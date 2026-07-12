Polémica en Millonarios por boletería para el amistoso contra Colo Colo en El Campín: “Qué descaro”

Millonarios aún no convence a sus aficionados para el segundo semestre de 2026 por los refuerzos y las decisiones de sus directivos - crédito Millonarios FC

Millonarios no ha tenido la mejor recepción durante la pretemporada por distintas razones: una de ellas es la falta de más refuerzos para el segundo semestre, por ahora tiene tres, y la molestia contra la junta directiva por la gestión en las últimas dos temporadas, así como la eliminación en Copa Sudamericana.

Se le suma ahora la polémica por la boletería para el amistoso ante Colo Colo, encuentro que servirá para celebrar los 80 años de fundación de los azules y el cierre de la preparación para la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en la que jugará los octavos de final en agosto.

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Por otro lado, los embajadores no convencieron en el primer duelo preparatorio frente a Universitario de Lima, rival que resolvió el compromiso en el segundo tiempo para vencer a los bogotanos, quienes volvieron a evidenciar los problemas defensivos del primer semestre de 2026.

Boletería contra Colo Colo

De cara al segundo semestre de 2026, los azules hacen lo posible para que los hinchas se sientan identificados con el equipo, pues ante la salida de Falcao García y la renovación en la plantilla, al equipo solo le sirve un título para recuperar esa confianza de los aficionados.

Sin embargo, Millonarios habría dado un paso en falso por el anuncio de la boletería para el amistoso contra Colo Colo, juego programado para el sábado 18 de julio en el estadio El Campín, donde el equipo tiene el objetivo de sentir el apoyo de los simpatizantes previo al debut de la Liga BetPlay.

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Estos son los precios para el duelo del 18 de julio en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

Todo se debe a los precios de las entradas en las tribunas, además del recargo por el servicio, solo contar con el beneficio del descuento de 10% para los abonados del primer semestre de 2026 y no ser parte del plan de abonos de la Liga BetPlay 2026-II, que aún no salen para el público.

Los hinchas de Millonarios mostraron su molestia en redes sociales, con comentarios en los que calificaban al equipo de “descarados”, “no hay derecho”, “puros vivos”, “mediocres”, entre otros que no solo criticaban los precios elevados, sino la falta de una mejor nómina.

Los hinchas de Millonarios mostraron su descontento por la boletería para el amistoso ante Colo Colo - crédito @MillosFCoficial/X

Por lo pronto, el equipo regresará a Bogotá en las próximas horas para preparar ese encuentro del 18 de julio, cuando se espera que los refuerzos cuenten con un mejor ritmo porque en Lima no se dio una presentación por parte de los dirigidos del entrenador argentino Fabián Bustos.

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Primera derrota del segundo semestre

Millonarios comenzó el segundo semestre con una derrota por 2-0 ante Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima, en un amistoso de pretemporada que dejó como saldo dos goles de José Rivera. El arranque fue más intenso de lo habitual para un encuentro de preparación.

Las primeras llegadas del conjunto colombiano fueron dos remates de media distancia que no encontraron arco: uno de Rodrigo Contreras a los 14 minutos y otro de Leonardo Castro a los 18′. A los 20′, el equipo tuvo su opción más clara de esa fase inicial, cuando una serie de rebotes dejó a Viveros en posición de remate, pero su disparo fue bloqueado por un rival cuando llevaba dirección de gol.

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Millonarios perdió ante Universitario en Lima por marcador de 2-0, en un amistoso de pretemporada - crédito Millonarios FC

La ocasión más clara del primer tiempo para Universitario llegó a los 32′, cuando Jairo Concha recibió en el borde del área y sacó un remate potente que se estrelló en el palo. En la segunda jugada, Sergio Mosquera se impuso a un delantero rival y despejó el balón.

El primer tiempo terminó 0-0, aunque ya mostraba una dificultad que después resultó decisiva: la vulnerabilidad de Millonarios cuando le jugaron a la espalda de los centrales. Esa fragilidad reapareció en la jugada del 1-0. Un pase filtrado dejó fuera de alcance a Llinás y José Rivera definió con sutileza ante la salida de Burrai para abrir el marcador.

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Para buscar una reacción, Fabián Bustos dispuso los ingresos de Julián Angulo, David Silva, James Aguirre, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Carlos Darwin Quintero. El equipo mejoró de forma leve y concentró sus mejores oportunidades entre los minutos 75 y 77. Primero, Contreras recibió solo dentro del área, pero su cabezazo suave terminó en las manos del arquero; luego, David Mackalister Silva sacó un remate desde el borde del área que pegó en el palo.

El 2-0 definitivo volvió a exponer problemas en el retroceso. La jugada nació por la izquierda del ataque peruano, Llinás llegó tarde, la pelota cruzó toda el área sin que James Aguirre ni Sergio Mosquera pudieran interceptarla, y Rivera apareció para empujarla al fondo y firmar su doblete.

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