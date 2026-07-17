Colombia

Charlie Zaa reaccionó tras la ocupación fiscal de sus propiedades en Girardot e Ibagué: “El que habla mentiras perecerá”

El cantante rechazó en un comunicado que exista una decisión judicial definitiva sobre su patrimonio y reafirmó su disposición a colaborar con la justicia colombiana en todas las etapas del proceso

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Charlie Zaa regresa al Perú para deleitar con lo mejro de sus boleros.
El cantante colombiano enfrenta un proceso de extinción de dominio sobre cuatro inmuebles avaluados en $45.467 millones de pesos - crédito @zaacharlie/Instagram

El cantante colombiano Charlie Zaa reaccionó el viernes 17 de julio de 2026 con un comunicado oficial en el que rechazó las versiones que circulan sobre la ocupación de varios de sus bienes por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto, como parte de un proceso de extinción de dominio por presuntas vinculaciones de sus propiedades con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio“, escribió el artista en un comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram, donde también aseguró que las medidas conocidas por la opinión pública “corresponden a una etapa inicial del proceso”.

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El cantante emitió un comunicado en el que hizo algunas precisiones sobre el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra - crédito @zaacharlie/Instagram
El cantante emitió un comunicado en el que hizo algunas precisiones sobre el proceso que adelanta la Fiscalía en su contra - crédito @zaacharlie/Instagram

El pronunciamiento llegó un día después de que se conociera que la Fiscalía 22 Delegada ante el Tribunal adelantó operativos de ocupación sobre cuatro inmuebles ubicados entre Girardot e Ibagué, avaluados en $45.467 millones de pesos. Según la investigación, los bienes —un centro comercial, dos discotecas y un hotel boutique— estarían vinculados a operaciones del extinto Bloque Tolima de las AUC, liderado en su momento por Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel.

De acuerdo con la Fiscalía, el proceso incluyó “inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables” con el fin de reconstruir la trazabilidad de los activos. La entidad precisó que la decisión corresponde a una primera instancia adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, lo que habilita los recursos legales de apelación.

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En su comunicado, el artista afirmó que siempre ha comparecido ante las autoridades “con total transparencia” y que continuará colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Agregó que confía en la presunción de inocencia y en que “será la evidencia —y no los titulares— la que permitirá establecer la verdad”.

Los inmuebles ocupados por la Fiscalía incluyen un centro comercial, dos discotecas y un hotel boutique ubicados entre Girardot e Ibagué - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE
Los inmuebles ocupados por la Fiscalía incluyen un centro comercial, dos discotecas y un hotel boutique ubicados entre Girardot e Ibagué - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE

La defensa del artista, según el mismo texto, apenas inicia la etapa de presentación de pruebas destinadas a demostrar el origen lícito del patrimonio familiar. El proceso se enmarca en las investigaciones de Justicia y Paz derivadas del accionar del Bloque Tolima, y los inmuebles ocupados quedarán bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza el trámite judicial.

El cantante anunció que seguirá con sus compromisos artísticos durante el proceso y cerró su comunicado con una cita bíblica del libro de Proverbios: “El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá”.

En julio de 2025, en diálogo con La Red de Caracol Televisión, el cantante defendió su inocencia y contó cómo fue notificado por la Fiscalía General de que sus bienes estaban siendo investigados, manifestando que hubo inconsistencias en la información recogida por el ente acusador.

“Por medio de una notificación que nos llega al correo electrónico, me citaron a Bogotá por parte de la Fiscalía. Yo me encontraba en Colombia. Fuimos, asistimos, nos sentamos con la persona encargada de la investigación, una fiscal. Le pregunté que si necesitaba de abogado. Me dijo que no porque era una versión libre“, explicó.

Familia de Charlie Zaa
Charlie Zaa aseguró que todas las decisiones alrededor de su carrera pasaron por él y por su familia - crédito Charlie Zaa/Facebook

El interrogatorio duró seis horas, y fue entonces cuando supo cuál era la causa de la investigación y de lo que se le acusaba. “Ahí es donde me doy cuenta de que me están citando porque un par de personas (...) dijeron que el Oasis de Charlie se construye con la plata de los paramilitares en Ibagué, Tolima, en el año 2007. Yo le digo ‘Doctora, ¿Usted está escuchando lo que me está diciendo?’. Y le dije ‘Bueno, se estará dando cuenta de que la declaración es falsa, porque el Oasis nuestro no está en Ibagué, está en Girardot, Cundinamarca. Y no se construyó en el 2007, sino que se construyó en el 2003′“, indicó.

Charlie reveló que ya le hizo llegar a la Fiscalía toda la documentación que demuestra la procedencia del dinero que se usó para la construcción del centro comercial, producto de los ingresos de las ventas de su música en los años 90.

“Se lo demostré a la Fiscalía por medio de una documentación que me facilita Mauricio Ramírez, que era el financiero de esa época en Sonolux. Le pasamos a la Fiscalía la liquidación de lo que fueron las ventas de este servidor entre el año 96 y el año 2003. Esas ventas estaban por encima de los 3.200 o 3.500 millones de pesos”, contó, aclarando que ese concepto “solamente era en referencia a las ventas físicas, más no a los conciertos pues eso suma casi que el doble de lo que manifiesta Sonolux”.

También aclaró que en la actualidad el catálogo musical de Charlie Zaa no pertenece a ningún sello discográfico, por lo que las regalías de sus grabaciones llegan directamente a él desde que terminó su vínculo con Sonolux.

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