Colombia

Ministro de Defensa explicó razones de bombardeos en Antioquia: van detrás de ‘Chiquito Malo’

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que se mantiene en pie la recompensa de 5.000 millones de pesos por información que resulte en la captura del máximo líder del grupo armado

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Alias Chiquito Malo - Clan del Golfo - Estados Unidos
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que están haciendo operativos pra capturar a 'Chiquito Malo' el cabecilla del Clan del Golfo desde 2021 - crédito Visuales IA

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que unidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional están realizando ofensivas con bombardeos en zonas rurales del departamento de Antioquia contra posiciones del Clan del Golfo en el nordeste antioqueño.

Esta información fue consecuente con la notificación de la Séptima del Ejército Nacional sobre el despliegue de una “ofensiva sostenida en el Nordeste antioqueño con un ataque estratégico contra la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo armado organizado Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia”.

El ministro, a través de sus redes sociales, confirmó que se realizó un bombardeo contra posiciones del Clan del Golfo en zona rural de Amalfi.

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El ministro de Defensa aseguró que siguen en pie los 5 mil millones de recompensa por información que permita dar con el paradero del cabecilla del Clan del Golfo - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro de Defensa aseguró que siguen en pie los 5 mil millones de recompensa por información que permita dar con el paradero del cabecilla del Clan del Golfo - crédito @PedroSanchezCol/X

La operación, iniciada la noche del viernes 11 de junio de 2026, según el ministro, forma parte de una estrategia para contrarrestar la operación de los grupos armados organizados en el departamento.

De acuerdo con la información preliminar difundida por el ministro Sánchez, la acción militar se dirigió exclusivamente contra este grupo criminal, también conocido como EGC, en particular, contra de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”, identificado como cabecilla principal del Clan del Golfo.

Sánchez declaró que “en Colombia no hay espacio para los criminales” y resaltó que la fuerza pública combate a estos grupos cada 20 horas en diferentes regiones del país.

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En el comunicado, la cabeza de la cartera de Defensa mencionó que más de 8.400 integrantes del Clan del Golfo han sido neutralizados en los últimos cuatro años, lo que convierte a esta organización en la estructura criminal más golpeada por las autoridades en ese periodo; en especial, frente a la investigación que estableció presuntos beneficios por parte del Gobierno nacional con este grupo al margen de la ley.

Este es el cartel que ubica a alias Chiquito Malo como objetivo primordial de las autoridades - crédito @PedroSanchezCol/X
Este es el cartel que ubica a alias Chiquito Malo como objetivo primordial de las autoridades - crédito @PedroSanchezCol/X

En ese sentido, el alto funcionario recalcó que las operaciones buscan proteger a la población y garantizar la seguridad en zonas rurales con presencia histórica de organizaciones narcotraficantes.

Sánchez ratificó, de la misma manera, que las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos colombianos por información que lleve a la ubicación y captura de “Chiquito Malo”. El cartel oficial de los más buscados por esa estructura señaló a Ávila Villadiego por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.

El ministro de Defensa aseguró que la operación continúa en desarrollo y que las tropas permanecen en el área de intervención y que en las próximas horas publicará un balance detallado sobre los resultados y eventuales capturas o bajas resultantes del operativo coordinado.

El cartel divulgado por las autoridades, bajo el lema “Los más buscados”, solicitó colaboración ciudadana y ofreció líneas telefónicas directas para información bajo absoluta reserva, entre ellas el número 314 3587212 y la línea nacional 107 para denuncias contra el crimen y el terrorismo.

Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregan al Ejército en Chocó

Ocho miembros del Clan del Golfo, pertenecientes al frente Baudó, se sometieron voluntariamente al Ejército en el sur de Chocó, en medio de la incertidumbre por el futuro de la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y esa organización criminal.

El procedimiento tuvo lugar en el municipio de Alto Baudó, donde los desmovilizados solicitaron garantías para su vida y entregaron un arsenal compuesto por ocho fusiles, 19 proveedores, 1.492 municiones, tres radios y material de intendencia.

Ocho integrantes del Clan del Golfo se sometieron voluntariamente al Ejército en Alto Baudó, Chocó, en medio de la crisis de la mesa de paz con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Ejército Nacional
Ocho integrantes del Clan del Golfo se sometieron voluntariamente al Ejército en Alto Baudó, Chocó, en medio de la crisis de la mesa de paz con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Ejército Nacional

El Ejército informó que esta acción debilita la capacidad delictiva y logística del grupo armado. Entre los entregados se encuentra un cabecilla conocido como “Jair”, quien dirigía una de las comisiones del Clan del Golfo en la región, según precisó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La desmovilización ocurrió en plena transición ante una nueva administración que eliminaría las intenciones de la mesa de paz instalada en Doha, Catar, en vista de que Abelardo de la Espriella advirtió que revisará la política de “paz total” impulsada por el presidente saliente, Gustavo Petro.

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