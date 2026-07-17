Abelardo de la Espriella anunció trabajo hombro a hombro con alcaldes para priorizar proyectos: “Son la voz de la democracia”

De la Espriella ratificó que pondrá en marcha su plan de Gerencia en las Regiones - crédito Abelardo de la Espriella/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de a Espriella, confirmó durante el encuentro de empalme regional que se desarrolló en Neiva, capital del Huila, que se encargará de establecer un patrón de gestión directa con los alcaldes de las capitales departamentales, para evitar la falta de ejecución de programas regionales.

El mandatario electo comentó que ese es el propósito de su interacción directa con los gobernantes regionales, como parte de su proyecto político anti centralista.

Incluso, aseguró que la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo “no será desde una oficina fría en Bogotá”, sino a partir de las necesidades planteadas directamente por los gobernadores y alcaldes, a través del la puesta en marcha de la Gerencia de Regiones, que, según él, será el puente entre alcaldías, gobernaciones y la presidencia, para evitar la dispersión de esfuerzos y fortalecer la articulación institucional.

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Abelardo de la Espriella se dirigió a los alcaldes del departamento del Huila en el empalme regional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Conmigo no necesitan intermediarios. La relación conmigo va a ser directa”, declaró el presidente electo ante los asistentes.

En ese orden de ideas, De la Espriella presentará en septiembre un listado de proyectos que podrán ejecutarse con los recursos actuales y cuáles necesitarán nuevas fuentes de financiación.

El primer dignatario entrante también expresó que los alcaldes representan “la voz directa de la democracia” y que el Gobierno nacional trabajará para garantizar que los recursos lleguen donde más se requieren.

“Aquí lo que hay es voluntad de ayudarles a que le cumplan a su gente, queridos alcaldes”, señaló, a la vez que se comprometió a ser el principal “fiscalizador de los fondos públicos” dirigidos a la región.

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La reunión con los 37 alcaldes del departamento de Huila

En cuanto al Huila, aseguró que el 15 de septiembre presentará la hoja de ruta para atender las prioridades del departamento del Huila, como resultado de una reunión directa con el gobernador y los alcaldes de los 37 municipios huilenses.

De la Espriella reconoció las dificultades históricas que enfrenta el Huila, marcado por la violencia y el abandono del centralismo, y reiteró su promesa de apoyar al sector agrícola, al café y a la posible instalación de una planta de fertilizantes.

Abelardo de la Espriella aseguró que el trabajo con alcaldes huilenses tendrá el respaldo del Gobierno nacional para cumplir con proyectos - crédito Defensores de la Patria

“El Huila merece producir con más competitividad, dignidad y oportunidades”, afirmó, en línea con su compromiso de priorizar el desarrollo rural.

De la Espriella hizo un llamado a los alcaldes para priorizar proyectos que respondan a las demandas de sus comunidades para gestionar los recursos que permitan ejecutarlas.

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“Nosotros les hemos pedido que ustedes prioricen esos proyectos porque para mí es muy importante que ustedes le cumplan a su gente”, pese a que muchos alcaldes han carecido del apoyo necesario por parte del Ejecutivo y que esta situación perjudicó el desarrollo de los territorios.

“En los 37 municipios del Huila la gente no entiende que la solución no depende del alcalde, depende de la articulación que tenga la Alcaldía con el Gobierno nacional y a ustedes los olvidaron, los dejaron tirados”, expresó De la Espriella durante el encuentro.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, es respaldado por numerosos alcaldes municipales y de capitales departamentales - crédito Fernando Vergara, AP foto

Por su parte, De la Espriella ha contado con un alto respalde de alcaldes a lo largo y ancho del territorio nacional. Incluso, desde las ciudades capitales de los 32 departamentos, a través de Asocapitales, se extendió un mensaje de apertura al trabajo coordinado con el Gobierno entrante:

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“Las ciudades capitales están listas para trabajar con el nuevo Gobierno. Colombia necesita una alianza sólida entre la Nación y los territorios para acelerar las inversiones, fortalecer la seguridad y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar para los ciudadanos”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, cuando comenzó el empalme regional.