López aseguró que durante la reunión se presentaron presuntos intentos de afectar el desarrollo del espacio por parte de algunos asistentes provenientes de Soto Norte. Además, reiteró que la delimitación debe garantizar la protección integral del ecosistema y pidió fortalecer las acciones contra la minería ilegal.

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Por su parte, Edwin Alberto Blanco, representante comunal de Suratá, sostuvo que en los municipios de Soto Norte ya se realizaron mesas de concertación y solicitó que los acuerdos alcanzados sean respetados. También pidió mayores garantías para campesinos y pequeños mineros en proceso de formalización, así como imparcialidad durante la mediación.

A su turno, Edgar Quiñones, médico y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud, señaló que la protección debe abarcar todo el ecosistema de Santurbán y no únicamente la zona delimitada como páramo. Aunque reconoció algunos avances durante la reunión, afirmó que persistieron diferencias entre los participantes y reiteró la importancia de proteger las fuentes hídricas.

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La segunda mesa de concertación para la delimitación participativa del Páramo de Santurbán se realizó en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, donde participaron distintos sectores involucrados en el proceso. - crédito @ConRegion/X

El primer encuentro también concluyó sin acuerdos

La primera mesa de concertación realizada en Bucaramanga, el pasado 4 de julio, tampoco logró consensos entre los asistentes.

En esa oportunidad, el Ministerio de Ambiente presentó los seis temas mínimos establecidos por la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó realizar una nueva delimitación participativa del Páramo de Santurbán.

Durante ese primer encuentro se discutieron los temas relacionados con la protección de las fuentes hídricas y el modelo de financiación. En la segunda jornada se avanzó en otros dos puntos: los programas de sustitución y reconversión de actividades económicas en el área de páramo y la delimitación del ecosistema.

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De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, ninguno de estos temas alcanzó consenso entre los participantes, por lo que los acuerdos y desacuerdos quedaron consignados en las actas de concertación.

Ahora, la cartera ambiental deberá convocar una tercera mesa de concertación para culminar el proceso correspondiente a Bucaramanga, uno de los municipios que aún hacen parte de la delimitación participativa del Páramo de Santurbán ordenada por la Corte Constitucional.