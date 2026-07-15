Armando Benedetti aclaró si está haciendo “lobby” en el Congreso para evitar que Abelardo de la Espriella se posesione en una base militar: “Soy un cadáver”

Armando Benedetti habló sobre insistencia de Abelardo de la Espriella en posicionarse en una guarnición militar - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

El ministro del Interior saliente, Armando Benedetti, rechazó las versiones que lo señalan de presuntamente buscar apoyos en el Congreso para evitar que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella ocurra en una guarnición militar.

Según información difundida por Blu Radio, se habría detectado una supuesta gestión de Benedetti para incidir en la sede del acto de asunción presidencial, lo que ha generado interrogantes sobre las negociaciones políticas previas al cambio de mando.

Tras lo anterior, Benedetti desmintió cualquier tipo de intervención ante legisladores por medio de su cuenta oficial de X. “Estoy en el epílogo del Ministerio del Interior. No me sé ni los nombres de todos los congresistas del Pacto Histórico, mucho menos los de otras bancadas”, expresó el funcionario.

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El ministro aseguró que no mantiene vínculos con ningún legislador y que, desde antes de la primera vuelta electoral, se ha mantenido alejado de las gestiones políticas en el Congreso.

Armando Benedetti rechazó versiones sobre intervención en la sede del traspaso presidencial - crédito @AABenedetti/X

“El único trámite que adelanto en estos días es mi retiro. En política hoy soy un cadáver, ni opino”, afirmó Benedetti en respuesta a la periodista Camila Zuluaga.

El contexto de este episodio ocurre tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, quien se prepara para asumir el cargo en medio de expectativas y tensiones institucionales.

La ceremonia de posesión representa un símbolo de la transición democrática en el país, y su sede adquiere un valor político relevante.

Gustavo Petro “ordenó” que la posesión de Abelardo de la Espriella sea en el Congreso y no en cuarteles militares

El presidente saliente Gustavo Petro se pronunció en la red social X sobre la controversia suscitada por la sede prevista para la posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

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Petro subrayó la importancia de cumplir con lo establecido en la legislación vigente y recordó que la Constitución ordena que la ceremonia de transmisión de mando debe realizarse en el Congreso de la República, no en instalaciones militares.

Gustavo Petro advirtió que solo el Congreso debe recibir al nuevo presidente en sesión plenaria - crédito @petrogustavo/X

“Como dije, en medio de las lentejuelas del nuevo gobierno no votado por la mayoría del pueblo, la ley dice cuál es la sede del Congreso, y es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás”, afirmó Petro.

El mandatario insistió en que la normativa es clara respecto al lugar donde se lleva a cabo la asunción presidencial.

Frente al distanciamiento personal con el presidente electo, Petro consideró que la falta de saludo por parte de De la Espriella no le afecta. “Que Abelardo no me dé la mano, es más o menos, un halago, pero obedezco las leyes de la constitución de 1991”, expresó, marcando distancia política y personal, pero haciendo énfasis en la obligación de cumplir el marco legal colombiano.

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El jefe de Estado remarcó su rol como comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta que el nuevo presidente jure su cargo.

Gustavo Petro defiende la ley y veta ceremonia presidencial por parte de Abelardo de la Espriella en instalaciones militares - crédito EFE - @ABDELAESPRIELLA/x

“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares”, declaró. Agregó que ningún oficial debe rendir honores militares a un civil hasta que este asuma la jefatura del Estado.

En ejercicio de sus facultades legales, Petro anunció una orden explícita: “Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”. Argumentó que el traspaso de mando debe regirse por la Constitución y la ley, las cuales estipulan que corresponde al Congreso recibir al nuevo mandatario en sesión plenaria.

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Por último el presidente saliente Petro advirtió sobre la interferencia de actores extranjeros en la soberanía nacional, señalando: “La soberanía nacional ha sido quebrantada por extranjeros que usurparon el derecho del pueblo a elegir libremente”. También hizo referencia a hechos históricos al disponer que la espada de combate de Simón Bolívar regrese al lugar donde vivió junto a Manuela Sáenz.