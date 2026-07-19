En segundo ‘Consejo de Ministros’, De la Espriella revisó la hoja de ruta y aseguró: “No habrá espacio para la improvisación”

El presidente electo Abelardo De la Espriella junto a los ministros designados que integrarán su gabinete a partir del 7 de agosto de 2026. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo Abelardo De la Espriella encabezó este sábado 18 de julio, en Barranquilla, el segundo Consejo de Ministros con los integrantes de su gabinete designado, una reunión de trabajo enfocada en revisar el avance de la transición, coordinar las prioridades del Gobierno entrante y definir las acciones que marcarán el inicio de la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

La principal conclusión del encuentro quedó consignada en el Comunicado 174, divulgado por la Oficina de Prensa del presidente electo una vez finalizó la jornada. En el documento se indicó que De la Espriella continúa adelantando reuniones de trabajo con los ministros designados para coordinar las prioridades de cada cartera y preparar el comienzo del nuevo Gobierno.

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Según el comunicado, durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores y las acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos.

Asimismo, la Presidencia electa explicó que el mandatario “ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas“. El propósito, agregó el documento, es que cada ministerio llegue al inicio del nuevo Gobierno con una planificación definida y una coordinación permanente con las demás entidades del Ejecutivo.

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La Oficina de Prensa también destacó que la preparación adelantada durante la etapa de transición busca que las primeras decisiones de la administración puedan ejecutarse desde el inicio del mandato, sin retrasos derivados del proceso de instalación del nuevo gabinete.

En ese sentido, el comunicado reiteró uno de los principales mensajes del presidente electo sobre la forma en que espera conducir su administración.

“Colombia tendrá un Gobierno preparado para actuar desde el primer día. No habrá espacio para la improvisación: habrá dirección, trabajo en equipo y decisiones firmes para recuperar el orden, fortalecer las instituciones y poner al Estado al servicio de los ciudadanos”, señaló la Presidencia electa.

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La Presidencia electa afirmó que el nuevo Gobierno llegará preparado para actuar desde el primer día y descartó la improvisación en el inicio de la administración. - crédito Defensores de la Patria

La reunión abordó el empalme y la agenda legislativa

El segundo Consejo de Ministros comenzó hacia las 6:00 p. m. y se prolongó durante aproximadamente tres horas. Antes del inicio del encuentro, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, anticipó algunos de los temas que serían analizados durante la reunión.

Según explicó, la agenda contemplaba una revisión del proceso de empalme con el Gobierno saliente, así como el análisis de la agenda legislativa que impulsará la administración entrante durante sus primeros meses.

“Vamos a hacer una revisión de todo el proceso de empalme que se está llevando a cabo esencialmente, y vamos a revisar también la agenda legislativa para los próximos meses. Los proyectos prioritarios los vamos a conocer hoy", afirmó Lara ante los medios de comunicación.

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Tras finalizar el encuentro, los ministros y ministras designados abandonaron el recinto sin entregar declaraciones sobre las decisiones adoptadas durante la jornada.

Posteriormente, De la Espriella compartió en sus redes sociales una fotografía junto a los integrantes de su gabinete y escribió: “Avanzando en la hoja de ruta para construir la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria!”.

El segundo Consejo de Ministros se desarrollo este sábado 18 de julio del 2026. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Los ministros designados por De la Espriella

Hasta el momento, el presidente electo ha anunciado quince integrantes de su gabinete ministerial.

Ministerio del Interior: Rodrigo Lara Restrepo. Abogado, exrepresentante a la Cámara y senador. Su experiencia legislativa y su perfil de lucha contra la corrupción lo posicionan como enlace principal entre el Ejecutivo y el Congreso. Ministerio de Hacienda: Miguel Gómez Martínez. Economista, exvicecontralor General, expresidente de Bancóldex y Fasecolda, exrepresentante a la Cámara y exembajador en Francia. Asumirá la recuperación de la confianza y la disciplina fiscal. Ministerio de Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar. Administrador de empresas, con dos décadas en la ONU y el Programa Mundial de Alimentos, experiencia en diplomacia internacional y manejo de crisis humanitarias. Ministerio de Ambiente: Fabio Arjona. Biólogo marino, exsubdirector y director de la Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge, consultor del Banco Mundial y exviceministro de Ambiente. Desde 2001 dirigió Conservation International Colombia, liderando proyectos de conservación y cumplimiento anticipado de la meta global 30x30. Ministerio de Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López. Oficial retirado tras 36 años en las Fuerzas Militares, fue comandante de la Octava División del Ejército y director de inteligencia y contrainteligencia militar. Encabezará la recuperación del orden público en zonas de conflicto. Ministerio de Educación: Viviane Morales. Abogada, exfiscal general, exembajadora en Francia, exrepresentante y exsenadora. Ha trabajado en comisiones constitucionales y de justicia. Enfocará su gestión en la financiación de la educación superior y la reactivación del Icetex. Ministerio de Transporte: Elsa Noguera. Economista, exsecretaria de Hacienda, exalcaldesa de Barranquilla, exministra de Vivienda y exgobernadora del Atlántico, reconocida por la gestión financiera y territorial en la región Caribe. Ministerio de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán. Comunicador social, exalcalde de Bucaramanga, con especialización en dirección de empresas y maestría en gobierno del territorio. Centrado en seguridad ciudadana y espacio público. Ministerio de Justicia: Iván Cancino. Abogado penalista, docente universitario, con especializaciones y maestría en ciencias penales. Su enfoque será la descongestión judicial y la revisión forense de la administración pública. Ministerio del Deporte: Juliana Gutiérrez. Administradora de empresas, magíster en administración de riesgos, con experiencia en trabajo social y salud. Fue candidata al Senado por el movimiento Creemos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín. Abogado, exconcejal, exrepresentante y exsenador, con formación en gerencia política. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero. Administrador de empresas, consultor y columnista especializado en desarrollo rural y financiamiento agropecuario. Ministerio de Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango. Ingeniera electricista, exgerente de XM, con reconocimientos nacionales e internacionales en el sector energético. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerrate. Comunicadora social y periodista, con maestría en ciencias políticas. Ha sido decana universitaria, comisionada de televisión y gerente de canales públicos. Se enfocará en la conectividad rural y la transformación digital competitiva del país. Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: Paola Andrea Holguín. Comunicadora social y periodista, con maestría en estudios políticos y seguridad nacional. Cuenta con una amplia trayectoria como senadora de la República y asesora presidencial de orden nacional e internacional. Su gestión se orientará a la protección del patrimonio histórico y el fomento de las industrias culturales

Estos funcionarios han participado en las reuniones de preparación convocadas por el presidente electo mientras avanza el proceso de transición con el Gobierno saliente.

El segundo Consejo de Ministros se realizó en Barranquilla y estuvo centrado en la transición, la agenda legislativa y las prioridades del Gobierno entrante. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El antecedente: el primer Consejo de Ministros

El primer Consejo de Ministros de Abelardo De la Espriella se realizó el 10 de julio, también en Barranquilla, y estuvo orientado a distribuir responsabilidades entre los ministerios, revisar la información disponible sobre el proceso de empalme y establecer las prioridades de la administración que iniciará el próximo 7 de agosto.

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En esa oportunidad, el presidente electo explicó que, junto con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, evaluó los avances del proceso de transición y sostuvo que el objetivo de su gabinete sería concentrarse en resolver los principales problemas que afectan a la ciudadanía. “Aquí hemos conformado un gabinete de las mejores calidades humanas y profesionales para darle a Colombia y al pueblo colombiano las soluciones que se requieren, sobre la base de la lucha contra la corrupción, el manejo adecuado de los recursos públicos, la decisión insoslayable de hacer de nuestro Estado, de nuestro Gobierno, un Gobierno efectivo, un Gobierno que le resuelva los problemas a la gente, pero sobre todo a la gente más humilde", afirmó entonces.

Durante ese primer encuentro también señaló que la crisis del sistema de salud y la situación de seguridad estarán entre las prioridades de su administración, al considerar que son dos de los principales desafíos que enfrentará el nuevo Gobierno desde el inicio de su mandato.

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Además, envió un mensaje sobre la dinámica de trabajo que espera mantener con su gabinete desde antes de la posesión presidencial. "Aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje. Desde antes de llegar al Gobierno, este equipo está tomando las medidas, armando los equipos también en cada ministerio", sostuvo.