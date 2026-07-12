Colombia

Exministro Wilson Ruiz denunció un presunto plan criminal para atentar contra su vida: retaliación por extradiciones estaría detrás de la amenaza

La Procuraduría solicitó a varias entidades del Gobierno adoptar medidas preventivas ante el nivel de riesgo contra el exfuncionario, un fiscal y un investigador del CTI

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El exministro afirmó que las autoridades manejan la hipótesis de que la amenaza sería una retaliación por las decisiones adoptadas contra estructuras criminales durante el Gobierno de Iván Duque - crédito @WilsonRuizO/X

El exministro de Justicia Wilson Ruiz denunció públicamente la existencia de un presunto plan criminal para atentar contra su vida y la de su familia, el cual, según explicó, estaría relacionado con las extradiciones de cabecillas del narcotráfico impulsadas durante su gestión en el Gobierno del expresidente Iván Duque.

La advertencia fue divulgada a través de un video publicado en su cuenta de X y coincide con información contenida en documentos de inteligencia conocidos por Semana.

En su pronunciamiento, Ruiz aseguró que las amenazas tendrían origen en estructuras criminales del narcotráfico y afirmó que las autoridades manejan la hipótesis de que el presunto plan sería una retaliación por las decisiones adoptadas cuando estuvo al frente del Ministerio de Justicia. El exministro sostuvo que las intimidaciones no modificarán su postura frente a la lucha contra el crimen organizado.

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El Clan del Golfo emitió un comunicado donde acusa a la Policía Nacional de ejecutar con crueldad a sus miembros - crédito Colprensa
Los informes de inteligencia señalan que alias Kliche habría operado como enlace de narcotráfico con el Clan del Golfo, antecedente que las autoridades consideran dentro de la hipótesis que sustenta el presunto plan criminal contra el exministro Wilson Ruiz - crédito Colprensa

En el video difundido en sus redes sociales, el exministro expresó: “Nunca pensé que cumplir con mi deber como ministro de Justicia en nuestro país pondría en riesgo la vida de mi familia y la mía”.

El exfuncionario también manifestó que las amenazas no alterarán su actuación pública. “Recibir amenazas nunca será normal, pero tampoco voy a permitir que el temor o el miedo me haga guardar silencio. Siempre he actuado con firmeza frente al crimen organizado y lo seguiremos haciendo, defendiendo la Constitución y el Estado social de derecho”.

Finalmente, concluyó: “Así lo vamos a seguir haciendo, porque si los criminales reaccionaron con violencia, es la prueba de que combatirlos valió la pena”.

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Los informes de inteligencia que mencionan un presunto “plan terrorista-sicarial”

Sucamec entrega licencia para portar armas de tres años.
Las autoridades también investigan la posible relación entre la amenaza y la extradición de Edilson Ordóñez Capo, alias Chiroso, realizada durante el periodo en que Ruiz ejercía como ministro de Justicia - crédito Agencia Andina

De acuerdo con un documento conocido por Semana y firmado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales del CTI, tras la corroboración de diversas fuentes se logró identificar un plan terrorista-sicarial” dirigido contra el exministro Wilson Ruiz, un fiscal y un investigador del CTI, cuyos nombres permanecen bajo reserva.

Según la información publicada por ese medio, detrás del presunto plan estaría una mujer identificada con el alias de La Boyaca, quien sería relacionada por las autoridades con organizaciones criminales que operan en el centro del país y sería considerada una presunta testaferra de narcotraficantes. El informe también señala que la mujer habría sostenido una relación sentimental con Fernando Rodríguez, conocido como “Kliche”, quien, según el documento de inteligencia, “operaba como enlace de narcotráfico con el Clan del Golfo. Este hecho genera una hipótesis de alta vulneración, lo que eleva el riesgo de acciones violentas por parte de alias la Boyacá”.

De igual forma, el documento indica que la mujer tendría contactos con otras dos personas identificadas con los alias de “Sandra Triada” y “La Marianita”. Esta última fue señalada como esposa de Edilson Ordóñez Capo, alias Chiroso, quien fue capturado y posteriormente extraditado durante el Gobierno de Iván Duque con el aval de Wilson Ruiz cuando se desempeñaba como ministro de Justicia.

Las fuentes citadas en el informe también describen la presunta capacidad logística y armamentística atribuida a alias La Boyaca. Según el documento, la mujer contaría con una pistola enchapada en oro con sus iniciales, además de recursos económicos, contactos y otros elementos que facilitarían la ejecución del atentado. En el apartado relacionado con su “capacidad bélica y logística”, se menciona la existencia de tres armas de fuego y una camioneta blindada de alta gama.

Ministerio de Defensa y Procuraduría solicitaron medidas preventivas

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
El Ministerio Público solicitó al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la UNP y a la Policía Nacional adoptar medidas de protección para prevenir un posible atentado - crédito Procuraduría General de la Nación

La información conocida también hace referencia a un informe elaborado por el Ministerio de Defensa y el Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca, en el que se solicita que el caso sea tratado con “atención prioritaria”. El documento advierte que “se estaría considerando una estructura de apoyo logístico, financiero, familiar y de movilidad, con el propósito de facilitar la ubicación y posible materialización de acciones delictivas”, razón por la cual recomienda fortalecer las acciones preventivas.

Asimismo, agrega que “se disponga la adopción de acciones operativas, preventivas e investigativas que correspondan, así como el fortalecimiento de las medidas de verificación, coordinación interinstitucional y seguimiento que permitan prevenir cualquier afectación”.

Ante la gravedad de la información contenida en los informes de inteligencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó a los ministros del Interior y de Defensa, al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al director de la Policía Nacional adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier atentado y evitar un desenlace fatal.

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