Venezuela

Venezuela hará un censo biométrico de las personas que perdieron sus viviendas por los terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó que estará dirigido a los miles que se encuentran en los campamentos transitorios

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Unos niños participan en una actividad en un refugio improvisado para personas desplazadas gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol, tras los terremotos del 24 de junio, en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Unos niños participan en una actividad en un refugio improvisado para personas desplazadas gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol, tras los terremotos del 24 de junio, en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

A partir de este sábado, Venezuela iniciará un censo biométrico dirigido a las miles de personas que perdieron su vivienda tras los terremotos del 24 de junio, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez explicó en Venezolana de Televisión (VTV): “Estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, el registro único de vivienda para conocer a detalle la situación de cada una de las personas”.

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Este registro usará un sistema de lector de huella, aunque no se ofrecieron detalles adicionales.

De acuerdo con cifras oficiales, 17.907 personas permanecen sin vivienda, de las cuales 17.266 se localizan en 89 campamentos transitorios en Caracas, Miranda y La Guaira, región especialmente golpeada por derrumbes de edificios.

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El saldo oficial actualizado este viernes indica al menos 4.118 fallecidos y 16.740 heridos.

Rodríguez también señaló la creación de un fondo destinado a ayudar a las juntas de vecinos en la reparación de edificios.

El 29 de junio, la líder chavista prometió la entrega de viviendas a todos los afectados antes de finalizar el año, y convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción “agresiva y rápida” de nuevos inmuebles. Además, anunció que especialistas en suelo y subsuelo ya están identificando espacios para construir “ciudades antisísmicas”.

El plan del Gobierno venezolano, respaldado por Naciones Unidas, contempla la llegada de viviendas prefabricadas para atender la emergencia habitacional causada por los terremotos. Así lo manifestó Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, quien afirmó que la organización ya está “recaudando dinero” para ejecutar este proyecto.

La mandataria también informó sobre diálogos con Estados Unidos, Brasil, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para avanzar en el proceso de recuperación.

Varias personas trabajan en un refugio improvisado para personas desplazadas en Catia La Mar, estado de La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Varias personas trabajan en un refugio improvisado para personas desplazadas en Catia La Mar, estado de La Guaira (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Denuncian que militares impiden las labores de búsqueda

En otro orden, familiares de personas atrapadas bajo los escombros en La Guaira, el estado más afectado por los recientes terremotos en Venezuela, denunciaron el viernes que autoridades militares del Gobierno chavista impiden el ingreso de maquinaria para buscar a sus seres queridos, tanto vivos como fallecidos.

No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica. No se nos ha permitido ingresar al edificio Celtamar en búsqueda de nuestros familiares”, declaró Eva Belkrin, quien busca a sus dos hijas, más de dos semanas después de los sismos.

Belkrin responsabilizó a funcionarios de la Fuerza Armada venezolana por impedir el acceso de equipos necesarios para remover escombros y exigió que se permita a los familiares trabajar en las tareas de búsqueda. “Exigimos, por favor, nos dejen trabajar. La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan trabajar”, afirmó ante los medios.

Que alguien se apiade, que nos dejen trabajar. Por favor“, exigió la mujer, que se encontraba el viernes en La Guaira junto a otros familiares, en diálogo con la agencia EFE.

Nataly Mayora cuelga ropa en una portería mientras lava en un complejo deportivo que funge como albergue a personas desplazadas por los sismos (AP Foto/Ariana Cubillos)
Nataly Mayora cuelga ropa en una portería mientras lava en un complejo deportivo que funge como albergue a personas desplazadas por los sismos (AP Foto/Ariana Cubillos)

En tanto, los crematorios y morgues de Venezuela se mantienen en funcionamiento durante todo el día tras los devastadores terremotos, un escenario que alteró la rutina de ciudades como La Guaira y Caracas.

El cementerio municipal de la Esperanza, a unos 25 kilómetros de Catia la Mar, amplió su capacidad para responder al flujo constante de cadáveres que llegaban desde la zona cero. Unos cinco ataúdes permanecieron listos para ser enterrados, mientras la cifra oficial de fallecidos ascendió a 4.118 y los heridos sumaron 16.740.

Según el personal encargado de ese cementerio ya se abrieron unas 600 sepulturas nuevas y el objetivo es llegar a 3.000 sin recurrir a fosas comunes, mientras morgues y crematorios de Caracas y La Guaira operan de forma continua para sostener la identificación y entrega de cuerpos.

Las consecuencias de los sismos no se limitaron al colapso de viviendas y edificios, con 190 estructuras derrumbadas y otras 856 dañadas, sino que pusieron en marcha un operativo sin precedentes en morgues y crematorios.

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