Juan Pablo Ángel reveló cómo reconoció la orientación sexual de su hijo Geronimo: “Jugaba fútbol para complacerme”

El exfutbolista habló de cómo entendió que debía aceptar las decisiones personales de su hijo - crédito Visuales IA

En el programa Se dice de mí, Geronimo Ángel, hijo de Juan Pablo Ángel, exfutbolista de la selección Colombia y clubes como Aston Villa y River Plate, habló sobre su infancia y todo lo que pasó en su vida antes de revelar a sus familiares que era homosexual.

En primer lugar, Juan Pablo Ángel y María Paula Gutiérrez, padres del deportista que tomó relevancia en la farándula colombiana tras participar en El Desafío, contaron detalles del nacimiento de Geronimo, que se registró cuando River Plate vendió los derechos deportivos del exdelantero a Aston Villa, en Inglaterra.

En el Reino Unido, Gutiérrez identificó que su hijo se diferenciaba del resto de niños y que tenía gustos diferentes a los que tenía la mayoría de varones en el colegio; a la par, Geronimo creció con la creencia de que debía tener afinidad por el fútbol por lo que eso representaba para su padre.

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“Era muy lindo ver a mi papá cumplir esos sueños y convertirse en ese atleta que representó como jugador de fútbol a nivel internacional, pero también marcó un inicio de lo que iba a ser Gero Ángel. Es un lugar (Birmingham) en el que comenzó el amor por el arte", declaró el hijo del exfutbolista.

Geronimo es el hijo mayor de Juan Pablo Ángel - crédito @geroangel/ Instagram

En Inglaterra, Juan Pablo Ángel comenzó a identificar que su hijo hacía cosas para satisfacer sus gustos personales, ya que no le gustaba el fútbol, pero lo practicaba junto con sus hermanos (Tomás Ángel es futbolista profesional).

“Geronimo llegó e iluminó todo, pero no fue un tema inmediato porque claramente yo no tengo relación con el arte, con la música, con el baile, con el canto, con la actuación, con nada de eso. Cuando intentaba jugar fútbol, entiendo que para complacerme, cero cualidades. A él no le gustaba, simplemente buscaba un momento de interacción”.

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María Paula Gutiérrez se convirtió en la confidente de Geronimo Ángel, puesto que además de ser su madre, dejó a un lado los estigmas sociales y apoyó a su hijo en todas sus decisiones.

“Yo me acuerdo que salía Shakira en un video nuevo con una falda de monedas y yo quería esa falda con monedas. Mi mamá de una me conseguía la falda con monedas. Fue lo que me permitió a mí ingresar al mundo en el que estoy”, confesó Geronimo Ángel.

Ángel entendió que su hijo jugaba fútbol para complacerlo - crédito Colprensa

El traspaso de Juan Pablo Ángel a la MLS, en Estados Unidos, terminó de convencer a Geronimo de que su futuro no era el deporte convencional. “Cuando dije que me iba a meter a clases de baile, mi papá dijo que con toda, que no fuera a perder una clase, que iba a asistir a todo”, declaró el hijo del exfutbolista.

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Mientras estaba en la parte final de su carrera, Juan Pablo Ángel también ayudó a que su hijo mayor terminara de explorar el camino artístico y personal al que quería pertenecer. “Eso le ha ayudado a tener una percepción y una idea distinta del mundo, eso es lo que él quiere hacer”.

Geronimo afirmó que su padre lo ha apoyado en todo momento - crédito @juanpabloangel9/ Instagram

Volver a Colombia representó tener que retroceder en su trabajo como bailarín, y también permitió que Geronimo Ángel entendiera que además de bailar, su sueño también era cantar, proceso con el que sigue ligado hasta la fecha.

“Ya tenía la competencia adentro, el querer ser el mejor. Yo quería ser mejor todos los días y llegué a una academia en la que la técnica era lo primero. Tuve muchas oportunidades artísticas, yo estaba viviendo en el mundo que veía en MTV y se estaba volviendo realidad, pero ahí me di cuenta de que no quería ser bailarín, y comencé a trabajar en clases para cantar”, puntualizó el artista y deportista.

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