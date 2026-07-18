Benfica cierra el acuerdo por Jhon Durán: préstamo con opción de compra de 30 millones

Jhon Jáder Durán se coronó campeón por primera vez con el Fenerbahce, en la Supercopa de Turquía - crédito Fenerbahce SK

Jhon Durán está a un paso de convertirse en un nuevo jugador del Benfica, según Record.

El delantero viajará el 18 de julio de 2026 a Portugal con sus representantes tras recibir luz verde del Al-Nassr para cerrar un préstamo con opción de compra.

Al Nassr dio luz verde para cerrar un préstamo con opción de compra de Jhon Durán al Benfica-crédito Récord Portugal

El diario portugués indicó que el acuerdo entre ambos clubes quedó “muy cerca” después de varios días de negociaciones y que el atacante tiene preparado el plan para pasar los exámenes médicos antes de firmar el contrato que lo vinculará al equipo.

Los agentes del futbolista estuvieron en Portugal hace cerca de una semana, visita que activó las conversaciones por su fichaje. El medio señaló que el internacional colombiano aceptó rebajar su salario para facilitar la operación.

PUBLICIDAD

Si todo avanza como está previsto, el entrenador Marco Silva contará con el delantero en los entrenamientos al inicio de la próxima semana (20-21 de julio de 2026).

“Jhon Durán viaja hoy a Portugal con sus representantes, tras varios días de negociaciones. El delantero ya ha recibido el visto bueno de los saudíes y está listo para someterse a los exámenes médicos y firmar la cesión con opción de compra que lo vinculará al Benfica. Entusiasmado, el delantero está a un paso de convertirse en un refuerzo para Marco Silva”, dijeron.

Jhon Jáder Durán y el precio por el cual llegará al Benfica

El colombiano estuvo en el radar del cuadro lisboeta, pero el técnico del momento no permitió su fichaje-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Benfica cerró este 17 de julio de 2026 el fichaje del delantero colombiano Jhon Durán, de 22 años, quien llegará cedido por el Al Nassr con una opción de compra cercana a los 30 millones de euros, según informó A BOLA.

PUBLICIDAD

El acuerdo incluye una reducción considerable del salario del jugador. Durán percibe cerca de 20 millones de euros por temporada en el club saudí y que Al Nassr asumirá la parte restante del contrato para facilitar su incorporación al plantel dirigido por Marco Silva.

Al Nassr pagó 77 millones de euros por Durán en enero de 2025, después de que el colombiano marcara 12 goles en 29 partidos con el Aston Villa durante la primera mitad de esa temporada.

El atacante era un objetivo de larga data para el Benfica. El club estuvo cerca de ficharlo desde el Chicago Fire en 2022, pero el cuerpo técnico de Roger Schmidt vetó la operación, pese a que existía un acuerdo de caballeros por unos 15 millones de euros con la entidad estadounidense, que lo había adquirido desde Envigado por 1,7 millones de euros.

PUBLICIDAD

Si el Benfica ejecuta la opción de compra, Durán pasará a figurar entre los fichajes más costosos en la historia del club.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán en el fútbol de Rusia

La prensa de Portugal da como hecho el acuerdo para fichar al delantero de la selección Colombia-crédito @jaderduran9/Instagram

El atacante de 22 años disputó 9 partidos tanto en la Liga Premier de Rusia como en la Copa de dicho país en 321 minutos y apenas pudo marcar dos goles.

A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones:

14 de marzo de 2026 - Liga de Rusia: 14 minutos y gol en el Zenit San Petersburgo 2-0 Spartak de Moscú

18 de marzo de 2026 - Copa de Rusia: 66 minutos y gol en el Zenit de San Petersburgo 1-0 Dinamo Majachkalá

Jhon Jáder Durán, nacido en Colombia en 2004, es un delantero que inició su carrera en Envigado FC antes de pasar al Chicago Fire de la MLS. En enero de 2023, fichó por el Aston Villa y destacó con 20 goles en 78 partidos bajo las órdenes de Unai Emery.

PUBLICIDAD

Su rendimiento llamó la atención del Al-Nassr de Arabia Saudí, que pagó 77 millones de euros por su traspaso en enero de 2025. Sin embargo, no logró consolidarse y fue cedido al Fenerbahçe de Turquía y luego al Zenit de San Petersburgo, acumulando seis goles en 27 partidos entre ambos clubes.