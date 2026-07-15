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Johan Mojica respaldó a Néstor Lorenzo y se defendió de las críticas al afirmar que Colombia no perdió: “Que se quede muchos años más”

El lateral derecho jugó cuatro partidos con la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero es criticado por los bailes previo a los partidos y en el camerino

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Johan Mojica acumula 49 partidos con la Selección Colombia desde el 2015, cuando fue su primera convocatoria - crédito Lee Smith/REUTERS
Johan Mojica acumula 49 partidos con la Selección Colombia desde el 2015, cuando fue su primera convocatoria - crédito Lee Smith/REUTERS

Siete días después de la eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026, Johan Mojica pidió que Néstor Lorenzo siga al frente de la selección y defendió el balance del equipo, en medio de las dudas sobre la continuidad del técnico argentino tras la caída en octavos de final por penales.

El lateral sostuvo que la campaña dejó señales de progreso y puso el foco en un dato: la Tricolor recibió un gol en todo su recorrido. También remarcó que el equipo no perdió partidos en el torneo, sino que acumuló victorias y empates antes de despedirse desde los once metros.

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La declaración llegó durante un acto de la Gobernación del Valle del Cauca, que distinguió a cuatro futbolistas colombianos por su participación en la Copa del Mundo: Mojica, Davinson Sánchez, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla. En la ceremonia, encabezada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, los jugadores compartieron con delegados de la administración departamental y participaron en un ambiente de celebración.

Johan Mojíca pidió continuar con el proyecto de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Johan Mojíca es el lateral izquierdo titular de Néstor Lorenzo en su primer ciclo de cuatro años - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS
Johan Mojíca es el lateral izquierdo titular de Néstor Lorenzo en su primer ciclo de cuatro años - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La continuidad de Lorenzo quedó bajo discusión tras la eliminación mundialista. Esa incertidumbre todavía no se resolvió, aunque el periodista César Augusto Londoño anticipó que en la Federación confían en que el argentino continúe en el cargo.

El propio Mojica reforzó esa postura con otra frase breve y concluyente: “Que se quede muchos años más... es un excelente entrenador (...) Por mí que esté muchos años porque sabe trabajar, no solo en lo deportivo sino en lo humano, por eso es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”. Su respaldo llegó en un momento en que parte del debate público reclama un cambio de rumbo para que la selección dé el salto hacia la conquista de títulos.

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La respuesta del jugador también funcionó como réplica a las críticas que aparecieron después del torneo. El lateral es una de las piezas que más divide opiniones entre los aficionados, pese a que se mantiene como titular por la banda izquierda.

El lateral también respondió a los cuestionamientos tras la eliminación

Johan Mojica seguirá en el RCD Mallorca, ahora en la segunda división de España - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Johan Mojica seguirá en el RCD Mallorca, ahora en la segunda división de España - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Mojica defendió la actuación colectiva con una lectura centrada en los resultados y en la solidez defensiva. “Nos vamos por penales, pero somos una selección que, con todo lo que jugamos, solo recibimos un gol. No perdimos, ganamos y empatamos, eso dice mucho del progreso que ha tenido la Selección”, afirmó.

El reconocimiento de la Gobernación del Valle del Cauca también fue discutido en algunos sectores, que cuestionaron el motivo de la condecoración pese a la eliminación. Aun así, los cuatro futbolistas asistieron al homenaje y compartieron bailes y mensajes de agradecimiento.

Mojica, de 33 años, seguirá de vacaciones antes de reincorporarse al Mallorca de España para la pretemporada. El vallecaucano tiene contrato con el club hasta junio de 2027 y por ahora no hay versiones sobre un posible cambio de equipo.

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