Colombia

Miles de millones, esta es la fortuna que recogen las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada producto de las extorsiones

El estudio documenta que hoteles, restaurantes y operadores de transporte en Santa Marta y zonas costeras afrontan exigencias para operar, dentro de un esquema de control económico territorial

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Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada recaudan entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales con extorsiones y narcotráfico en el Caribe colombiano - crédito Pares
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada recaudan entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales con extorsiones y narcotráfico en el Caribe colombiano - crédito Pares

La estructura armada ilegal conocida como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada recauda hasta $7.000 millones mensuales mediante extorsiones y narcotráfico, imponiendo cobros sistemáticos a comerciantes, transportadores y empresas turísticas en el Caribe colombiano.

Un entramado de extorsiones y control territorial

Según un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) consolidaron una red que les permite ejercer un dominio económico y social sobre zonas estratégicas de Magdalena, La Guajira y el sur de Cesar.

El documento indica que la organización habría construido un sistema de control territorial que genera ingresos mensuales estimados entre 6.000 y 7.000 millones de pesos, provenientes de actividades ilícitas como la extorsión, el narcotráfico y otros delitos conexos.

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El estudio de la FIP revela que la principal fuente de financiación de las Acsn corresponde al narcotráfico y a los pagos exigidos para mover cargamentos de cocaína hacia rutas marítimas en el Caribe y hacia Venezuela. No obstante, el informe detalla que los cobros extorsivos afectan a un espectro amplio de la economía local, abarcando desde pequeños agricultores hasta grandes empresarios turísticos.

Alias Bendito Menor, figura central en la estructura

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, aparece como uno de los cabecillas con mayor poder dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - crédito Captura de Pantalla Facebook
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, aparece como uno de los cabecillas con mayor poder dentro de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - crédito Captura de Pantalla Facebook

Uno de los nombres que más resalta en la investigación es el de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “Bendito Menor”, identificado como uno de los cabecillas con mayor poder dentro de la organización.

Según información recogida por El Tiempo, su perfil tomó relevancia luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara públicamente que el nuevo ministro de Defensa, Jorge Mora, tendría como prioridad su captura o neutralización.

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La influencia de “Bendito Menor” en el funcionamiento y expansión de las Acsn es objeto de seguimiento por las autoridades colombianas y por organizaciones como la FIP. El liderazgo de la estructura se vincula a la evolución de redes criminales surgidas tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyas remanentes se reorganizaron entre 2018 y 2020.

Extorsión sistemática: desde el turismo hasta el agro

La FIP documentó que el modelo de ingresos de las ACSN se apoya principalmente en el cobro de extorsiones. El investigador asociado Gerson Arias, politólogo de la Universidad Nacional, explicó, según el medio citado, que la estructura heredó y optimizó redes ilegales asociadas al narcotráfico, pero diversificó su control hacia la economía formal e informal.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que las Acsn ejercen control territorial y económico en Magdalena, La Guajira y el sur de Cesar - crédito Captura de Pantalla Pablo David G./Instagram
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que las Acsn ejercen control territorial y económico en Magdalena, La Guajira y el sur de Cesar - crédito Captura de Pantalla Pablo David G./Instagram

De acuerdo con el estudio, entre el 90% y el 95% de las empresas relacionadas con el sector turístico en áreas bajo influencia de las Acsn termina pagando cuotas obligatorias para operar.

El cobro de extorsiones no distingue tamaño ni rama de actividad. La investigación identificó que trabajadores agrícolas, tras recibir sus salarios, deben entregar una parte a miembros armados de la organización. Pequeños comerciantes suelen enfrentar exigencias de decenas de miles de pesos, mientras que empresas de mayor tamaño pueden recibir requerimientos de varios millones mensuales.

Uno de los hallazgos relevantes del informe es la existencia de una red de vigilancia comunitaria compuesta por los denominados “serenos”, que se encargan de identificar negocios, verificar pagos y ejecutar los cobros correspondientes.

El turismo, bajo vigilancia criminal

La economía turística de Santa Marta y otras zonas costeras del Caribe colombiano figura entre las más afectadas por el control de las Acsn. El informe de la FIP señala que cualquier empresa relacionada con la cadena de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes y operadores de transporte, puede convertirse en objetivo de cobros ilegales.

Las extorsiones de las Acsn alcanzan a trabajadores agrícolas, pequeños comerciantes y grandes empresas, con cobros que van desde decenas de miles de pesos hasta varios millones al mes - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales
Las extorsiones de las Acsn alcanzan a trabajadores agrícolas, pequeños comerciantes y grandes empresas, con cobros que van desde decenas de miles de pesos hasta varios millones al mes - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Los investigadores comparan el funcionamiento de la organización con una “cámara de comercio paralela”, dado su control sobre la apertura de nuevos negocios y el seguimiento a la actividad económica. Solo en la plaza de mercado de Santa Marta, las extorsiones sumarían cerca de $10.000 millones al año, de acuerdo con los cálculos incluidos en el documento citado por El Tiempo.

Gobernanza criminal y desafío estatal

El crecimiento de las Acsn no se explica únicamente por su capacidad armada. De acuerdo con la FIP, la organización desarrolló mecanismos de gobernanza criminal que suplen la ausencia de instituciones estatales en zonas rurales y urbanas. Según explicó Gerson Arias en diálogo con El Tiempo, parte de la población termina recurriendo al grupo armado para resolver conflictos o problemas de seguridad, dado el bajo nivel de presencia institucional.

El informe documenta que miembros rasos de la organización reciben salarios mensuales de entre uno y tres millones de pesos, mientras quienes ocupan cargos de mando perciben ingresos sustancialmente mayores. Esta estructura salarial se sostiene gracias a la amplia red de economías ilegales y extorsivas.

La FIP concluye que el principal reto para las autoridades será debilitar las finanzas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, dado su sofisticado sistema de recaudación y el control económico que ejercen sobre sectores clave del Caribe colombiano.

Las acciones anunciadas por el gobierno entrante y el seguimiento a figuras como “Bendito Menor” están en el centro de la estrategia para enfrentar a este grupo armado ilegal.

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