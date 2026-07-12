Colombia

Adiós a una de las bebidas rehidratantes más vendidas en Colombia: SIC ordenó su retiro del mercado

La entidad ordenó la comercialización de la bebidas tras la procedencia de una demanda de la industria Pisa Farmacéutica, fabricante de Electrolit en contra de Hidralyte

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Hidratación médica, sodio y potasio, solución casera, tratamiento infantil, reposición líquida eficaz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La bebida, altamente comprada y consumida por los colombianos, dejará de estar en los estantes de los establecimiento comerciales en el país - Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso medidas cautelares a Quala S.A., con el consiguiente cese inmediato de la fabricación, venta, publicidad y distribución del producto Hidralyte en Colombia.

La decisión fue tomada como respuesta a un proceso por presunta competencia desleal promovido por Pisa Farmacéutica de Colombia S.A., fabricante de Electrolit. Así lo informó el 10 de julio la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, según consta en el Auto 74750 del 8 de julio de 2026.

De acuerdo con la autoridad, Quala S.A. debe detener de inmediato la fabricación, importación, exportación, comercialización y promoción de Hidralyte en su presentación actual, así como de cualquier versión que resulte similar.

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Según el auto, la medida también incluye la suspensión de todo elemento de empaque, envase, etiqueta o diseño comercial que pueda generar confusión con el producto Electrolit, fabricado por Pisa Farmacéutica.

Entre los aspectos señalados figuran la forma de la botella, los relieves del envase, el color de la tapa, la combinación cromática, el diseño gráfico de las etiquetas y el estilo tipográfico.

Noticia en desarrollo...

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