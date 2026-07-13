Colombia

José Manuel Restrepo informó que se logró acuerdo con el FMI para contrarrestar el deterioro de las finanzas que deja el Gobierno Petro

El vicepresiente electo alertó que las preocupaciones que se tienen sobre los desafíos en materia fiscal “son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado”

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El FMI (Fondo Monetario Internacional) es una organización financiera internacional compuesta por 191 países, cuyo objetivo principal es garantizar la estabilidad del sistema monetario mundial y fomentar el crecimiento económico sostenible - crédito Johannes P. Christo/Reuters
El FMI (Fondo Monetario Internacional) es una organización financiera internacional compuesta por 191 países, cuyo objetivo principal es garantizar la estabilidad del sistema monetario mundial y fomentar el crecimiento económico sostenible - crédito Johannes P. Christo/Reuters

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindará asistencia técnica al gobierno entrante para evaluar la situación de las finanzas públicas, La noticia la confirmó luego de un encuentro clave en Washington (EE. UU.). Según el futuro funcionario, la situación fiscal del país resulta “más compleja y más grave” de lo que las autoridades estimaban hasta ahora.

Restrepo viajó a la capital estadounidense junto al ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y en permanente comunicación con el futuro titular de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, en una misión encargada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La delegación sostuvo reuniones con altos directivos del Banco Mundial y del FMI, así como encuentros previstos con funcionarios del Departamento del Tesoro y del Eximbank de Estados Unidos, según explicó el propio Restrepo.

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Asimismo, enfatizó en que el objetivo central de la visita fue asegurar respaldos multilaterales para enfrentar los desafíos económicos y fiscales que marcarán el inicio del próximo mandato.

Según el vicepresidente electo, José Manuel Restreo, en la visita al Banco Mundial, su presidente, Ajay Banga, nos expresó su decidido respaldo a Colombia en esta nueva etapa - crédito @jrestrp/X
Según el vicepresidente electo, José Manuel Restreo, en la visita al Banco Mundial, su presidente, Ajay Banga, nos expresó su decidido respaldo a Colombia en esta nueva etapa - crédito @jrestrp/X

Acuerdo con el FMI

La delegación colombiana mantuvo una reunión con el subdirector y la directora del FMI (Dan Katz y Kristalina Georgieva). Allí, la conversación giró en torno a la situación fiscal del país. “Las preocupaciones que tenemos sobre los desafíos en materia fiscal son más complejos, más graves de lo que se tenía hasta este momento analizado”, dijo el vicepresidente electo.

Frente al panorama, el FMI acordó acompañar a Colombia con asistencia técnica. “El Fondo Monetario Internacional va a acompañarnos con asistencia técnica para realmente saber cuál es la dimensión de la realidad fiscal de nuestro país, para poder tomar las decisiones necesarias del caso”, remarcó.

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Dijo que el acuerdo implica que expertos del FMI y del próximo gobierno trabajarán en conjunto para profundizar el diagnóstico fiscal y recomendar eventuales medidas de ajuste. Restrepo advirtió que el compromiso del nuevo gobierno es que, “garantizando la sostenibilidad fiscal por parte de Colombia, tendremos una mayor posibilidad de crecimiento para la economía colombiana”.

La agenda en Washington incluyó también una reunión prevista con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. y, después, con el presidente del Eximbank de ese país, John Jovanovic, dentro de la búsqueda de apoyos internacionales para la nueva administración. El propio Restrepo cerró su intervención al asegurar que “seguimos entonces en esta tarea”, refiriéndose a los trabajos preparatorios para la transición presidencial que culminará el 7 de agosto.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
El déficit fiscal de Colombia para 2026 se proyecta entre un 5,3% y un 7% del PIB, lo que equivale aproximadamente a $106 billones - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Encuentro con el Banco Mundial

Durante los primeros encuentros, la misión colombiana dialogó con la vicepresidenta y el presidente del grupo Banco Mundial (Susana Cordeiro Guerra y Ajay Banga). Ambos directivos reiteraron el compromiso de la entidad para respaldar proyectos de desarrollo en Colombia, con énfasis en el financiamiento de iniciativas públicas, privadas y subnacionales.

Restrepo detalló que el apoyo del Banco Mundial “tiene varios propósitos. El primero de ellos es garantizar la sostenibilidad fiscal de nuestra nación, pero también, y muy especialmente, tiene un propósito de apoyar sectores claves del futuro de la economía colombiana, el sector de energías, el sector de infraestructura, sectores relacionados con la agroindustria, con la industria también de nuestro país, entre otros sectores”.

Según Restrepo, el presidente del Banco Mundial subrayó un compromiso “irrestricto” con Colombia, con atención especial en el impulso a la economía campesina, familiar y étnica, el emprendimiento y el desarrollo de los jóvenes.

“Un especial acento hace él en el apoyo al emprendimiento, a esos nuevos emprendedores de nuestra nación y a todo el desarrollo del sector agropecuario, sobre todo en esa economía campesina, familiar y étnica”, destacó. De acuerdo con él, la vicepresidenta del organismo visitará próximamente Barranquilla para reunirse con el presidente electo y definir el alcance del respaldo multilateral.

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