Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 18 de julio

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Guardar
Google icon
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este sábado 18 de julio de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha:sábado 18 de julio de 2026.

Número ganador: 7660.

Signo ganador: Libra.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

PUBLICIDAD

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar a la lotería de Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En segundo ‘Consejo de Ministros’, De la Espriella revisó la hoja de ruta y aseguró: “No habrá espacio para la improvisación”

El presidente electo reunió a su gabinete en Barranquilla para coordinar el proceso de transición, revisar la agenda legislativa y avanzar en la preparación de un Gobierno que, según afirmó, estará listo para actuar desde el primer día

En segundo ‘Consejo de Ministros’, De la Espriella revisó la hoja de ruta y aseguró: “No habrá espacio para la improvisación”

Petro escala choque con Galán por el Hospital San Juan de Dios y llama a presentar tutelas y acciones de desacato

El presidente aseguró que la Alcaldía de Bogotá no estaría avanzando en la apertura del complejo hospitalario, defendió las inversiones realizadas por el Gobierno nacional y pidió el respaldo de trabajadores y víctimas de violencia sexual

Petro escala choque con Galán por el Hospital San Juan de Dios y llama a presentar tutelas y acciones de desacato

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

La caldense reveló en una pieza para redes sociales que se trata de una reconocida actriz de la televisión colombiana

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Por qué ‘La Odisea’ no puede verse en Colombia como Christopher Nolan la imaginó

El esperado largometraje se estrenó el 17 de julio y ya generó reacciones entre la crítica especializada y el público

Por qué ‘La Odisea’ no puede verse en Colombia como Christopher Nolan la imaginó

Alejandro Carranza reveló presuntos precesos penales que se adelantarían contra líder sindical de la UNP: “Es imperativo que se investiguen”

El abogado mencionó hechos relacionados con violencia sexual y violencia contra la mujer

Alejandro Carranza reveló presuntos precesos penales que se adelantarían contra líder sindical de la UNP: “Es imperativo que se investiguen”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Por qué ‘La Odisea’ no puede verse en Colombia como Christopher Nolan la imaginó

Jorge Iván ‘El Churo’ Díaz se pronunció ante la inminete imputación de cargos en su contra: “Aquí el delincuente es otro”

Andrea Noceti reveló que ella y Johana Bahamón salieron con los mismos hombres: “A ella le resbalaba”

Juan Pablo Ángel reveló cómo reconoció la orientación sexual de su hijo Geronimo: “Jugaba fútbol para complacerme”

Deportes

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín

Colombianos rompieron el récord Guinness del partido de fútbol más alto del mundo, fue a 196 metros del suelo

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama elogió a Lionel Messi en la previa de la final de Mundial 2026 entre España y Argentina: “Que le den el balón de oro”

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se movieron las contrataciones el 18 de julio

Sebastián Montoya habló sobre las sensaciones que dejó la clasificación en el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 2: "Fue bastante difícil"