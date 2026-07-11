Jugador de Suiza destacó el partido ante la Selección Colombia como inolvidable: “Podré escribir un libro”

La Selección de Suiza fue una de las sorpresas del Mundial 2026 al entrar a cuartos de final después de 72 años - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia tuvo un golpe de realidad en los octavos de final, porque intentó de todas las formas quedarse con el triunfo y clasificar a cuartos en Vancouver, pero chocó con la defensa de Suiza y la mala definición en la serie de penales, por lo que fue eliminada de manera sorpresiva.

Uno de los jugadores suizos recordó con mucho cariño ese encuentro ante la Tricolor, debido al esfuerzo y sacrificio de sus compañeros para aguantar la arremetida del rival, que casi consigue el triunfo por la cantidad de oportunidades en la portería del arquero Gregor Kobel.

Colombia dejó un recuerdo en el Mundial 2026 por el talento de sus jugadores y el desgaste producto de los traslados, como lo mencionó el técnico Lionel Scaloni en rueda de prensa, pues esperaba que el encuentro de cuartos fuera ante los cafeteros, pero guardó respeto a los europeos.

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“Fue un gran alivio”

Los suizos no avanzaban a una ronda de cuartos de final desde la Copa del Mundo de 1954, cuando fue el anfitrión, y desde entonces fue un equipo que siempre animó en fase de grupos y octavos, de ahí la alegría en la plantilla de Murat Yakin porque cumplió con el objetivo principal.

En rueda de prensa, el volante Granit Xhaka habló sobre ese encuentro frente a la Selección Colombia en octavos en Vancouver: “Fue un gran alivio haber llegado a estos cuartos de final... Sabemos exactamente lo difícil que fue este camino, especialmente para nosotros. Las emociones me parecen muy bonitas, muy positivas, y son aún más bonitas cuando se pueden celebrar juntos”.

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Granit Xhaka fue una de las figuras de Suiza en el partido ante Colombia - crédito Lee Smith/REUTERS

El mediocampista, uno de los más experimentados en el equipo de los Alpes, afirmó que ese compromiso del 7 de julio siempre lo recuerda por el trabajo en el campo de juego y el sacrificio para mantener el cero en la portería, lo que provocó que se fuera a la tanda de penales.

“Para mí fue un momento que no olvidaré y que, por supuesto, podré escribir en un libro de mi todavía joven carrera”, fueron las palabras de Xhaka a los medios, con una sonrisa en el rostro y espera que ese nivel demostrado en Canadá, se vea en los cuartos frente a Argentina.

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Granit Xhaka peleando uno de los balones en el partido contra Colombia, ante Jáminton Campaz - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

Con respecto al nuevo rival, el volante explicó que “soy un gran fan de los equipos latinos por la mentalidad que tienen. Lo dan todo hasta en los entrenamientos y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hay que tener hambre de ganar partidos y Argentina es un buen ejemplo de eso”.

“Colombia ha sufrido”

Lionel Scaloni no se olvidó de la Selección Colombia, a la que enfrentó en la final de la Copa América 2024, y afirmó que el equipo de Néstor Lorenzo pasó por muchas cosas debido a los viajes y el desgaste por los encuentros.

“Luego los viajes, la utilería, te paran, los retrasos, cambios horarios. Colombia creo que ha sufrido eso, porque tenemos gente conocida ahí y eso sí que pesa. La gente piensa que cuando sales a la cancha no cuenta, pero sí cuenta”, dijo el argentino.

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Lionel Scaloni siempre le ha guardado mucho respeto y cariño a Néstor Lorenzo - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

El entrenador también señaló que esperaba a la Tricolor en cuartos de final, pues era favorita en su llave, pero también respeta a los europeos por su rendimiento y capacidad de hacerle frente a cualquier rival.

“Para mí, Suiza es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Tiene tradición en los mundiales, con jugadores de experiencia. Va a ser un rival complicado y difícil. Viene de eliminar a Colombia, que es un rival complejo y todos pensábamos que podía estar acá con nosotros”, finalizó.