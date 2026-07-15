Colombia

Así funcionará el “gabinete en la sombra” que propone el Pacto Histórico para vigilar el gobierno de Abelardo de la Espriella

Carolina Corcho, exministra de Salud y senadora electa, explicó que la idea consiste en replicar una fórmula usada por partidos opositores en otros países para preparar debates de control político

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Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X
Pacto Histórico propuso inicitiva fuera del estatuto de opsición para vigilar a Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X

El Pacto Histórico empezó a promover la creación de “un gabinete” en la sombra para seguir de manera permanente la gestión de los ministerios del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto de 2026, en una apuesta por reforzar el control político desde la oposición con equipos especializados por cartera.

La propuesta no tiene efectos institucionales dentro del Ejecutivo, porque la legislación colombiana no contempla un gabinete alterno ni cargos paralelos a los ministerios del Gobierno nacional. Su alcance sería político y organizativo.

Según explicó Carolina Corcho, exministra de Salud y senadora electa, la idea consiste en replicar una fórmula usada por partidos opositores en otros países para vigilar técnicamente a cada ministerio y preparar debates de control político.

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Exministra Carolina Corcho atribuyó derrota a injerencia extranjera y errores internos en carta pública - crédito @carolinacorcho/X
Exministra Carolina Corcho atribuyó derrota a injerencia extranjera y errores internos en carta pública - crédito @carolinacorcho/X

“Es una estrategia que han utilizado partidos de oposición en otras partes del mundo, en el cual se escoge un equipo que hace un seguimiento técnico a cada uno de los ministerios y carteras para poder hacer unos debates acertados sobre cada uno de los temas”, afirmó en un comunicado.

Corcho añadió que, por ahora, el proyecto será desarrollado por el Pacto Histórico. El alcance de esa estructura se discutirá durante un seminario sobre agenda legislativa, donde se evaluará si se amplía a la Alianza por la Vida.

Cada ministerio tendría un responsable para revisar decisiones y sustentar debates

Delegación de Colombia en Estados Unidos
La propuesta del Pacto Histórico plantea que cada ministerio tendría un responsable para revisar decisiones y sustentar debates - crédito @jrestrp/X

Conforme a lo planteado por el movimiento político, cada ministerio tendría una persona encargada de revisar las decisiones de esa cartera y recopilar información para respaldar el trabajo legislativo de la bancada.

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La iniciativa busca conformar un grupo con perfiles técnicos para analizar las decisiones del Ejecutivo, hacer seguimiento a las políticas públicas de cada sector y preparar intervenciones en el Congreso de la República con apoyo documental.

La representante Martha Alfonso ya había expuesto esa fórmula. Su propuesta fue que el equipo estuviera integrado por especialistas y que pudiera apoyarse en las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas para fortalecer el análisis técnico de cada área.

Esa coalición reúne a sectores políticos que respaldaron las candidaturas de Iván Cepeda y Aída Quilcué en las elecciones presidenciales. La definición pendiente es si ese espacio de seguimiento será exclusivo del movimiento o compartido con otros grupos de oposición.

La figura no está prevista en la Ley 1909 de 2018

En Colombia, el ejercicio de la oposición está regulado por la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición. Esa norma reconoce derechos y garantías para los partidos que se declaren en esa condición.

Lo que no hace esa legislación es crear una figura de gabinete alternativo. Por eso, la propuesta no produciría efectos formales sobre la estructura del Gobierno nacional, aunque sí serviría como herramienta interna para coordinar vigilancia política sobre las carteras.

Antonio Sanguino expresó su apoyo a un “gabinete en la sombra” que propone el Pacto Histórico para vigilar el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @AntonioSanguino/X
Antonio Sanguino expresó su apoyo a un “gabinete en la sombra” que propone el Pacto Histórico para vigilar el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino apoyó la posibilidad de ampliar el esquema más allá del partido. En un mensaje escrito sostuvo: “El ‘gabinete en la sombra’ o ‘gabinete alternativo’ no debería ser solo del Pacto Histórico, debería ser de la Alianza por la Vida, que convoque a todos los sectores que acompañaron a Iván Cepeda y Aída Quilcué en primera y segunda vuelta”.

Por otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo en el Consejo de Ministros del 15 de julio de 2026 que no aceptaba el triunfo de Abelardo de la Espriella, por lo que no asistirá a la posesión del ganador de las elecciones.

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano, allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”, afirmó.

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