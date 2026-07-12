Transmilenio realizará nuevos cierres y ajustes operativos en varias estaciones y portales por obras del metro hasta finales de julio

Transmilenio implementó desde el 11 de julio de 2026 cierres y ajustes operativos por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá y por mantenimiento de infraestructura - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde el 11 de julio de 2026, Transmilenio implementó nuevos cierres y ajustes operativos en varias estaciones clave del sistema, debido al avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá y a trabajos de mantenimiento en la infraestructura. Los usuarios deberán estar atentos a los cambios en horarios, accesos y redistribución de servicios, que impactarán la movilidad en el centro y el suroccidente de la ciudad durante las próximas semanas.

El cierre más relevante afecta a la estación temporal Av. Jiménez, donde el vagón norte y el cruce peatonal quedaron inhabilitados para permitir el izaje de dovelas del viaducto del metro. Este cierre se suma a la inhabilitación previa del vagón central.

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El cierre operará en horario nocturno, de lunes a viernes de 10:00 p. m. a 4:30 a. m., y durante los fines de semana desde el sábado a las 4:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m., o hasta el martes si el lunes es festivo. Durante estos periodos, el ingreso y salida de los usuarios será únicamente por la calle 8, donde habrá personal de atención para orientar a los pasajeros y evitar confusiones.

El ajuste nocturno y de fines de semana responde al izaje de dovelas del viaducto, mientras el paso peatonal y un módulo quedan fuera de uso por varias semanas - crédito Transmilenio/X

La intervención en la Av. Jiménez, ubicada en la avenida Caracas con calle 10, es parte de las actividades constructivas fundamentales para la instalación del viaducto del metro, y se espera que con estos trabajos Bogotá avance en el cronograma de integración de ambos sistemas de transporte masivo. Los usuarios pueden consultar información actualizada sobre los cambios en la aplicación TransMiApp o en www.transmilenio.gov.co.

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Simultáneamente, en el Portal Américas, hasta el viernes 24 de julio de 2026, se presentarán cierres temporales en las plataformas 1 y 2 para dar paso a obras del metro. Durante estos cierres, la operación del portal será redistribuida para garantizar el servicio:

Lunes a viernes: de 10:00 p. m. a 4:00 a. m.

Fines de semana: desde el sábado a las 10:00 p. m. hasta el martes a las 4:00 a. m., si el lunes es festivo.

En ese periodo, los servicios alimentadores de la plataforma 1 se trasladarán a las plataformas 2 y 3, y los servicios troncales de las plataformas 1 y 2 operarán únicamente en la plataforma 3.

Así, en plataforma 3 estarán disponibles las rutas troncales E32, 5, A60 y J23, y los servicios alimentadores 9-8 Porvenir, 9-9 Bosa Santafé, 9-1 Casa Blanca y 9-2 Metrovivienda.

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En plataforma 2 operarán los alimentadores 9-11 Franja Seca, 9-7 Bosa La Independencia, 9-10 Roma y 9-4 Patio Bonito.

Las plataformas 1 y 2 cerrarán por franjas horarias debido a trabajos ferroviarios, así que alimentadores y troncales pasarán a otros puntos para mantener la atención - crédito Transmilenio/X

Como novedad, la ruta alimentadora 9-3 Bosa Libertad trasladará su operación al Portal Sur únicamente los fines de semana, y la alimentadora 9-5 Avenida Tintal no prestará servicio los domingos ni días festivos.

En la estación Campín - UAN, habrá cierre temporal del acceso sur y la taquilla entre el 10 y el 14 de julio por mantenimiento del puente peatonal. Sin embargo, los servicios y rutas habituales funcionarán sin cambios. El acceso se mantendrá distribuido por vagones: en el vagón 1 operarán los servicios D21, E42, H21 hacia Portal Tunal y L25; en el vagón 2, las rutas 4, B11, C25, G11 y G42.

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Hasta el 31 de julio, continuará el cierre temporal del acceso peatonal Ipes en el Portal 20 de Julio por instalación de torniquetes piso a techo. En ese caso, los usuarios podrán ingresar y salir con normalidad por el acceso peatonal principal sobre la carrera 5a, cerca de la calle 32 Sur.

En contraste con los cierres, desde el 11 de julio se habilitó el acceso sur y el vagón 1 de la estación Mazurén, ubicado sobre la calle 150, permitiendo a los usuarios utilizar los servicios troncales D10 y K16 con mayor comodidad y fluidez.

TransMilenio mantendrá hasta el 31 de julio el cierre del acceso peatonal IPES en el Portal 20 de Julio - crédito Transmilenio / X

Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación, consultar las rutas y horarios actualizados en TransMiApp y seguir las indicaciones del personal en vía. Los cambios, si bien generan ajustes temporales en la operación, son necesarios para avanzar con las obras del metro y el mantenimiento de la infraestructura.

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