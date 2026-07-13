Colombia

Sofía Petro volvió tiktoker a su papá con audio viral, que desató una ola de comentarios: “Sobrevalorado”

A menos de un mes de entregar el poder, el mandatario dejó los discursos políticos por unos minutos y apareció en redes sociales junto a su hija en un video sobre una famosa película colombiana

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A pocas semanas de dejar la Presidencia, Gustavo Petro sorprendió a sus seguidores con un inesperado video en TikTok junto a su hija Sofía Petro - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sorprendió a los usuarios de las plataformas digitales al hacer un video de TikTok junto a su hija mayor del matrimonio con Verónica Alcocer, Sofía Petro, al utilizar un audio de una reconocida producción cinematográfica nacional.

En el clip, que se volvió viral en pocas horas, el mandatario y la joven estudiante de politología realizaron una fonomímica de una escena de la película colombiana Un Poeta, lo que desató una oleada de comentarios en la plataforma digital.

La inesperada aparición del jefe de Estado en esta faceta informal se produce a menos de un mes de finalizar su mandato constitucional, en medio del ambiente político de transición hacia la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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- crédito César Carrión/Presidencia
El presidente Gustavo Petro sorprendió a los usuarios de TikTok con una aparición junto a su hija Sofía Petro en un video que llamó la atención- crédito César Carrión/Presidencia

Un juego de doblaje sobre los billetes y la literatura del país

El video compartido en la cuenta de Sofía Petro muestra al primer mandatario siguiendo el ritmo de los diálogos de la obra cinematográfica dirigida por Simón Mesa Soto.

En la escena original, los personajes discuten con vehemencia sobre el legado cultural del escritor modernista José Asunción Silva, cuya imagen y versos del poema Nocturno ilustraron tradicionalmente el billete de 5.000 pesos colombianos.

Durante el desarrollo del video, la hija del presidente asume el rol del defensor del célebre poeta bogotano, usando expresiones cotidianas de alta recordación en la cultura popular: “No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hijueputa país”.

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Imagen de 'Un poeta', donde puede verse un retrato del poeta José Asunción Silva.
Escena de la película 'Un poeta', donde puede verse un retrato del poeta José Asunción Silva - crédito Atalante Cinema

A su turno, el presidente Gustavo Petro complementa la interacción digital doblando la voz del actor que hace su personaje escéptico de la película para restarle importancia a la memoria del autor clásico: “No lo conoce sino la mamá”, a lo que su hija contesta de inmediato en el video: “¿La mamá? Ay, hombre, véalo, véalo. ¿Le parece poco importante?”.

Luego el mandatario hizo la fonomímica de la línea que menciona al ganador del Premio Nobel de Literatura —un referente constante de él, casualmente—. En el audio de la película, el personaje utiliza la figura del creador de Macondo para compararla con el valor del pionero modernista, al hacer alusión a la denominación del billete de 50.000 pesos.

“Gabriel García Márquez aparece en el de cincuenta”, pronuncia Petro a través del doblaje, a lo que Sofía cierra la escena con una sola palabra contundente de esa escena de la película colombiana: “Sobrevalorado”.

El mandatario participó en una fonomímica basada en una escena de la película colombiana 'Un Poeta', dirigida por Simón Mesa Soto, junto a su hija Sofía - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok
El mandatario participó en una fonomímica basada en una escena de la película colombiana 'Un Poeta', dirigida por Simón Mesa Soto, junto a su hija Sofía - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Reacciones en redes sociales sobre la aparición del mandatario en la cuenta de Sofía

La publicación no pasó desapercibida entre los usuarios de las plataformas digitales; cientos de internautas aprovecharon el espacio para dejar comentarios de todo tipo, desde mensajes cargados de humor y bromas hasta peticiones relacionadas con el futuro del mandatario en las redes sociales.

Algunos de los comentarios más llamativos en la publicación de la joven fue: “Sofi, promete que seguirás haciendo Tiktok con tu papá, ya no me imagino la vida sin verlo 🥹🥹“; ”Petrista que veo, Petrista que sigo 💪🧠“; ”♥️Petrosky siempre será nuestro mejor presidente"; “Mi presi haciendo TikToks...que chimba ñiño!”; “Que se siente ser la hija del hombre más amado en Colombia 🥰“; ”Petro será el influencer más top de todas las redes 🥰“.

Mientras sectores cercanos a Gustavo Petro destacan su trayectoria política, sus opositores mantienen críticas frente a su gestión presidencial - crédito Juan David Duque/Reuters
Mientras sectores cercanos a Gustavo Petro destacan su trayectoria política, sus opositores mantienen críticas frente a su gestión presidencial - crédito Juan David Duque/Reuters

La difusión del video se produce en un contexto de opiniones divididas sobre el presidente Gustavo Petro; mientras sus simpatizantes y sectores afines continúan respaldando su gestión y destacan su trayectoria política, otros ciudadanos esperan el final de su mandato al considerar que su administración ha sido una de las más cuestionadas de la historia reciente del país.

Más allá de las posiciones a favor o en contra, lo cierto es que cada aparición pública del jefe de Estado suele generar un amplio debate y numerosas reacciones.

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