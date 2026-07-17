Óscar Benavides denunció presunto robo de curul afro y anunció acciones legales contra magistrados del CNE: “Esto no se queda aquí”

El representante electo Óscar Benavides aseguró que hubo irregularidades en la entrega de credenciales afro - crédito @ODBenavidesA/X

El representante electo a la Cámara Afro Óscar David Benavides informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió dejar al Movimiento Libres sin una de las curules de la Cámara de Representantes de la Circunscripción Especial Afro, para entregársela al Partido Demócrata. Según indicó, la credencial debía ser asignada a la congresista electa Anyela Guanga, pero la recibió Winsner Sandoval Ibáñez.

“Le robaron la representación que Libre se ganó de manera legítima y detrás están sus verdugos. Y espero que la justicia y el pueblo colombiano nos ayude para que podamos recuperar la dignidad de nuestra gente”, señaló el legislador electo.

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Benavides aseguró que esta decisión, presuntamente, estaría relacionada con la presencia del excongresista Eduardo Pulgar –condenado por corrupción– en el CNE. En medios de comunicación se difundieron fotografías que demuestran que el exsenador sí estuvo en el sitio.

“Cinco personas encorbatadas que no saben el sufrimiento de nuestro pueblo, que le entregan nuestra dignidad a un delincuente como Pulgar, condenado por corrupción. Y le pido al señor Álvaro Hernán Prada, vaya a responderle a la justicia, no a venir aquí a cometer atropellos en contra de nuestra gente”, indicó.

Así las cosas, el congresista electo informó que interpondrá una denuncia penal en contra de los cinco magistrados del CNE que otorgaron la curul a Sandoval Ibáñez.

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“¿Quién es Wisner Estupiñán (Sandoval)? Hermano de la alcaldesa de Soledad, Atlántico. Una mujer que ha sido alfil de Pulgar, un delincuente condenado. Pero esto no se queda aquí (sic)”, dijo a los medios.

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