Reconstrucción de Venezuela impulsa oportunidades comerciales para Colombia por US$2.842 millones, según Analdex

El análisis del comercio binacional estima una oportunidad de hasta USD 2.842 millones para empresas colombianas, en sectores priorizados por la crisis humanitaria y las necesidades de rehabilitación de viviendas, redes básicas y abastecimiento - crédito @AnaldexColombia / X

La reconstrucción de Venezuela tras los terremotos de junio de 2026 abre para Colombia oportunidades de exportación por hasta US$2.842 millones, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

El análisis identificó 99 productos con potencial de venta inmediata, en un contexto marcado por la emergencia humanitaria y la reactivación de la infraestructura venezolana, según reportó el gremio.

Oportunidad comercial sin precedentes tras los sismos

De acuerdo con Analdex, la coincidencia entre la oferta exportable colombiana y la demanda venezolana define un escenario en el que las exportaciones podrían alcanzar US$2.842 millones.

El gremio identificó 99 subpartidas arancelarias que representan un potencial de ventas sin antecedentes recientes entre ambos países. La cifra surge de comparar los principales bienes importados por Venezuela y los principales productos exportados por Colombia.

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La reconstrucción de Venezuela tras los terremotos de junio de 2026 abre para Colombia oportunidades de exportación por hasta US$2.842 millones, según Analdex - crédito Reuters

La emergencia, derivada de los dos terremotos consecutivos ocurridos el 24 de junio de 2026, aceleró la demanda de insumos médicos, agua, saneamiento, alimentos, infraestructura y equipos para la reconstrucción. La coyuntura modificó la jerarquía de prioridades comerciales, otorgando mayor relevancia a sectores clave como salud, construcción y productos de consumo masivo.

Sectores líderes en el intercambio binacional

El análisis de Analdex destaca que el bloque de agroalimentos, bebidas e insumos alimentarios encabeza la lista de oportunidades, con un potencial de US$764,4 millones. Productos como aceites, arroz, lácteos, azúcar, galletas y panes figuran entre los más demandados por los hogares venezolanos. El informe subraya que la estabilidad en el consumo de estos bienes permite estrategias comerciales de abastecimiento continuo.

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El sector de vehículos, autopartes, maquinaria y equipo ocupa el segundo lugar, con un potencial de US$579,2 millones. Aquí se agrupan camiones, motocicletas, repuestos, electrodomésticos y plantas de energía, elementos fundamentales para el restablecimiento de servicios básicos y la movilidad de mercancías en un país que enfrenta el desafío de rehabilitar su infraestructura.

Analdex identificó 99 productos y subpartidas arancelarias con potencial de venta inmediata para atender la emergencia humanitaria y la reactivación de la infraestructura venezolana - crédito Reuters

Insumos estratégicos para la emergencia y la recuperación

Los productos químicos y de aseo suman US$383,7 millones, con jabones, detergentes y desinfectantes a la cabeza. Estos insumos se vuelven prioritarios en situaciones donde fallan los servicios de agua y saneamiento. Los plásticos y empaques, con un potencial de US$288,2 millones, aportan soluciones para logística, almacenamiento y distribución de bienes esenciales.

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En el ámbito energético, Analdex calcula oportunidades por US$231,3 millones en combustibles y productos asociados al mantenimiento de la industria petrolera. Aunque la cifra no refleja el potencial total del sector, el informe señala que la reactivación petrolera venezolana podría escalar la demanda de maquinaria y equipos técnicos suministrados por empresas colombianas.

Salud y construcción, prioridades tras los terremotos

La emergencia sanitaria posicionó al sector salud como estratégico. El análisis identificó un potencial de US$263,7 millones en medicamentos, antibióticos, equipos médicos y productos de higiene como pañales y toallas sanitarias, bienes cuya escasez suele agravarse en crisis humanitarias. La capacidad colombiana para despachar estos productos con rapidez puede ser determinante en la atención a la población afectada.

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Los terremotos en Venezuela aceleraron la demanda de insumos médicos, agua, saneamiento, alimentos, infraestructura y equipos para la reconstrucción - crédito Reuters

En tanto, la reconstrucción y adecuación de viviendas y redes básicas requiere importaciones de tubos, estructuras metálicas, cables eléctricos, grifería y pinturas, por un monto estimado en US$197,7 millones. El informe de Analdex advierte que la articulación logística y el cumplimiento regulatorio serán factores críticos para aprovechar la ventana de oportunidad.

Contexto comercial y desafíos operativos

El intercambio comercial bilateral se beneficia del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial (AAP.C No. 28) vigente desde 2012 y profundizado en 2023. Esta herramienta facilita el ingreso de productos de sectores como petroquímica, papel, materiales de construcción, vidrio, cosméticos, aseo personal, lácteos, aceites, harinas y azúcares.

No obstante, la ejecución comercial enfrenta riesgos adicionales, como la disponibilidad de divisas, los mecanismos de pago, los costos logísticos, permisos sanitarios y técnicos, así como la capacidad de los importadores venezolanos para mantener relaciones recurrentes.

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Perspectiva gremial y contexto político

Javier Díaz, presidente de Analdex, vinculó el momento comercial con los recientes cambios políticos en Venezuela. “Tras la captura de Nicolás Maduro en enero es posible una ‘normalización’ en el comercio entre los dos países. Venezuela va a necesitar toda una serie de bienes más allá de los esenciales, más ahora después del doble terremoto; todo el tema de construcción va a requerir abastecimiento por parte de otros países y Colombia debe estar allí ayudando”, sostuvo.

Los vehículos, autopartes, maquinaria y equipo suman un potencial de US$579,2 millones para apoyar la movilidad de mercancías y el restablecimiento de servicios básicos en Venezuela - crédito Reuters

El dirigente gremial consideró que la participación colombiana será fundamental en la fase de reconstrucción: “Ahora viene el proceso de reconstrucción de las viviendas, de los edificios, de la infraestructura y ahí Colombia debe estar muy cerca, Colombia debe estar presente en esas acciones, resulta esencial que lo haga”, afirmó.

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El potencial identificado se convierte en una hoja de ruta para la validación sectorial y empresarial. La priorización de productos no solo dependerá de su valor comercial, sino también de la urgencia, disponibilidad inmediata y cumplimiento normativo. El reporte de Analdex concluye que la reconstrucción de Venezuela redefine las oportunidades de exportación y refuerza el papel de Colombia como proveedor estratégico en la región.