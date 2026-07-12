Anuncian cierres y desvíos viales por la Carrera Smart Fit 15K del domingo 12 de julio de 2026: conozca los detalles

Las vías que se suspenderán están en el norte de Bogotá, entre la calle 100 y la calle 134 - crédito Colprensa

La Alcaldía de Bogotá informó que varios corredores viales del norte y centro de la ciudad tendrán cierres y desvíos temporales este domingo 12 de julio debido a la realización de la Carrera Smart Fit 15K.

A través de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se detallaron los horarios y tramos afectados, así como las alternativas de tránsito autorizadas.

De acuerdo con la información oficial, los cierres incluyen la avenida carrera 9 entre avenida calle 134 y calle 133 (calzada occidental) desde las 10:00 p. m. del sábado 11 hasta la medianoche.

Durante las actividades de montaje, quienes circulan en sentido norte – sur por la avenida carrera 9, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – carrera 10 al sur – calle 131a al oriente – avenida carrera 9 al sur empalmando con recorrido habitual - crédito Alcaldía de Bogotá

El domingo, por su parte, desde las 5:30 a. m. y hasta las 10:30 a. m., permanecerán cerradas la avenida carrera 9 entre calle 134 y avenida calle 100, la diagonal 92 entre avenida calle 100 y calle 94, y parcialmente la avenida carrera 30 (NQS) entre autopista Norte y calle 70A.

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El recorrido oficial de la carrera inicia y finaliza en el Parque Country Comodoro, siguiendo la avenida carrera 9 y pasando por la diagonal 92 y la avenida carrera 30, con un punto de retorno a la altura de la calle 70A. Las autoridades recomiendan a los asistentes optar por transporte público, como Sitp o Transmilenio, y evitar el uso de vehículos particulares.

Las personas que van en sentido norte – sur por la avenida carrera 9, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – avenida carrera 7 al sur - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante los trabajos de montaje y el desarrollo del evento, la SDM dispuso rutas alternas. Quienes transiten por la avenida carrera 9 en sentido norte-sur deberán tomar la avenida calle 134 al occidente, retornar al oriente en la carrera 11B, continuar por la avenida carrera 10 al sur y empalmar nuevamente con la carrera 9. Otras opciones contemplan el uso de la carrera 7 y la autopista Norte para redirigir el tráfico vehicular.

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La SDM recomendó programar los desplazamientos y atender la señalización y las instrucciones del personal de tránsito y la organización, con el objetivo de minimizar el impacto vial. Además, sugirió utilizar modos de transporte no motorizados, como la bicicleta o caminar, en las zonas involucradas.

Las personas que se desplazan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 94 y toman la avenida NQS al sur, deberán tomar carrera 19 al norte y avenida calle 100 al occidente - crédito Alcaldía de Bogotá

Para mayor información, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad en https://www.movilidadbogota.gov.co/.

Anuncian reversible y restricciones en la vía Bogotá-Villavicencio para el lunes festivo 13 de julio

La vía Bogotá-Villavicencio tendrá operación reversible y restricciones para vehículos de carga el lunes festivo 13 de julio, con el objetivo de facilitar el retorno de viajeros durante el puente del ‘Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá’. Así lo informó la Alcaldía de Bogotá en coordinación con Coviandina, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte, la ANSV y la Policía de Tránsito.

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Según el comunicado oficial, el reversible iniciará con un cierre en el sector El Uval a la 1:00 p. m., para habilitar el tráfico en un solo sentido desde Villavicencio hacia Bogotá entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. Durante este periodo, todos los vehículos deberán circular únicamente en dirección a la capital.

Las restricciones obedecen al plan logístico para encarar el festivo del 13 de julio - crédito Coviandina

La medida incluye la suspensión temporal de obras en el corredor, así como el refuerzo de personal en peajes, unidades de inspección vial, ambulancias, grúas y equipos de emergencia, con el fin de agilizar el flujo y atender cualquier eventualidad. A los usuarios del sistema Colpass se les recuerda que este servicio permite un paso más rápido por las estaciones de peaje.

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La restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas aplicará el viernes 10 de julio de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en sentido Bogotá–Villavicencio, el sábado 11 de julio de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. en ambos sentidos, y el lunes 13 de julio de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. también en ambos sentidos.

Las autoridades recomiendan respetar los límites de velocidad y mantener una distancia mínima de 50 metros entre vehículos, especialmente al transitar por túneles y viaductos.